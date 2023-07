Inelegibilidade de Bolsonaro e crescimento populacional mais lento marcam a semana

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) divulgou na segunda-feira (26) os índices de criminalidade do estado no mês de maio de 2023. Os dados mostram que o número de furtos subiu, enquanto o de roubos caiu, no comparativo com o mesmo período do ano passado



Edu Garcia/R7 - 25.04.2021