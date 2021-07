Gatinha da Cracolândia e início das Olimpíadas marcam a semana

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foram oficialmente abertos, destacando a luta contra a pandemia de covid e a importância do esporte para unir os países em um momento difícil. Outro destaque no noticiário foi a prisão de uma jovem de 19 anos, conhecida como Gatinha da Cracolândia, por suspeita de tráfico de drogas. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir @Olympics

Do isolamento por causa da pandemia à união alimentada pelo esporte. Após o adiamento por um ano e vários meses de expectativas, a Olimpíada de Tóquio 2020 teve início nesta sexta-feira (23), às 8h (de Brasília), no estádio Olímpico, na capital do Japão, carregando o lema "Unidos pela emoção". Os atletas que representaram o Brasil foram a judoca Ketleyn Quadros, primeira medalhista olímpica brasileira em prova individual, e o levantador do vôlei, Bruno Rezende, campeão olímpico e duas vezes medalha de prata HANNAH MCKAY/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), atacou o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, nesta quinta-feira (22), após a revelação de que o general teria ameaçado o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), de não haver eleição em 2022 caso não fosse aprovado o voto impresso. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo

Ueslei Marcelino/Reuters - 24.02.2021

A jovem conhecida como Gatinha da Cracolândia, presa nesta quinta-feira (22) em Barueri, na Grande São Paulo, suspeita de tráfico de drogas na Cracolândia, atendia pessoas famosas e chegava movimentar, junto de seu namorado, mais de R$ 6 mil por dia, de acordo com a apuração da Polícia Civil. Entre os entorpecentes apreendidos, havia uma quantidade de maconha, crack e cocaína avaliada em R$ 8.500 Reprodução/Record TV

Guiada pela alta de 4,79% no preço das contas de luz, a prévia da inflação saltou 0,72% em julho, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se da maior alta do índice de preços para o mês desde 2004

Pilar Olivares/Reuters - 10.9.2020

A arrecadação federal com impostos e contribuições somou R$ 881,996 bilhões no primeiro semestre de 2021 e atingiu o maior valor para o período de toda série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. Para o governo, o resultado reflete o processo de recuperação da economia

Pilar Olivares/Reuters - 8.7.2019

Os salários dos trabalhadores estão há um ano sem aumento real nas negociações firmadas com os patrões. Os dados, do Salariômetro, da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostram que o reajuste salarial médio nominal de 7,1% em junho segue a tendência dos meses anteriores e ficou abaixo do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) Marcello Casal JrAgência Brasil - 13.10.2020

Uma funcionária do Hospital Infantil Municipal Márcia Braido, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi demitida por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19. O TRT (Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo) confirmou a decisão por justa causa na última segunda-feira (19) Google Street View - 22.07.2021

Ao menos doze cidades da Grande São Paulo não registraram óbitos pela covid-19 nas últimas 24 horas.

A reportagem avaliou os boletins epidemiológicos publicados pelas 39 prefeituras municipais da Grande São Paulo na tarde desta quinta-feira (22)

Amanda Perobelli/Reuters - 08.04.2021

Um homem matou a ex-mulher a facadas na frente da filha de 6 anos do casal por não aceitar o término do relacionamento. O crime aconteceu dentro do restaurante da vítima, em Paulistânia, no interior de São Paulo.

Segundo o filho mais velho do casal, de 22 anos, o pai era alcoólatra e a mãe sempre sofreu com as agressões. Uma delas ocorreu quando a vítima ainda estava grávida na filha mais nova

Reprodução/Record TV

Uma investigação paralela bancada pela própria família descobriu novas pistas sobre o desaparecimento da Lucilene Maria Ferrari, que sumiu aos 48 anos na véspera de Natal de 2019 na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo



Reprodução/ Record TV

Um policial militar aposentado, identificado como Edson Nogueira, matou os pais durante um surto psicótico e foi morto depois de trocar tiros com a Polícia Militar, na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo (18) Reprodução/Record TV - 19.07.2021

A vacina da Pfizer é mais eficaz contra a variante Delta se administrada com intervalo de 8 semanas entre as doses, de acordo com um estudo da Universidade de Oxford divulgado na sexta-feira (23). A bula do imunizante indica 21 dias, mas o Brasil adota 12 semanas, assim como o Reino Unido, que, a partir desta pesquisa, decidiu reduzir para 8 semanas



Portal Correio

Brasil tem 135 casos da variante Delta confirmados. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na quarta-feira (21). Entre essas ocorrências, cinco evoluíram para morte, sendo uma no Maranhão e quatro no Paraná. A variante Delta é mais transmissível que o vírus original e deve se tornar predominante no mundo nos próximos meses, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde)



Pixabay

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, na segunda-feira (19), estudos clínicos de uma terceira dose da vacina AstraZeneca contra a covid-19 e do medicamento Proxalutamida. O imunizante será aplicado entre 11 e 13 meses em voluntários que já receberam a segunda dose. Já em relação ao medicamento, a pesquisa vai avaliar sua segurança e eficácia na redução da infecção viral e no processo inflamatório provocado pela covid-19

Chamila Karunarathne/EFE/EPA - 07.07.2021

A média de mortes no país atingiu o menor nível desde fevereiro. O número de mortes diárias por covid-19 no país, segundo a média móvel de sete dias, divulgada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro, chegou na terça-feira (20) a 1.192. Esse é o menor patamar desde 27 de fevereiro, quando houve uma média de 1.178 óbitos



Freepik

O Ministério da Saúde anunciou que vai entregar 63,3 milhões de vacinas em agosto. A previsão anterior era de 60,5 milhões de doses. O aumento se dá pela chegada de imunizantes extras importados da Pfizer e produzidos no Brasil pelo Instituto Butantan. Segundo a pasta, a nova projeção representa um aumento superior a 50% em relação a julho, quando o país deve receber 40,4 milhões de doses



Governo do Estado de São Paulo - 04.03.2021

Duas doses da vacina Pfizer ou da AstraZeneca protegem contra a variante Delta, segundo um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine, na quarta-feira (21). Em ambos os casos, eficácia após primeira dose é de apenas 30%. De origem indiana, a cepa já é predominante em diversos países, mas não no Brasil



Albert Gea/Reuters - 06.07.2021

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na última terça-feira (20) o documento com as “Orientações Gerais de Prevenção à Covid-19”. As instruções podem ser acessadas no portal do Inep. No mesmo dia o MEC (Ministério da Educação) publicou uma portaria no Diário Oficial da União prorrogando para o dia 30 de setembro de 2021, o prazo estabelecido para a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) Rovena Rosa/Agência Brasil

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, apelou na última terça-feira (20), em pronunciamento nacional por rádio e televisão, pelo retorno às aulas presenciais mesmo em meio aos altos índices da pandemia de covid-19 no Brasil. O chefe da pasta citou estudos que apontam prejuízos educacionais, psicológicos e sociais de longo prazo causados nos alunos com o fechamento das escolas para apelar a estados e municípios que têm o poder de fechar escolas pela volta dos estudantes Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.03.2021

O mau tempo causou dezenas de mortes em deslizamentos de terra no oeste da Índia. Pelo menos 44 morreram e mais de 60 desapareceram na noite de quinta-feira no estado de Maharashtra, no oeste do país. Na Alemanha, onde mais de 150 morreram na semana passada em consequência das fortes chuvas na semana passada, brasileiras falaram sobre os momentos de terror em meio à tempestade INDIAN NAVY/AFP - 23.7.2021