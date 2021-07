Fadinha de prata! Veja as manobras de Rayssa Leal na Olimpíada

Rayssa Leal mostra a medalha de prata conquistada no skate em Tóquio ao lado da japonesa Momiji Nishiya, que levou o ouro. As duas têm apenas 13 anos

Rayssa Leal mandou muito bem e se garantiu com uma das melhores notas em manobra única. Fez 5,05 na tentativa final e imitou o gesto de "acabou". Avançou como terceira melhor, com 14,91.

Rayssa entrou bem tranquila e fez volta conservadora, mas sem erros. A queda no fim já veio além do tempo. Somou 3,29. Na segunda foi mal, com 2,01.

Com apenas três manobras, Rayssa já figurava entre as oito melhores. Leticia estava a 0.72 do oitavo lugar. Ambas bastante sorridentes com o desempenho até então. A



Lionel BONAVENTURE / AFP - 26.07.2021