Golpe de aluna de medicina e recuperação judicial da Americanas marcam semana

As equipes de resgate encontraram, nesta segunda-feira (16), a caixa-preta do avião ATR 72 da Yeti Airlines, que caiu com 72 pessoas a bordo no último domingo (15), na cidade turística de Pokhara, no Nepal. O equipamento contém a gravação de voz dos pilotos no cockpit e os dados de voo do avião

Prakash Mathema/AFP - 16.01.2023