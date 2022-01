Internação de Bolsonaro e Carnaval cancelado marcam a semana

A produção industrial brasileira recuou 0,2% em novembro de 2021, sexto mês consecutivo de perdas do setor, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com a queda, a indústria opera em patamar 4,3% abaixo do verificado no período pré-pandemia JC Imagem/Folhapress

O Brasil emplacou 2,12 milhões carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus em 2021, segundo a Fenabrave, a associação que representa as revendas. O resultado corresponde a uma alta de 3% no volume de vendas na comparação com 2020

Nacho Doce/Reuters

A partir da segunda-feira (10), todos os eventos realizados na cidade de São Paulo terão que exigir o comprovante de vacinação. “Tínhamos um protocolo inicial que apontava que eventos com mais de 500 pessoas deveriam exigir o passaporte. Estamos fazendo essa alteração em razão do quadro epidemiológico que a cidade vive hoje. Enquanto existir esse quadro de ascensão da variante Ômicron na cidade, vamos exigir para qualquer evento a apresentação do passaporte”, disse o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido



Salvatore di Nolfi/EFE/EPA - 05.01.2022

A Prefeitura de São Paulo decidiu, nesta quinta-feira (6), cancelar o Carnaval de rua na capital. A medida foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em decorrência do crescimento no número de casos de Covid-19 no município Edson Lopes Jr/Prefeitura de São Paulo

O número de atendimentos de pessoas com síndrome gripal chegou a 286.858 no mês de dezembro de 2021 na cidade de São Paulo, o que representa crescimento de 156% em comparação a novembro, com 111.949 casos. Até o dia 4 de janeiro deste ano, o ritmo se manteve alto: foram 32.403 atendimentos JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/01/2022 - 15:43

Uma mulher, de 62 anos, foi libertada na manhã desta quarta-feira (5) após ser sequestrada na região de Pirituba, zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o sequestro ocorreu por volta das 21h30 da terça-feira (4). Ela ficou cerca de oito horas mantida refém até ser liberada, mas os suspeitos conseguiram fugir

Reprodução/Record TV - 05.02.2022

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) é um dos alvos de uma operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo na manhã da quarta-feira (5). A Operação Raio X investiga supostos desvios na área da saúde. O irmão do ex-governador, Cláudio França, também é um dos nomes investigados



Reprodução/Record TV

A cidade de São Paulo registra 24 casos de duplo contágio por Covid-19 e influenza, ou "flurona", até a terça-feira (4), segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Já a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disse não ter registrado nenhum caso. A dupla infecção foi denominada "flurona", união entre as palavras "flu", gripe em inglês, e "rona", parte de coronavírus Kevin Lamarque/Reuters

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou um decreto que determina que todos os servidores públicos estaduais deverão apresentar comprovante de vacinação completa contra a Covid-19. A medida é obrigatória para cerca de 570 mil profissionais da ativa em órgãos de administração direta e indireta do estado de São Paulo, e deve ser cumprida até o domingo (9) Reprodução/Flickr

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão industrial na rua Indiaporã, 468, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo. O fogo começou às 13h30 da segunda-feira (3). Dezessete equipes do Corpo de Bombeiros participaram do combate às chamas. Foram horas de trabalho até que o incêndio fosse extinto

Reprodução Record TV

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial agredindo com socos e chutes uma pessoa perseguida em uma motocicleta. As agressões aconteceram em um canteiro gramado, no município de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, na última sexta-feira do ano passado (31)

Reprodução

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) informou que o orçamento previsto para 2022 terá aumento de 17% em relação ao do ano passado. De acordo com o órgão, os recursos esperados subiram de R$ 3,14 bilhões para R$ 3,68 bilhões. Segundo a Capes, o aumento de R$ 540 milhões garantirá o pagamento integral das bolsas de pós-graduação no país e a formação de professores Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) ampliou o número de vagas para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para 2022. O programa vai oferecer neste ano mais de 110 mil vagas — no primeiro semestre serão disponibilizadas 66.555 e no segundo semestre, 44.370. Em 2021, o governo ofereceu 93 mil Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 inscritos para a reaplicação das provas, que ocorrerão no neste domingo (9) e no seguinte (16), já podem entrar na Página do Participante e conferir, no Cartão de Confirmação de Inscrição, a data, o horário e o local de aplicação do exame Marcello Casal/Agência Brasil

O número de exames com resultado positivo para detecção de Covid-19 realizados no país teve um aumento de 114% na maior rede privada de laboratórios de análise do Brasil na semana entre os dias 29 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022 em comparação com a semana anterior. De acordo com um levantamento feito pela Rede Dasa, que reúne mais de 900 laboratórios pelo país, a taxa de testes que identificou a presença do vírus ativo saltou de 18,98% para 40,6% no período RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A variante Ômicron já predomina entre os novos casos de Covid-19 no Brasil, segundo o site Our World in Data, plataforma de dados ligada à Universidade de Oxford. O levantamento diz respeito a dezembro de 2021, quando os casos da nova cepa saltaram de 0,16%, no começo do mês, para 58,33%, no dia 27 Portal Correio

A explosão de novos casos de Covid-19 — provocados pela variante Ômicron do coronavírus — e de gripe — pelo H3N2 cepa Darwin — em boa parte do Brasil vem acompanhada do aumento da circulação de outros vírus respiratórios. O professor e médico infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Botucatu, explica que, depois do Sars-CoV-2 e do influenza, os agentes etiológicos que mais têm aparecido nos painéis virais de indivíduos com síndrome gripal são o adenovírus e o rinovírus (que possui mais de cem subtipos), causadores do resfriado comum Freepik/Reprodução

Uma mulher de 49 anos, atendida recentemente com sintomas gripais em Botucatu (SP), descobriu que tinha sido infectada pelo coronavírus Sars-CoV-2 (causador da Covid-19) e por outros dois vírus: influenza A (gripe) e adenovírus (resfriado). O médico que acompanhou o caso, o professor Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Unesp (Universidade Estadual de São Paulo) em Botucatu, conta que a paciente apresentou os primeiros sintomas após uma confraternização de fim de ano Reprodução / Pixabay

A Ômicron, variante do coronavírus que é a mais infecciosa, parece provocar formas menos graves da Covid-19 em comparação com a Delta, mas não deve ser considerada "leve", disse o chefe da OMS (Organização Mundial da Saúde)na quinta-feira (6). Durante uma coletiva de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também repetiu seu apelo por uma maior equidade global na distribuição das vacinas contra o coronavírus e no acesso a elas Salvatore Di Nolfi/EFE/EPA - 20.12.2021