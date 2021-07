Incêndio na Cinemateca e trocas ministeriais marcam a semana

Um incêndio atingiu o galpão que abriga o acervo da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo. O prejuízo está sendo contabilizado, mas, segundo especialista, "foram perdidos 60 anos de história". Outro destaque foi a troca ministerial, com o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, senador licenciado e presidente do PP, um dos principais partidos do Centrão, que assumiu o cargo com a missão de melhorar articulação do governo com o Congresso. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-30/07/2021

Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão que abriga parte do acervo da Cinemateca Brasileira, localizado na rua Othão, 290, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (29). O prédio abriga o acervo fotográfico da instituição, conforme o próprio site da instituição, responsável pela preservação do maior acervo audiovisual da América Latina Reprodução/Record TV

O ex-médico Roger Abdelmassih, condenado pelo abuso sexual de mais de 70 pacientes, voltará a cumprir pena de 278 anos de prisão em regime fechado, informou o MPSP (Ministério Público de São Paulo) nesta quinta-feira (29). A 6ª Câmara Criminal do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acatou pedido da Promotoria de Justiça de Taubaté, para que o Abdelmassih perdesse o benefício da prisão domiciliar. Ele tem 76 anos e comorbidades cardíacas e respiratórias Reprodução/Record TV - 31.08.2020

O governo promoveu trocas ministeriais em busca de apoio no Congresso e nomeou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) como novo ministro da Casa Civil. Ele ocupa a vaga até então do general Luiz Eduardo Ramos, que vai assumir o posto de Onyx Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO-27/07/2021

Nove em cada 10 brasileiros (90%) afirmam que vão se vacinar contra a covid-19 mesmo que seu imunizante de preferência não esteja disponível. De acordo com um estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria), 43% até gostariam de escolher, mas apenas 9% dizem que deixariam de se vacinar caso o imunizante oferecido não fosse o de sua preferência Reprodução / Freepik

O desemprego no Brasil interrompeu a sequência de duas altas seguidas e fechou o trimestre encerado em maio em 14,6%, volume equivalente a 14,8 milhões de pessoas, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número de desocupados é o segundo maior já registrado, atrás apenas do recorde de 14,7% registrado em março e abril

REUTERS/Amanda Perobelli - 06/10/2020

O Brasil criou 309.114 vagas de trabalho com carteira assinada junho. Com o número, os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) sinalizaram para um saldo positivo de 1,5 milhão de contratações no primeiro semestre Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.06.2021

O Ministério da Saúde e a Universidade de Oxford vão estudar a eficácia de uma terceira dose de vacina em quem tomou CoronaVac no Brasil há seis meses ou mais. A pesquisa aplicará reforços em quatro grupos de 300 voluntários. Cada braço do estudo receberá CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Um estudo chinês apontou nesta semana que o nível de anticorpos em vacinados com a CoronaVac após seis meses

SERGEY DOLZHENKO/EFE

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a autorização excepcional e temporária de importação e distribuição da vacina contra a covid-19 Covaxin. A medida ocorre após a fabricante indiana, Bharat Biotech, romper o contrato que mantinha com a representante no Brasil, a Precisa Medicamentos, em meio a uma suspeita de falsificação de documentos apresentados ao Ministério da Saúde

RAJAT GUPTA/EPA/EFE

A cidade de São Paulo registrou mais um recorde de temperatura média mínima nesta sexta-feira (30). Com formação de geadas em alguns pontos, os termômetros marcaram 3,2°C durante a madrugada. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da prefeitura, o índice é o menor de toda a série histórica desde 2004



ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO / 30/07/2021

A milionária Anne Cipriano Frigo, acusada de planejar a morte do namorado no mês passado, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (28), segundo o 89° Distrito Policial (Portal do Morumbi). A mulher deve ser transferida para um Centro de Detenção Provisória nesta quinta (29), no período da manhã, por uma equipe do DHPP Reprodução/ Record TV

Um homem suspeito de atear fogo à estátua do bandeirante Borba Gato no último sábado (24) foi preso temporariamente em São Paulo no início da tarde desta quarta-feira (28). Em publicação nas redes sociais, a defesa informa que Paulo Lima se apresentou espontanamente ao 11º DP (Santo Amaro), na zona sul da capital, por volta das 13h e, em seguida, sua prisão temporária foi decretada GABRIEL SCHLICKMANN / ISHOOT / ESTADÃO CONTEÚDO - 24.07.2021

Uma nova lei municipal sancionada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, colocará no fim da fila os chamados "sommeliers de vacina", que se recusam a tomar o imunizante contra a covid-19 com base na fabricante. A lei 17.583 foi publicada no Diário Oficial da cidade nesta terça-feira (27) Pixabay - 27.06.2021

A traficante de drogas Lorraine Cutier Bauer Romeiro, de 19 anos, conhecida como Gatinha da Cracolândia, e seu namorado, André Luiz Santos de Almeida, o MC Tatuchina, pagavam cerca de R$ 1 mil por semana à maior facção criminosa do estado de São Paulo, o PCC (Primeiro Comando da Capital), que se intitula dona do local, segundo as investigações da polícia Reprodução/Record TV

A última vítima que estava desaparecida após o desabamento de um prédio na Flórida foi identificada na segunda-feira (26). Após quatro semanas de espera, os familiares de Estelle Hedaya, de 54 anos, tiveram a confirmação de sua morte. O irmão mais novo, Ikey Hedaya, forneceu amostras de DNA para que as autoridades fizessem a análise Ivonne Malaver/EFE

A Polícia Nacional do Haiti anunciou na segunda-feira (27) a prisão do coordenador de segurança do presidente Jovenel Moise, assassinado no começo do mês. O comissário Jean Laguel Civil é suspeito de envolvimento no complô que levou à morte de Moise em sua residência pelas mãos de um comando armado Valerie Baeriswyl / AFP

Um painel do Congresso dos Estados Unidos começou na terça-feira (27) a investigação sobre a invasão do Capitólio. Seis meses após caos, primeiros depoimentos serão ouvidos. Legisladores receberão em primeira mão os relatos dos policiais atacados pelos agitadores que invadiram o Congresso, à procura, por exemplo, da presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, e que tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden Shannon Stapleton/Reuters - 06.01.2021

O professor rural Pedro Castillo tomou posse na quarta-feira (28) como presidente do Peru para o período 2021-2026 após prestar juramento diante do Congresso e receber a faixa simbólica. A cerimônia, simples, contou com a presença de todos os representantes dos poderes do Estado, assim como de familiares próximos do presidente

Paolo Aguilar / EFE - 28.7.2021

O número de mortos em consequência das nas enchentes causadas por chuvas torrenciais na província de Henan, na região central da China, nos últimos dias subiu para 99. Somente entre os dias 17 e 22 deste mês, 39 cidades da região registraram chuvas que ultrapassaram a metade da média anual de chuvas STR / AFP

O Google anunciou na quarta-feira (28) que vai cobrar dos funcionários nos Estados Unidos comprovante de vacinação contra a covid-19 para poderem acessar escritórios da empresa. A empresa também afirmou que vai ampliar a política de trabalho remoto para até 18 de outubro por causa do recente salto no número de casos de covid-19 em diferentes regiões causado pela variante Delta do vírus Paresh Dave / Reuters - Arquivo

A Nasa e a Boeing adiaram uma tentativa de lançamento da cápsula CST-100 Starliner da empresa para a Estação Espacial Internacional, que estava marcada para esta sexta-feira (30), após cosmonautas russos a bordo da estação reportarem um problema com um novo módulo que foi atracado ao posto avançado Joe Skipper/Reuters - 29/07/2021