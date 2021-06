Irmãos Miranda na CPI, isenção do IR e queda de Salles marcam semana

Em sessão tensa, o deputado federam Luís Miranda e seu irmão Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, prestaram depoimento na CPI da Covid. Outro destaque é o projeto de Reforma Tributária apresentado pelo governo federal que prevê isenção do imposto de renda para salários de até R$ 2.500. A semana também foi marcada pela queda do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. Veja essas e outras notícias nas fotos a seguir GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO-25/06/2021

A Justiça concedeu nesta sexta-feira (25) liberdade provisória para o caseiro Alain de Santana, de 33 anos, preso suspeito de facilitar a fuga de Lázaro Barbosa, o serial killer perseguido há 18 dias pela polícia de Goiás. O segundo homem detido, o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, continua preso na unidade prisional de Águas Lindas (GO) GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO-23/06/2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar a renovação por mais três parcelas do auxílio emergencial. Se confirmado, o benefício será pago até outubro ELIANE NEVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/08/06/2021

Após ser pressionado por horas pelos senadores da CPI da Covid, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) acabou admitindo na noite desta sexta-feira (25) que o parlamentar citado pelo presidente Jair Bolsonaro como alguém possivelmente envolvido no esquema suspeito da compra da Covaxin é o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR). Miranda e o irmão, Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, participaram de depoimento marcado por momentos de tensão e bate-boca entre integrantes da comissão GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO-25/06/2021

Alvo de duas investigações no STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Salles pediu demissão do cargo de ministro de Meio Ambiente. Foi nomeado para a vaga Joaquim Álvaro Pereira Leite, que até então atuava como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais e secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável Carolina Antunes/PR - 29.09.2020

O STF (Supremo Tribunal Federal) declarou, por 7 a votos a 4, a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no processo do tríplex do Guarujá contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dois dias após a decisão, o ministro Gilmar Medes estendeu a suspeição para outros dois processos contra o petista Marcello Casal JrAgência Brasil - 24.04.2020

A FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos) dos Estados Unidos informou na quarta-feira (23) que planeja adicionar rapidamente um alerta sobre casos raros de inflamação cardíaca em adolescentes e adultos jovens às fichas técnicas das vacinas contra covid-19 da Pfizer BioNTech e da Moderna

Rogério Galasse/Futura Press/Estadão Conteúdo - 4.5.2021

O senador José Serra (PSDB-SP) testou positivo para covid-19 na última terça-feira (22) e foi internado em hospital em São Paulo. De acordo com a asssessoria, Serra não apresenta nenhum sintoma, o que, segundo avaliação médica, deve-se à sua imunização por duas doses da vacina contra covid-19. Marcos Oliveira/Agência Senado - 08.07.2015

A prévia da inflação oficial ganhou força e saltou 0,83% em junho, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O avanço nos preços, puxado pela alta das tarifas de energia elétrica (+3,85%) e dos combustíveis, faz o IPCA-15 acumular ganhou de 8,13% nos últimos 12 meses Pilar Olivares/Reuters - 10.9.2020

Nove policiais militares foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, em uma ação que terminou com nove jovens mortos durante a dispersão de um baile funk na comunidade do Paraisópolis, zona sul de São Paulo, em dezembro de 2019. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) concluiu o inquérito após a análise das provas. O inquérito foi enviado em despacho ao Ministério Público e ao Judiciário no último dia 23. Reprodução/Montagem/R7

Um motorista de caminhão presenciou uma tentativa de assalto e atropelou os suspeitos no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, por volta das 8h40 desta quarta-feira (23). O caso ocorreu no cruzamento da rua Alonso Carbonell com a avenida Engenheiro Billings, na saída para a Marginal Pinheiros, após a ponte Jaguaré. De acordo com informações da Record TV, a dupla estava a pé e tentou assaltar um motociclista. O motorista do caminhão, que vinha logo atrás e presenciou o crime, reagiu e atropelou os suspeitos, que foram presos em flagrante. Reprodução

A Prefeitura de São Paulo usou o estoque da segunda dose da vacinação contra covid-19 e precisou reestruturar o calendário de imunização por causa de um atraso na chegada de novas doses. A informação foi dada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), durante entrevista nesta terça-feira (22). Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 15.04.2021

A cidade de São Paulo registra falta de vacinas contra covid-19 em cerca em 305 postos fixos nesta segunda-feira (21), de acordo com levantamento do R7 feito com base nos dados do site De Olho na Fila. A página foi criada pela prefeitura para apontar os lugares onde a imunização acontece de forma mais rápida. Há indicações de fila pequena, fila grande, locais sem fila e a indicação não funcionando nos postos onde já não há mais doses disponíveis, conforme relatam moradores nas redes sociais. Divulgação/Governo de SP - 02.04.2021

Autoridades sanitárias da Índia estão em alerta após a identificação de uma mutação da variante Delta do coronavírus causador da covid-19, que provocou um colapso no país nos últimos meses. Classificada de "Delta plus", a cepa é potencialmente mais contagiosa, segundo relatos de cientistas locais à imprensa

