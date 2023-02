Despedida de Gloria Maria e eleições no Congresso marcam semana

O Brasil abriu 2.037.982 vagas de trabalho com carteira assinada ao longo de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. O segundo saldo positivo seguido do indicador é fruto de 22.648.395 admissões e de 20.610.413 desligamentos formais realizados entre janeiro e dezembro do ano passado. Em 2021, o saldo de admissões formais foi 36,2% maior, com 2.776.733 novos cargos formais



ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-05/01/2023