Início da vacinação infantil e avanço da Ômicron marcam a semana

A Prefeitura de São Paulo confirmou, na quinta-feira (20), a identificação de 272 novos casos da variante Ômicron na capital. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade soma 770 ocorrências da nova linhagem da cepa do coronavírus. Das 276 amostras analisadas pelo Instituto Butantan, 272 ou 98,5% do total foram positivas para variante Ômicron e três (1,08%) para variante Delta. A vigilância genômica é feita em parceria entre a prefeitura e o Butantan Myke Sena/MS - 07.01.2022

A OMS (Organização Mundial de Saúde) vê que pandemia de Covid-19 'está longe de acabar'. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, alertou contra a ideia de que a variante Ômicron seja benigna, já que há aumento no número de internações e novos casos no mundo Salvatore Di Nolfi/EFE/EPA - 20.12.2021

Na esteira de ações para promover a vacinação infantil, o governo de São Paulo criou uma peça publicitária com a personagem Galinha Pintadinha. Usando a canção mais famosa do desenho infantil, a figura ganhou o apelido de "galinha vacinadinha". No jingle rimado, o trabalho da ciência ganha destaque e reforça a importância da imunização

Reprodução/Governo do Estado de São Paulo

O município de Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, suspendeu na quarta-feira (19) a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos em razão de uma criança de 10 anos ter sofrido parada cardíaca 12 horas após ter recebido a dose pediátrica da vacina da Pfizer. A criança tem quadro estável e está consciente, segundo o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do município. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou a análise do governo de São Paulo e descartou a relação entre a vacinação da Covid-19 e a parada cardíaca



Nelson Almeida/AFP - 14.01.2022

Maioria das reações adversas após vacina anti-Covid é psicológica. A conclusão é de um estudo do Centro Médico Beth Israel Deaconess, nos Estados Unidos, que analisou dados de 12 ensaios clínicos de imunizantes com mais de 44 mil pessoas Rodrigo Garrido/Reuters

Motivo principal para que o Brasil parasse de perder mais de 2.000 vidas por dia para a Covid-19 ao longo de quase dois meses, a vacinação completou um ano no país na segunda-feira (17). Prestes a alcançar 70% da população brasileira com as duas doses (ou dose única), a campanha de imunização foi — e ainda permanece — a responsável pela queda substancial no número de óbitos — hoje, com média próxima a 130 por dia — e hospitalizações pelo vírus, o que desafogou os hospitais lotados e amenizou, aos poucos, o estado de colapso que a saúde pública enfrentou no ano passado Divulgação

Estudo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP indica que efetividade das vacinas seis meses após esquema completo é maior em pessoas ativas fisicamente e que esse grupo produz mais anticorpos que os sedentários. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a atividade mínima é de 150 minutos por semana, o que equivale a 30 minutos em cinco dias





DIEGO AZUBEL/EFE/EPA

A alimentação é aliada no tratamento contra a Covid-19. Especialistas recomendam uma dieta saudável para ajudar o corpo a enfrentar a doença, evitando comidas mais. Confira o que pode fazer parte das refeições Dicas de Treino

O brasileiro bebeu mais, exercitou-se menos e engordou no primeiro ano pandemia. Os dados fazem parte da pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) de 2020 mostra que somente as taxas de tabagismo não cresceram no Brasil em 2020 Pixabay

O estado de São Paulo completou um ano do início da vacinação contra a Covid-19 com 85,6% da população vacinada com a primeira dose, segundo dados do Vacinômetro do governo estadual divulgados na terça-feira (18). Nesse período, muitas transformações e polêmicas marcaram a estratégia de combate à pandemia adotada pelo estado. Novos estudos sobre o vírus, vacina própria produzida em São Paulo e restrições a diversos setores da economia, flexibilizadas com a diminuição do número de mortes por coronavírus, foram algumas das medidas que fizeram parte desse percurso Reprodução/Flickr - 18.01.2022

