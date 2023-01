Invasão em Brasília, rombo da Americanas e liberdade de Suzane Richthofen marcam a semana

Todos os 34 acampamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado de São Paulo foram desmontados na segunda-feira (9), após a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. As informações eram da Secretaria da Segurança Pública. Entre eles estava o acampamento montado em novembro no Círculo Militar, na região do Ibirapuera, em protesto à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

NINO CIRENZA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 09.01.2023