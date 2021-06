Fuga de Lázaro, Eletrobras e Bolsa Família a R$ 300 marcam semana

As buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, conhecido como o "serial killer do DF", mobilizaram mais de 200 agentes de segurança que tentam capturá-lo há 11 dias. Outro destaque é a aprovação no Senado da MP que abre o caminha para a privatização da Eletrobras, que agora volta à Câmara nesta segunda-feira (21). O anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o novo Bolsa Família de R$ 300 também marcou a semana. Veja essas e outras notícias nas imagens a seguir GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO-18/06/2021

Além das polícias civis e militares de Goiás e do Distrito Federal, participam das buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, conhecido como o "serial killer do DF", as polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Força Nacional. Além de quádruplo latrocínio (matar para roubar) em Ceilândia, é atribuída a ele uma tentativa do mesmo tipo penal em 2020, ao invadir uma chácara em Goiás para roubar e atingir um idoso com um machado. O fugitivo possui condenação por duplo homicídio na Bahia. É considerado foragido da Justiça também por crimes de estupro, roubo à mão armada e porte ilegal de arma de fogo, acusação que à cadeia em 2013 no DF GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou a sessão da CPI da Covid na quarta-feira (16) no meio do interrogatório do senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Girão citava denúncias de superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia e irregularidades na construção de hospitais de campanha. Em oitiva tensa, o ex-governador também discutiu com Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ). As denúncias contra Witzel levaram o TEM (Tribunal Especial Misto) a decretar seu impeachment em abril de 2021. Pela mesma razão, ele estava fora do cargo desde agosto do ano passado Jefferson Rudy/Agência Senado - 16.06.2021

O Democratas decidiu expulsar o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ). A decisão foi motivada após os ataques feitos pelo deputado ao presidente da sigla, Antônio Carlos Magalhães Neto. Para Maia, o partido "diminuiu" com as atuais decisões Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 01.02.2020

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta sexta-feira (18) que o instituto trabalha no desenvolvimento de uma vacina em dose única para a gripe e para a covid-19. "O Butantan já está tentando colocar numa fase adiantada de desenvolvimento uma vacina que seja única para a gripe e para a covid", afirmou. "Se conseguirmos isso será, provavelmente, a primeira vacina do mundo." Divulgação

O bilhete único sem cadastro, aquele que não possui um CPF associado, deixará de existir a partir de 1º de setembro. Segundo a SPTrans (São Paulo Transporte), 2,6 milhões de cartões estão nestas condições. Os passageiros que ainda utilizam cartões sem cadastro PF têm até 16 de julho para associar um CPF válido ao bilhete único para continuar comprando créditos normalmente. Após a data, não será mais possível fazer a recarga de créditos.

Uma mulher de 23 anos foi atacada por dois suspeitos e sobreviveu após levar 18 golpes de faca. O crime ocorreu na madrugada de 20 de maio, no bairro Rádio Clube, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A analista de sistemas Vitória Raquel Celeste havia saído de casa para comprar um lanche e, na volta da lanchonete, há poucos metros de sua casa, dois homens a atacaram por trás, colocando um pano molhado com uma substância que a fez desmaiar. Reprodução/Record TV

A Defensoria Pública de São Paulo apresentou à CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), ligada à OEA (Organização dos Estados Americanos), uma denúncia sobre casos de tortura praticados contra adolescentes e jovens internos na unidade Cedro da Fundação Casa, no complexo Raposo Tavares, na zona oeste da capital paulista. A denúncia anexa uma lista com mais de 150 nomes de internos que tiveram seus direitos violados. Reprodução/Record TV

Os dois policiais militares do 1º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar/Metropolitano) envolvidos na abordagem que resultou na morte de dois homens, ocorrida na noite da última quarta-feira (9), em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, foram presos preventimente por determinação do TJM (Tribunal de Justiça Militar). Ambos já foram transferidos para o Presídio Militar Romão Gomes. Reprodução Record TV

O Senado Federal aprovou o parecer da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Com o placar apertado de 42 votos favoráveis e 37 contrários, o texto volta para a Câmara, por ter sido alterada no Senado, e precisa ser analisada até o dia 22, quando perde a validade Pilar Olivares/Reuters

O valor médio da conta de luz dos brasileiros deve subir entre 7% e 7,5% em meio à maior crise hídrica da história. A informação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) leva em conta o acionamento do patamar 2 da bandeira tarifária, que estabelece a cobrança adicional de R$ 6,24 a cada 100 kw/h consumidos Cesar Conventi/ Fotoarena/ Estadão Conteúdo - 21.07.2020

