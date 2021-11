Interferência no Inep e início do Auxílio Brasil marcam a semana

O pagamento do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, começou a ser pago nesta quarta-feira (17). O calendário vai até o dia 30 de novembro e beneficiará 14,6 milhões de pessoas que já faziam parte do antigo programa, com valor médio de R$ 217,18 mensais. Mas ainda há dúvidas sobre a ampliação do número de integrantes para 17 milhões e do valor mínimo para R$ 400 a partir de dezembro, como o governo federal havia anunciado. De acordo com o Ministério da Cidadania, essas medidas vão depender da aprovação da PEC dos Precatórios, em dois turnos, no Senado. A proposta, que passou na Câmara, abre um espaço de gastos de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-16/11/2021

Após dois anos de alta, o Brasil teve queda no índice que mede a concentração e desigualdade de renda em 2020, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (19) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A crise provocada pela pandemina de coronavírus, com a redução do número de ocupados, e o auxílio emergencial influenciaram no resultado. De acordo com a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) – Rendimento de Todas as Fontes 2020, o índice de Gini do rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos os trabalhos foi de 0,500 no ano passado, abaixo do estimado em 2018 e 2019 (0,506)





Folhapress/Folhapress

A pandemia de Covid-19 atingiu bruscamente o mercado de casamentos e ocasionou em uma queda brusca de 26,1% no número de matrimônios no ano passado. Os dados, presentes em um estudo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam ainda para uma redução de 4,7% na quantidade de recém-nascidos no Brasil

Pixabay

Após o Ministério da Saúde liberar doses de reforço de vacina antiCovid para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há cinco meses ou mais, a AstraZeneca solicitou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a inclusão da terceira dose na bula do fármaco. A agência também pediu explicações sobre a medida ao ministério, já que não foi consultada

Yonhap/EFE/EPA - 14.05.2021

O Ministério da Saúde inicia neste sábado uma ação para vacinar 21 milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose de um dos imunizantes contra a Covid-19. A campanha vai até 26 de novembro

Reprodução/Flickr - 16.11.2021

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) começou, nesta semana, a avaliar um pedido de autorização para o uso da vacina antiCovid da Novavax. Se liberada, será a primeira vacina contra a infecção pelo SARS-CoV-2 com tecnologia de subunidade proteica

Justin Tallis / AFP - Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro assegurou, nesta segunda-feira (15), durante agenda em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a realização das provas do Enem 2021, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. De acordo com Bolsonaro, o exame "começa agora a ter a cara do governo" Thiago Nolasco/Record TV

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse na última terça-feira (16) que "o governo não mexeu em nenhuma questão do Enem". A fala contradiz o que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na segunda-feira (15), em Dubai: "Enem começa agora a ter a cara do governo". Segundo Mourão, o presidente "fez menção a uma ideia dele, ele tem liberdade para isso." O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também afirmou que não houve qualquer tipo de interferência na prova Antônio Cruz/Agência Brasil - 29.10.2021

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou voluntariamente a uma audiência da Comissão de Educação da Câmara na quarta-feira (17) durante o lançamento do Pacto Nacional pela Educação e declarou que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá a cara do governo "no sentido de competência, honestidade e seriedade" Clelia Vianna/Câmara dos Deputados

Apesar de negar que tenha lido a prova do Enem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a formulação na quarta-feira (17) durante viagem a Doha, no Catar. Bolsonaro afirmou que havia "temas esquisitos" no passado. "Olha o padrão do Enem do Brasil, pelo amor de Deus. Aquilo mede algum conhecimento ou é ativismo político e comportamental? Não precisa disso", declarou Karim Jaffar/AFP - 17.11.2021

A DPU (Defensoria Pública da União) entrou na Justiça na última quarta-feira (17) para pedir que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), autarquia ligada ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pela aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), comprove que o exame será realizado em segurança. Agência Brasil/Reprodução

Um grupo de oito deputados federais protocolou na quarta-feira (17) ação contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, em que pedem que o Ministério Público Federal os investigue por improbidade administrativa. Eles também pedem que quaisquer "agentes públicos eventualmente envolvidos" no "controle ideológico" do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) sejam punidos. LAILSON LEONCIO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Por iniciativa do presidente da CE (Comissão de Educação), senador Marcelo Castro (MDB-PI), o colegiado aprovou a criação de um grupo de trabalho composto de quatro senadores para apurar fatos relacionados à crise no Inep. Izalci Lucas (PSDB-DF), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Educação, será o coordenador do grupo. Na última semana, dias antes da aplicação do Enem, a principal porta de entrada para as universidades brasileiras, ao menos 33 servidores pediram demissão do Inep. Em carta, eles alegaram falta de gestão e assédio moral Geraldo Magela/Agência Senado

