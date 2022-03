Disparada do preço da gasolina e sem acordo de cessar-fogo russo marcaram a semana

Petrobras anunciou o segundo aumento do ano no preço da gasolina, diesel gás de cozinha, nas refinarias. O litro da gasolina passou de R$ 3,25 para R$ 3,86, reajuste de 18%, e o do diesel, de R$ 3,61 para R$ 4,51 (25%). O impacto nos preços ao consumidor será, em média, de R$ 0,44 na gasolina e de R$ 0,81 no diesel. Após o anúncio, os postos registraram filas de motoristas. O preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16,1% DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO-10/03/2022

O Congresso aprovou nesta quinta-feira (10) o projeto de lei que muda a forma de cobrança do ICMS em operações envolvendo combustíveis. A matéria passou primeiro pelo Senado, durante a tarde, e foi analisada nesta noite pela Câmara, onde recebeu 414 votos favoráveis dos deputados. Segundo o texto, a alíquota do ICMS na comercialização de gasolina, etanol, diesel, biodiesel, gás de cozinha, derivado de gás natural e querosene de aviação será cobrada sobre o valor fixo por litro, e não pelo preço do produto REUTERS/Max Rossi

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do país, subiu 1,01% em fevereiro, após ter registrado taxa de 0,54% em janeiro. O indicador foi divulgado nesta sexta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a maior variação para o mês de fevereiro desde 2015 (1,22%) e da maior taxa mensal desde outubro do ano passado (1,25%)

Uma mulher teve um surto, atacou o marido a facadas e ameaçou jogar o bebê do casal, de apenas 1 mês de idade, pela janela em um condomínio de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar, foi acionado e, depois de sete horas de negociação, invadiu o apartamento e resgatou o recém-nascido. As informações são da Record TV Reprodução/ Record TV - 10/03/2022

Uma falha no sistema de freios de um dos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) fez com que uma das composições batesse contra o fim da plataforma na estação Júlio Prestes, na região central de São Paulo, na manhã de quinta-feira (10) Reprodução/Record TV - 10.03.2022

O governo estadual de São Paulo lançou quinta-feira (10) o projeto de uma megaciclovia que sairá da Rodovia dos Bandeirantes na altura de Itupeva, no interior do estado, e chegará à capital paulista. O governador João Doria (PSDB) participará da cerimônia para explicar detalhes do projeto SÉRGIO CASTRO/ ESTADÃO CONTEÚDO - 24/10/2013

O estado de São Paulo retirou, na quarta-feira (9), a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 ao ar livre. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Doria assinou o decreto que permite a liberação da proteção em ambientes abertos, como parques, ruas, centros de eventos, entre outros Edu Garcia/R7 - 15.02.2022

O advogado e ex-secretário de Assuntos Jurídicos de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, Manoel Bomfim Carmo Neto, de 70 anos, foi assassinado na manhã da terça-feira (8). De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o disparo de arma de fogo para a rua Paraíba, no Parque Paraíso, por volta das 8h45. Um circuito de segurança registrou o momento da ação dos suspeitos Reprodução/Record TV - 09.03.2022

Após a saída de Arthur do Val do Podemos, no sábado (5), por causa de declarações sexistas, o ex-juiz e candidato à Presidência da República Sérgio Moro (Podemos) e o MBL (Movimento Brasil Livre) agora defendem nomes diferentes para concorrer ao Governo de São Paulo. O MBL defendeu a candidatura do vereador da capital Rubinho Nunes, integrante do grupo. Já Moro, em mensagem no Twitter, sugeriu na terça-feira (8) o nome da presidente nacional da sigla, a deputada federal Renata Abreu Reprodução/Redes sociais - 09.03.2022

A Justiça de São Paulo impôs uma nova condenação a Marcos Willians Herbas Camacho, o 'Marcola", apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). Junto a outras quatro pessoas, ele é acusado de ter arquitetado o assassinato de autoridades do estado depois de ter um plano de resgate frustrado da prisão onde estava, em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, no ano de 2018 Reprodução/RecordTV

Um grupo de presos se rebelou na tarde de terça-feira (8) no Centro de Detenção Provisória do Belém, na zona leste da capital. O grupo queimou colchões e jogou cadeiras em direção ao pátio. A ação ocorreu no momento em que os presos e as celas passariam por uma revista. A rebelião foi rapidamente contida por agentes da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), e os presos permaneciam sentados lado a lado. Reprodução/Record TV

Um bebê de 7 meses caiu nos trilhos da estação Primavera-Interlagos, da Linha 9 da Viamobilidade, durante a briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo que ocorreu na plataforma horas depois da partida no sábado (5). As informações são da Record TV Reprodução/Record TV

Quinze deputados estaduais assinaram uma representação que será protocolada na segunda-feira (7) no Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) contra o colega Arthur do Val (Podemos) por quebra de decoro parlamentar. O documento pede a cassação do mandato do político, conhecido como Mamãe Falei, e foi motivado pela divulgação de áudios de caráter machista e sexista. Entre outras declarações, ele afirmou que as mulheres ucranianas são "fáceis porque são pobres" Reprodução/Redes Sociais