O BC (Banco Central) decidiu elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,75 ponto percentual pela terceira vez consecutiva. A decisão, que visa conter a alta da inflação, leva a Selic a 4,25% ao ano, maior patamar desde março do ano passado Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Uma pesquisa divulgada pela FGV (Fundação Getulio Vargas) mostrou que a pandemia do novo coronavírus derrubou a renda média recebida pelos trabalhadores no Brasil em 11,3%, de R$ 1.122 para R$ 995. Com a alteração, o valor ficou quase 10% abaixo do salário mínimo Marcos Santos/USP Images

O técnico André Jardine convocou os 18 atletas que vão representar a equipe de futebol para defender a conquista de 2016 e buscar o bicampeonato nas Olímpiadas de Tóquio. Entre os nomes, aparecem algumas surpresas, como Daniel Alves, do São Paulo, e Pedro, do Flamengo Ricardo Nogueira/Divulgação/CBF - 8/6/2021

Os estudantes que tiveram seus pedidos de isenção da taxa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 ou de justificativa de ausência no exame anterior negados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) tiveram até sexta-feira (18) para apresentar recurso contra a decisão. Inscrições começam no dia 30 de junho Portal Correio

Deputados aprovaram na quinta-feira (17), a urgência de um PL (Projeto de Lei) que determina a educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente, com a Libras (Língua Brasileira de Sinais) como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Reprodução/Internet

Elisa de Oliveira Flemer, 17 anos, desistiu de estudar engenharia civil na Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo). A jovem foi aprovada em 5º lugar pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificado), mas como optou pelo homeschooling e não tem diploma do ensino médio não pôde fazer a matrícula. Agora, o foco da estudante está em conseguir uma vaga em uma universidade no exterior. Arquivo Pessoal

Um grupo de brasileiros criou uma campanha nas redes sociais com a #etudierestimpérieux (estudar é imperioso) em uma tentativa de conseguir que o governo francês reavalie o bloqueio que impede a entrada de estudantes brasileiros no país devido a pandemia de covid-19 Arquivo Pessoal

A relação de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo para o segundo semestre das Fatecs (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) foram divulgadas na quarta-feira (16) e os pedidos de recurso foram recebidos entre quinta (17) e sexta (18). O resultado com a lista de aprovados será divulgado no dia 23 de junho Gastão Guedes/Divulgação

Estudantes do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo já podem começar a pensar nas áreas que pretendem estudar mais a partir do ano que vem. A Seduc (Secretaria de Estado da Educação) apresentou na terça-feira (15) os itinerários formativos, com as áreas que os alunos podem escolher para aprofundar os estudos ROBERTO COSTA / CÓDIGO19 / ESTADÃO CONTEÚDO- 17.012021

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares) anunciou nesta segunda-feira (14) a prorrogação do prazo para os candidatos solicitarem a isenção da taxa no vestibular 2022 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) até o dia 30 de junho. Decisão também vale para a modalidade Enem-Unicamp 2022 Divulgação/ FCA Unicamp Limeira/ Redes Sociais

O carregamento com 3 milhões de vacinas da Johnson, previsto para chegar na terça-feira (15) ao Brasil, não desembarcou na data prevista. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na quarta-feira (16) que não é possível estimar prazo para a chegada das doses Dirk Waem/Belga/AFP - 30.04.2021

A variante peruana do coronavírus, chamada de C.37, foi identificada pela primeira vez no Brasil, na cidade de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a cepa foi encontrada em um caminhoneiro que morreu, na quarta-feira (16), vítima da covid-19. Jairo Dias Piazer Junior, de 23 anos, ficou quase um mês internado



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, na terça-feira (15), a importação excepcional da vacina anticovid Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Assim como na permissão dada no dia 4 de junho, os sete estados vão poder trazer ao Brasil um número reduzido de doses, o equivalente para vacinar apenas 1% da população Dado Ruvic/Illustration/Reuters - 02.05.2021

O Ministério da Saúde assinou um contrato de intenção de compra de 60 milhões de doses da vacina chinesa Convidecia, fabricada pelo laboratório CanSino, contra a covid-19. O documento foi assinado em 4 de junho pelo secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros



O Brasil bateu o recorde diário de vacinação contra a covid-19 desde o começo da campanha em janeiro deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 2.561.553 de doses de imunizantes aplicados na quinta-feira (17)



Um estudo do PHE (agência de saúde pública da Inglaterra) mostrou que as imunizações completas com as vacinas anticovid da AstraZeneca e da Pfizer, ambas aplicadas no Brasil, são altamente eficazes contra hospitalizações de pessoas infectadas com a variante Delta, anteriormente chamada de indiana Athit Perawongmetha/Reuters - 07.06.2021