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), conhecido por sinalizar uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), interrompeu a sequência de quatro quedas consecutivas e cresceu 0,69% em novembro, de acordo com o BC (Banco Central). A melhora da atividade no mês também foi indicada pelo Monitor do PIB da FGV (Fundação Getulio Vargas)

Adriano Machado/Reuters - 20.03.2020

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou as companhias aéreas brasileiras a realizar voos com apenas três comissários de bordo nos aviões em meio ao avanço de infecções por Covid-19 entre os profissionais. Com a determinação, empresas terão que alocar, no máximo, 150 passageiros por voo, o equivalente a 50 passageiros por comissário Roosevelt Cassio/Reuters - 12.01.2022

O preço médio das locações residenciais no Brasil cresceu 3,87% ao longo do ano passado, de acordo com o Índice FipeZap. A variação, inferior à apresentada pelos índices de preços, elevou para R$ 31,51 o valor cobrado por cada metro quadrado locado nas principais cidades do país Fernanda Carvalho/Fotos Públicas

Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, divulgada na quinta-feira (20), revelou que 57% dos moradores da capital paulista deixariam a cidade se pudessem. O desejo cresce em famílias com renda maior que cinco salários mínimos, pessoas entre 35 e 44 anos, com ensino superior. O levantamento mostra, pelo segundo ano consecutivo, que é baixa a percepção de melhora na própria qualidade de vida dos moradores de São Paulo. A opinião majoritária é de estabilidade nos últimos 12 meses ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/ 18.01.2022

Um homem despencou de uma altura de sete metros após cochilar na mureta acima do rio Tamanduateí, no centro de São Paulo (SP). Caído à beira do rio, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Pessoas que passavam pela região registraram imagens do salvamento Reprodução/Record TV

O coach e influenciador digital Pablo Marçal foi proibido pela Justiça de realizar qualquer atividade na natureza sem autorização prévia. A decisão judicial foi tomada após Marçal colocar em risco a vida de um grupo durante uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo, sob fortes chuvas. Integravam a comitiva 67 pessoas Reprodução/Record TV

Um jovem morreu após ser atingido pela hélice de uma aeronave agrícola pilotada pelo pai em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no sábado (15). Mateus César Tosti, de 24 anos, estava mexendo em produtos agrícolas quando o pai perdeu o controle do avião

Reprodução/ Redes Sociais

A prova de conhecimentos específicos da segunda fase do vestibular da Fuvest 2022, realizada na segunda-feira (17), teve 2.431 candidatos ausentes, 7,9% em relação aos 30 mil convocados para a segunda etapa do exame. Neste dia, os candidatos fizeram provas de duas a quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida. A lista com o nome dos aprovados deve ser divulgada no dia 11 de fevereiro Rovena Rosa/Agência Brasil - 14.09.2021

A cabeleireira Jackeline Mércia, de 39 anos, foi morta pelo ex-companheiro, no sábado (15), dentro do salão de beleza em que trabalhava, na Vila Conceição, em Diadema (SP). O ex-marido não aceitava o fim do relacionamento e queria reatar com Jackeline, mas ela não aprovava a ideia Reprodução/ Record TV

Os participantes que fizeram as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 nos dias 9 e 16 de janeiro podem conferir os gabaritos oficiais e os cadernos de questões no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Uma questão da área de linguagens, códigos e suas tecnologias foi anulada pelo Inep no primeiro dia de provas. A questão é a de número 34 no caderno azul, 18 no amarelo, 21 no branco e 9 no rosa. O Inep não chegou a informar o motivo da anulação da questão. O resultado do Enem 2021 será divulgado no dia 11 de fevereiro Agência Brasil/Reprodução