A Justiça Federal do Distrito Federal negou um pedido para afastar o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas. O pedido foi feito por entidades estudantis que acusam o governo de interferir na realização da prova. O juiz Marcelo Rebello Pinheiro, da 16ª Vara Federal de Brasília, entendeu que não existem provas suficientes de ingerência que justifiquem o afastamento de Dupas Divulgação

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) liberou na última terça-feira (16) o gabarito oficial e as provas da primeira fase do vestibular 2022. Os candidatos podem acessar o site do Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) para consultar as informações. A lista com os aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 6 de dezembro Divulgação/Unesp/Redes Sociais

As provas estão marcadas para os próximos domingos, dias 21 e 28. Participantes que estejam com Covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato Mauro Pimentel/AFP - 28.10.2021

Steve Bannon, o ex-assessor e ex-coordenador de campanha do ex-presidente norte-americano Donald Trump, se apresentou ao FBI na manhã de segunda-feira (15) na sede do órgão em Washington. Ele é investigado por dificultar as investigações do Congresso dos Estados Unidos sobre a invasão do Capitólio, em janeiro deste ano. Banon afirma ser inocente das acusações Kevin Lamarque / Reuters - 15.11.2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping, realizaram uma cúpula virtual, na última segunda-feira (15), destinada a acalmar as tensões acumuladas sobre a questão de Taiwan e outros temas quentes, embora não se esperem grandes resultados



Jonathan Ernst/Reuters - 06.11.2021 Carlos Garcia Rawlins/Reuters - 09.10.2021

O Senado do Chile rejeitou na última terça-feira (16) um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera por suspeitas de irregularidades na compra e venda de uma empresa de mineração, reveladas pela investigação jornalística conhecida como Pandora Papers Dedvi Missene/AFP - 16.11.2021

Dois homens condenados em 1966 pelo assassinato um ano antes, em Nova York, do ativista Malcolm X, um dos maiores expoentes da luta contra o racismo, foram absolvidos, anunciou na última quarta-feira (17) o gabinete do promotor de Manhattan, Cyrus Vance. O julgamento da morte do líder negro foi marcado por erros e omissões, de acordo com investigação conduzida pela Promotoria de Manhattan e pelos advogados de ambos os condenados, citada pelo The New York Times



Europix / EFE - Arquivo

A Alemanha registrou na última quarta-feira (17) um novo recorde de casos de Covid-19, enquanto autoridades políticas e sanitárias alertam para um cenário dramático da pandemia no país. Os governantes devem restringir a circulação de não vacinados contra a doença em áreas onde os hospitais estão alcançando os níveis máximos de internação. Pessoas que se recuperaram da doença recentemente terão livre acesso a espaços públicos



EFE - 15.11.2021

A população da Áustria, incluindo as pessoas já vacinadas contra a Covid-19, terá de respeitar um confinamento a partir da próxima segunda-feira (22), devido ao ressurgimento da pandemia no país, anunciou o chanceler conservador Alexander Schallenberg na última sexta-feira (19) Joel Klamar/AFP - 15.11.2021

Procuradores-gerais de vários estados dos Estados Unidos anunciaram na última quinta-feira (18) a abertura de uma investigação conjunta sobre o aplicativo de imagens Instagram e o impacto que causa em crianças. "Facebook, agora Meta, não tem conseguido proteger os jovens em suas plataformas e em seu lugar optou por ignorar ou, em alguns casos, redobrar manipulações que representam uma ameaça real para a saúde física e mental: explorar as crianças a fim de obter lucro", disse a procuradora-geral de Massachusetts, Maura Healey, em um comunicado

Pixabay

O Museu Nacional do Rio de Janeiro anunciou na última quinta-feira (18) a descoberta de um dinossauro "muito raro", um terópode "sem dentes" que viveu entre 70 e 80 milhões de anos atrás no sul do Brasil. Batizada de Berthasaura leopoldinae, essa espécie de dinossauro terópode (bípede), de pequeno porte, com aproximadamente 1 metro de comprimento e 80 centímetros de altura, foi identificada após análise de um conjunto de fósseis encontrados no município de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná, entre 2011 e 2014

Museu Nacional do Rio de Janeiro / Divulgação via AFP