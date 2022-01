Início da vacinação em crianças e inflação recorde marcam a semana

O estado de São Paulo começou a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. As primeiras doses destinadas ao público chegaram ao Brasil na madrugada desta quinta (13) e devem priorizar crianças com deficiência, com comorbidades, além das indígenas e quilombolas. Esse grupo, estimado em 850 mil pessoas no estado de São Paulo, deve receber a primeira dose até o dia 10 de fevereiro BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO-14/01/2022

O número de internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por Covid-19 em hospitais municipais quase triplicou em apenas 24 horas na capital paulista. Desde dezembro do ano passado, São Paulo enfrenta o surto de influenza H3N2, além do crescimento de casos de coronavírus com o surgimento da variante Ômicron Divulgação/ Prefeitura de São Paulo

A inflação oficial de preços saltou 10,06% em 2021, maior patamar dos últimos seis anos, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Generalizada, a inflação foi guiada pelas altas dos combustíveis e da energia elétrica e atingiu quase nove de cada 10 produtos que fazem parte da cesta de consumo das famílias brasileiras

O volume de serviços prestados no Brasil saltou 2,4% em novembro e surpreendeu os analistas. O resultado positivo interrompeu a série de duas baixas seguidas do setor. Na semana, o IBGE também divulgou os dados referentes ao comércio, que teve crescimento de 0,6%, impulsionado pela Black Friday Nelson Almeida/AFP - 30.12.2021

Uma mulher morreu e outras três pessoas, sendo mais uma mulher e outros dois homens, ficaram feridas após um carro capotar na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Octávio Frias de Oliveira, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo por volta das 3h40 desta sexta-feira (14) Reprodução Record TV

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), acatou a recomendação do Comitê Científico contra a Covid-19, nesta quarta-feira (12), e prorrogou o uso obrigatório da máscara de proteção contra o coronavírus até o dia 31 de março. A medida foi adotada para conter a alta do número de casos da doença, principalmente em razão da elevada taxa de transmissibilidade da variante Ômicron

A modelo da Ford Models Brasil Valentina Boscardin, de 18 anos, morreu na madrugada deste domingo (9), em São Paulo, devido a complicações da Covid-19. A apresentadora Marcia Boscardin, mãe da jovem, confirmou o falecimento e se despediu da filha nas rede sociais Reprodução/ Instagram

Um homem foi preso após invadir uma residência e abusar de uma mulher na rua Engenheiro Fox, na Lapa, zona oeste de São Paulo, por volta das 10h45 desta terça-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma faca e obrigou a vítima a praticar sexo oral. Em determinado momento, ela conseguiu se desvencilhar do autor e se trancou em um quarto Reprodução

O homem que matou a ex-mulher e depois se suicidou em uma unidade de saúde nesta segunda-feira (10), em São Paulo, esperou na fila de pacientes por duas horas, segundo relato de testemunhas. Elas contaram à polícia que Otávio Cavalcante, de 58 anos, chegou ao AE (Ambulatório Especializado) da Mooca antes das 6h e estava agitado. Após a abertura do espaço, ele aguardou a chegada de Sandra dos Santos, de 51 anos, foi em sua direção e atirou nela pelas costas, antes de se matar Reprodução/Record TV

Parte de um trem descarrilou no último sábado (8) na região da Serra do Mar, que separa a Grande São Paulo do litoral e do porto de Santos. Cinco vagões deixaram os trilhos, mas não houve feridos, segundo a concessionária Rumo

O número de internações por Covid-19 entre crianças subiu 83,7% entre julho de 2021 e o início de 2022 em hospitais infantis de São Paulo. O levantamento, realizado pelo Covid Info Tracker, projeto de monitoramento de dados do novo coronavírus no Estado, e realizado por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da USP (Universidade de São Paulo)



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o Instituto Butantan se reuniram na quinta-feira (13) para alinhar as últimas pendências em relação ao pedido do uso da CoronaVac em crianças de 3 a 11 anos. A decisão, no entanto, não será dada no mesmo dia, cabendo à diretoria colegiada deliberar sobre o tema Instituto Butantan/Divulgação

A farmacêutica Pfizer planeja ter disponível em março uma vacina atualizada contra a Covid-19 que inclui uma proteção maior à variante Ômicron do coronavírus. Em entrevista à emissora estadunidense CNBC na segunda-feira (10), Albert Bourla, diretor-executivo da companhia, afirmou que os primeiros lotes já estão sendo fabricados "a risco" Fábio Marchetto/Agência Minas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) confirmou na quarta-feira (12) o terceiro surto do fungo multirresistente Candida auris no Brasil. O caso envolve um hospital público de Pernambuco, e as análises foram feitas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia CDC - Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos EUA

A farmacêutica AstraZeneca divulgou na quinta-feira (13) dados preliminares de um estudo que mostrou que a aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 produzida por ela gerou um aumento de anticorpos contra a Ômicron e outras variantes Raquel Portugal/Acervo Fiocruz Imagens

Coronavírus pode ficar mais de 70 dias no organismo, segundo estudo. Pesquisadores da USP analisaram casos em que, mesmo com o fim dos sintomas, os pacientes seguiram por meses com teste positivo. Um homem de 38 anos, que apresentou durante 20 dias sintomas leves de Covid-19, permaneceu por 232 dias com o novo coronavírus sendo detectado no organismo e sofrendo mutações. Se não tivesse recebido acompanhamento médico constante, mantido distanciamento social e usado máscara, poderia ter disseminado o patógeno por mais de sete meses Anushree Fadnavis/Reuters - 11.1.2022

A variante Ômicron do coronavírus, que há duas semanas tinha sido detectada em 1,6% dos casos globais analisados em laboratórios, já está presente em 58,5% dessas análises. Ultrapassou, portanto, a Delta e tornou-se dominante no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) Roosevelt Cassio/Reuters - 12.01.2022

Crianças pequenas e bebês têm proporcionalmente mais chances de serem hospitalizados por conta da variante Ômicron em comparação com crianças mais velhas do que com variantes anteriores, mas os casos são leves, afirmaram pesquisadores britânicos, acrescentado que o quadro geral era reconfortante Menahem Kahana/AFP - 11.01.2022

O príncipe Andrew, filho caçula da rainha Elizabeth 2ª, teve uma derrota na Justiça norte-americana, quando seu pedido para arquivamento do processo civil no qual é acusado de agressão sexual contra uma adolescente de 17 anos em 2001 foi negado. Por ordem rainha, ele abriu mão de todos os seus títulos militares e em instituições de caridade e não será mais chamado de 'sua alteza real' John Thys / AFP - Arquivo

Quem também está em maus lençóis no Reino Unido é o primeiro-ministro Boris Johnson. Durante a semana, houve a confirmação de que o premiê participou de pelo menos três festas diferentes com funcionários de seu gabinete entre 2020 e 2021, enquanto a maior parte do país estava sob lockdown estrito por conta da pandemia de Covid-19. A revelação de que dois desses eventos aconteceram durante o período de luto pela morte do príncipe Philip piorou a situação do político Dylan Martinez/Reuters - 16.12.2021

A Coreia do Norte afirmou ter realizado pelo menos três lançamentos diferentes de novos mísseis hipersônicos nos últimos 9 dias. O governo de Kim Jong-un alega que todos os testes foram bem sucedidos. Para os EUA e aliados, a provocação não passou em branco e pelo menos cinco funcionários norte-coreanos e russos com ligações com o programa de armas de Pyongyang foram sancionados pelo governo norte-americano AFP/KCNA - 11.01.2022