O MEC (Ministério da Educação) divulgou na terça-feira (18) o calendário de inscrições para os processos seletivos de ingresso no ensino superior. As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) poderão ser feitas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. O prazo de inscrição para o Prouni (Programa Universidade para Todos) será de 22 a 25 de fevereiro. No início de março, do dia 8 ao dia 11, poderão se inscrever os candidatos ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) que, neste ano, oferta 110.925 vagas Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que as escolas de São Paulo são obrigadas por lei a informar o Conselho Tutelar sobre os casos em que os responsáveis pelas crianças não apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Em nota, a pasta afirmou que "apesar de não ser impedimento para realização da matrícula, uma vez que fere o direito à educação, a escola, por lei, tem a obrigação de informar os órgãos responsáveis da não apresentação dos comprovantes de vacinação" Pedro Ventura/Agência Brasília

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, concluiu que a esclerose múltipla — doença degenerativa para a qual não há cura — provavelmente está associada a uma infecção prévia pelo VEB (vírus Epstein-Barr) Reprodução/PLoS

A Áustria será o primeiro país da Europa a tornar obrigatória a vacinação contra o coronavírus no início de fevereiro, sob pena de multas pesadas, disse o chanceler austríaco no último domingo (17). "Conforme planejado, vamos tornar a vacinação obrigatória no início de fevereiro" para adultos, disse o conservador Karl Nehammer, em entrevista coletiva

Lisi Niesner/Reuters - 16.01.2022

A Coreia do Norte lançou, na última segunda-feira (17), dois novos projéteis — provavelmente mísseis balísticos, segundo Seul —, em seu quarto teste de armas desde o início do ano. Pyongyang acelerou, nas últimas semanas, seus testes de armas, com o regime de Kim Jong-un buscando fortalecer a capacidade militar do país, sujeito a pesadas sanções internacionais, enquanto recusa ofertas de diálogo dos Estados Unidos Edgar Su / Reuters - 09.03.2017

O governo de Tonga afirmou nesta terça-feira (18) que a enorme erupção vulcânica do último sábado (15) provocou um tsunâmi de até 15 m de altura que causou um "desastre sem precedentes", destruindo casas e matando pelo menos três pessoas. Em seu primeiro comunicado desde a erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai, o governo disse que uma aldeia foi completamente destruída pela onda gerada pela erupção e outras regiões têm apenas algumas casas de pé Handout/New Zeland Defence Force/AFP - 16.1.2021

A Espanha planeja considerar o novo coronavírus como uma doença endêmica, uma posição que a OMS (Organização Mundial da Saúde) e vários especialistas consideram prematura, mas que abriu o debate entre governos que precisam de normalidade e uma comunidade médica que defende manter a guarda Josep Lago/AFP - 19.1.2022

O presidente do Peru, Pedro Castillo, assinou na última quinta-feira (20) um decreto por meio do qual foi declarado emergência climática. Brigadas lutam para conter um vazamento de petróleo causado por ondas após a erupção de um vulcão em Tonga, cujos danos se estenderam a 21 praias no centro do país Pilar Olivares/Reuters - 20.1.2022

Uma delegação dos talibãs deve viajar para a Noruega de 23 a 25 de janeiro para reuniões sobre a crítica situação humanitária e de direitos humanos no Afeganistão, anunciou a diplomacia norueguesa na última sexta-feira (21). Em Oslo, os talibãs devem se reunir com funcionários de alto escalão do governo norueguês, de outros países aliados e representantes da sociedade civil afegã, informou o Ministério das Relações Exteriores da Noruega em um comunicado Jorge Silva / Reuters - 05.10.2021

O deserto do Saara, mais especificamente na região próxima à cidade de Ain Sefra, na Argélia, amanheceu com neve e gelo na superfície de suas dunas na última segunda-feira (17). O fenômeno raro foi registrado pelo fotógrafo Karim Bouchetata, que capturou imagens impressionantes e as compartilhou com o mundo em seu perfil no Instagram Reprodução: Instagram / Karim Bouchetata

A empresa de tecnologia norte-americana Microsoft anunciou na última terça-feira (18) um acordo de US$ 69 bilhões (R$ 380 bilhões) para comprar o gigante de videogames americano Activision Blizzard, a empresa por trás de sucessos como Call of Duty, que tem sofrido acusações de discriminação sexual contra mulheres Eva Hambach/AFP - 20.05.2021