Amit Dave/Reuters

Com transmissão acelerada do coronavírus, segundo o Imperial College London, o Brasil registrou um recorde de novos casos diários de covid-19 na quarta-feira (23). Foram 115,2 mil notificações, segundo o Ministério da Saúde

URIEL PUNK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Diretoria Colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) rejeitou, por unanimidade, nesta terça-feira (22) um pedido de uso emergencial do antiviral oral favipiravir — registrado com nome comercial de Avifavir — para tratamento da covid-19 em ambientes hospitalares. Na avaliação dos técnicos, o desenvolvedor não cumpriu requisitos para comprovar que os riscos superavam os benefícios do medicamento. Um novo pedido pode ser feito caso haja dados adicionais

Divulgação

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) retornou à prisão após sucessivos desrespeitos ao uso da tornozeleira eletrônica. A determinação da Procuradoria-Geral da União foi acolhida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Para ele, as ações de Silveira demonstram "total desprezo pela Justiça" Reprodução

O Governo do Estado de São Paulo abre inscrições para a Paralímpica dos Jogos Escolares 2021 aos alunos com deficiência física, intelectual ou visual das redes de ensino estadual, municipal e privada. Os estudantes podem se inscrever até o dia 15 de julho por meio do formulário online Divulgação/ JEESP Secretaria de Esportes do Estado de SP

A relação de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo para o segundo semestre das Etecs (Escola Técnica Estadual do Estado de São Paulo) foi divulgada na terça-feira (22) no site da instituição. Na próxima segunda-feira (28) serão divulgadas as listas de classificação geral e a primeira de convocados para envio dos documentos de matrícula Reprodução/Google Maps

Estudantes que entraram com recurso relacionado ao pedido de isenção do pagamento de taxa para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) podem consultar o resultado. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou as informações na página do participante na sexta-feira (25). As inscrições começam na próxima quarta-feira (30) Portal Correio

A justiça peruana livrou, na segunda-feira (21), a candidata presidencial Keiko Fujimori de retornar à prisão preventiva no âmbito do caso Odebrecht, após declarar infundado um pedido do Ministério Público (MP). O promotor anticorrupção havia considerado que Fujimori violou a determinação da justiça de não entrar em contato com testemunhas da investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro nas campanhas de 2011 e 2016. Ela apareceu em uma coletiva de imprensa ao lado de Miguel Torres Morales, que é testemunha no caso. John Reyes/EFE

Os Estados Unidos doarão mais de 14 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para uma série de países da América Latina e do Caribe, entre eles o Brasil, segundo anunciou a Casa Branca na segunda-feira (21). Das 80 milhões prometidas por Joe Biden, 25 milhões começaram a ser entregues no início deste mês. EFE/EPA/MONIRUL ALAM

O presidente Xi Jinping felicitou, na quarta-feira (23), os três primeiros astronautas da estação espacial chinesa. A missão com decolou em 17 de junho do deserto de Gobi (noroeste da China). A cápsula se acoplou ao Tianhe, o único dos três módulos que já está na órbita da Terra. CCTV via Reuters TV - 23.6.2021

Um prédio de 12 andares desabou parcialmente em Miami Beach, nos Estados Unidos, na madrugada de quinta-feira (24). As autoridades locais confirmaram a morte de 4 pessoas e seguem na busca de outras 159 vítimas JOE RAEDLE / Getty Images via AFP - 24.6.2021

A terceira onda de casos de covid-19 está se propagando de maneira vertiginosa na África e afetando um continente que enfrenta uma grande escassez de vacinas - advertiu o escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) na quinta-feira (24).



De acordo com o diretor regional deste organismo internacional, Matshidiso Moeti, "a terceira onda está ganhando velocidade, se espalhando mais rápido e batendo mais forte" na África.

Siphiwe Sibeko/Reuters - 25.6.2021

Israel restabeleceu, na sexta-feira (25), a obrigação de usar máscara em lugares públicos fechados e em empresas, após um aumento dos casos de covid-19 em um país que se vangloriava de ter superado a crise, graças à sua campanha de vacinação.

Emmanuel Dunand / AFP - 25.6.2021

O ex-policial Derek Chauvin, condenado pela morte do norte-americano George Floyd durante uma abordagem no centro da cidade de Minneapolis (EUA), no fim de maio de 2020, foi sentenciado, na sexta-feira (25) a 22 anos e seis meses de prisão. Reprodução

Um crânio preservado quase perfeitamente por mais de 140 mil anos no nordeste da China representa uma nova espécie de povos antigos mais intimamente relacionados a nós do que até mesmo os neandertais - e pode alterar fundamentalmente nossa compreensão da evolução humana, anunciaram cientistas na sexta-feira (25). CHUANG ZHAO / EUREKALERT! / AFP

O táxi áereo Volocopter 2X, um veículo aéreo parecido um drone gigante, da empresa alemã Volocopter, voou durante 3 minutos sobre o Aeroporto de Le Bourget, durante o Fórum Aéreo de Paris. A demonstração marca o início de uma série de testes para que esse meio de transporte possa cruzar o céu da França até 2024, quando serão realizados os Jogos Olímpicos no país Divulgação: Volocopter