Estão disponíveis as versões preliminares do gabarito da prova objetiva e do padrão de resposta de questões discursivas referentes à primeira etapa do Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira).Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), os recursos podem ser apresentados até o dia 14 de março por meio do Sistema Revalida Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Senado aprovou na quarta-feira (9) um projeto de lei que cria o SNE (Sistema Nacional de Educação), que tem o objetivo de alinhar as políticas públicas, programas e ações do governo federal e dos estados na área da educação. Agora, a matéria segue para a análise da Câmara dos Deputados. O sistema tem 20 diretrizes principais, dentre elas a de universalizar o acesso à educação básica e garantir padrão de qualidade, assegurando a aprendizagem com equidade; a de erradicar o analfabetismo; garantir equalização de oportunidades educacionais; e a de garantir adequada infraestrutura física, tecnológica e de pessoal para todas as escolas públicas Waldemir Barreto/Agência Senado

O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, confirmou que será tirada a obrigatoriedade do uso de máscara para alunos, professores e outros funcionários nos espaços abertos das escolas. A utilização do equipamento de proteção continua sendo obrigatória nas salas de aula e em locais fechados. "Continua obrigatório o uso na sala de aula ou nos ambientes que são fechados. Nos ambientes abertos, como na quadra que não é fechada, não precisará mais do uso de máscara", disse Soares, durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes Carla Carniel/Reuters - 18.10.2021

Cerca de 30% dos estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) são candidatos que usaram as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2020. Segundo o MEC (Ministério da Educação), dos 188.127 candidatos pré-selecionados na primeira chamada, 55.269 usaram a nota do Enem 2020 e 132.858 a nota do Enem 2021.Além desses, outros estudantes que fizeram o Enem 2020 poderão ser pré-selecionados tanto na segunda chamada do Prouni, cujo resultado será divulgado no dia 24 de março, como, também, por meio de lista de espera Valter Campanato/Agência Brasil

A terceira rodada de negociações entre representantes russos e ucranianos terminou na última segunda-feira (7) com pequenos avanços nas questões da criação de corredores humanitários para a retirada de civis ucranianos do país. O negociador da Ucrânia Mykhailo Podoliak disse pelo Twitter que considera os resultados alcançados no encontro desta segunda-feira "positivos" nas questões voltadas aos corredores Reuters - 28.02.2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na última terça-feira (8) o banimento do petróleo da Rússia no país. "A medida foi tomada após conversas com nossos aliados para responder a essa agressão russa", explicou. Biden fez questão de dizer ainda que internamente a decisão tem o apoio dos partidos Democrata e Republicano, que faz oposição ao seu governo REUTERS/Evelyn Hockstein

Ao menos 17 adultos ficaram feridos na última quarta-feira (9) no bombardeio russo a um hospital pediátrico em Mariupol, um porto do sudeste da Ucrânia, anunciou um alto funcionário regional, Pavlo Kirilenko. "Há 17 feridos confirmados entre os funcionários do hospital", disse Kirilenko à televisão ucraniana, acrescentando que de acordo com os primeiros informes "não havia nenhuma criança" entre os feridos, nem tampouco mortos Eyepress via Reuters Connect - 9.3.2022

A Rússia destacou na última quinta-feira (10) que vai abrir corredores humanitários diários para permitir que os ucranianos que fogem dos combates cheguem a seu território, enquanto Kiev pede corredores que permitam a evacuação de civis dentro da Ucrânia. "Anunciamos oficialmente que os corredores humanitários para a Federação Russa agora serão abertos unilateralmente, sem coordenação, todos os dias a partir das 10h", declarou Mikhail Mizintsev, alto funcionário do Ministério da Defesa da Rússia Fabrizio Bensch/Reuters - 08.03.2022

Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, até a última sexta-feira (11), segundo o porta-voz da agência da ONU para refugiados (Acnur), Matthew Saltmarsh. Além dos refugiados, 2 milhões de pessoas se deslocaram dentro do país. As Nações Unidas planejam sua ajuda humanitária com base no pressuposto de que cerca de 4 milhões de refugiados ucranianos vão buscar segurança no exterior Fabrizio Bensch/Reuters - 08.03.2022

A Apple realizou, na última terça-feira (8), o primeiro evento de 2022 para anunciar os lançamentos da empresa. O destaque ficou com o novo iPhone SE, o smartphone mais barato da marca. O modelo seguiu a linha de aproveitar o design de versões mais antigas com uma potente configuração. Assim como o seu irmão mais caro, o SE é tem o chip A15 Bionic, mas com uma aparência do iPhone 8 Reprodução

O agregador de músicas e podcasts Spotify sofreu na tarde da última terça-feira (8) com instabilidades reportadas por usuários mundo afora. Clientes de países como Alemanha, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido usaram o site Downdetector para apontar problemas na conexão com o aplicativo Click Grátis - Entretenimento