Liberação do FGTS e queda do desemprego marcam a semana

A decisão para estimular a economia também contou com o anuncio da antecipação do pagamento do 13º a aposentados e pensionistas. Segundo o governo, a medida contemplará mais de 30,5 milhões de pessoas com a injeção de R$ 56,7 bilhões na economia ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/02/12/2021

A taxa de desemprego no Brasil caiu 0,9 ponto percentual, para 11,2%, no trimestre encerrado em janeiro, mostram dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar de representar a menor taxa de desocupação para o período desde 2016, o percentual equivale a 12 milhões de pessoas em busca por uma colocação profissional

A defesa do deputado Arthur do Val (sem partido) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) alega, contra o processo de cassação, que os áudios do parlamentar sobre mulheres ucranianas foram obtidos ilegalmente e, por isso, não podem ser usados como provas no processo. Na defesa prévia do parlamentar enviada ao Conselho de Ética da Alesp, o advogado do deputado, Paulo Henrique Franco Bueno, argumenta que o vazamento das mensagens viola a privacidade de Arthur e, por isso, é inconstitucional

A mãe de uma menina de 14 anos compartilhou nas redes sociais, na segunda-feira (14), o sentimento de revolta e angústia após a filha ser picada por um inseto na horta da Escola Estadual Doutor Mario Toledo de Moraes, em Laranjeiras, na cidade de Caieiras, região metropolitana de São Paulo. A jovem está internada e corre o risco de perder a perna. O caso ocorreu no dia 14 de fevereiro e, desde então, a lesão vem se agravando

Uma cadela-guia evitou um acidente ao impedir que uma passageira cega caísse no compartimento de um elevador na estação Saúde da Linha 1-Azul do Metrô, na terça-feira (15) Reprodução/Instagram - 17.03.2022

Um boi foi flagrado na quarta-feira (16) atropelando pessoas na Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. O caso ocorreu na avenida Inajar de Souza, próximo à altura do número 1.138. O animal foi resgatado sem ferimentos Reprodução/Agência Record - 16/03/2022

Duas irmãs foram detidas na quarta-feira (16), acusadas de fazerem parte de uma quadrilha especializada no golpe do empréstimo e do Pix. A dupla, que nega o crime, foi encontrada durante uma abordagem da polícia a um carro em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As informações são da Record TV

A mãe de uma das crianças maltratadas em uma escola infantil na zona leste de São Paulo relatou que uma das funcionárias da instituição obrigou o filho a comer até que a criança vomitasse. A mãe disse ainda que a funcionária da escola, investigada pela polícia por tortura, colocou a cabeça do filho em um vaso sanitário até que ele vomitasse

Um mês após as denúncias sobre o "golpe da fruta" no Mercado Municipal de São Paulo, conhecido popularmente como Mercadão, clientes relataram, na quarta-feira (16), práticas abusivas por parte de vendedores e preços exorbitantes, mesmo após fiscalização da administração do local e do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) Edu Garcia

A Polícia Civil de São Paulo e do Paraná fez uma operação contra um grupo suspeito de aplicar o golpe da maquininha de cartões na quarta-feira (16). A operação tinha como objetivo prender e cumprir mandados de busca contra estelionatários especializados no golpe com máquinas de cartões

Uma viatura da Polícia Civil foi danificada após a queda parcial de marquise de prédio na região da rua 25 de Março, no centro de comércio popular de São Paulo, na tarde de terça-feira (15). Ninguém ficou ferido. Além da viatura, um táxi foi atingido pela marquise e ficou completamente destruído

Moradores protestaram na avenida Radial Leste, próximo à estação de metrô Arthur Alvim, devido às enchentes que afetaram a zona leste da capital paulista, na manhã de terça-feira (15). Os moradores atearam fogo em pneus, interditando totalmente a avenida para os motoristas que trafegam na região Reprodução Record TV

Moradores do bairro Jardim Prudência, região próxima ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, já não sabem diferenciar entregadores de criminosos. Isso porque, nos últimos dois meses, houve ao menos quatro roubos em uma mesma rua, a Flecha – todos envolvendo criminosos disfarçados de entregador. Câmeras de monitoramento da rua registraram os crimes, a maioria deles em plena luz do dia

A nutricionista e instrumentadora cirúrgica Ilana Ayres Kalil, de 40 anos, foi encontrada morta em sua casa na segunda-feira (14). A informação foi confirmada pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. De acordo com a pasta, a morte foi registrada como suicídio no 89° DP (Portal do Morumbi), mas a polícia ainda investiga o caso Reprodução/ Facebook

Um bebê de 7 meses deu entrada sem vida, com sinais de espancamento, na emergência do Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, na madrugada de domingo (13). A mãe, de 19 anos, que teria levado a criança ao pronto-socorro da unidade, localizado na avenida Deputado Emílio Carlos, por volta das 2h, foi presa em flagrante MARCELO PEREIRA / SECOM - 24.06.2021

As três maiores universidades públicas paulistas - USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade de Campinas) - estão exigindo o passaporte da vacina contra a Covid-19 de toda comunidade universitária, inclusive os calouros de 2022. Juntas, elas estão recebendo mais de 20 mil alunos novos neste ano. As três instituições prometem cancelar a matrícula de quem recusar a vacina sem motivo comprovado. Para ser dispensado da vacinação por razões de saúde, o estudante precisa apresentar atestado médico contendo o motivo da contra-indicação e sua fundamentação científica

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na terça-feira (15) um projeto que torna lei o programa Dignidade Íntima, iniciativa que distribuirá itens de higiene menstrual em escolas da rede pública estadual. O projeto, proposto pelo governo estadual, agora irá à sanção do governador João Doria (PSDB). Durante o processo, seis emendas parlamentares foram aprovadas ao texto original. Duas delas são para implantação de ações e campanhas educacionais sobre higiene menstrual e as outras emendas garantem a distribuição dos kits para alunas das Etecs e Fatecs e a disponibilização de coletores menstruais reutilizáveis na lista de produtos Pixabay

O Senado aprovou na quarta-feira (16) um projeto de lei que destina recursos não utilizados do Fundeb (Fundo de Manutenção da Educação Básica) ao pagamento de professores da educação básica da rede pública. O projeto segue para sanção presidencial. Também foi definido que os recursos extraordinários recebidos por estados, Distrito Federal e municípios em razão de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos fundos e da complementação da União aos fundos relativos à educação, entre eles o Fundeb, sejam investidos na educação Secretaria Estadual da Educação de São Paulo

Como foi antecipado pelo CNE (Conselho Nacional de Educação), o Enem será realizado em duas etapas. A primeira reforça a capacidade de análise do estudante com ênfase em língua portuguesa e matemática, mas de forma integrada. A segunda etapa terá questões ligadas à área escolhida pelo estudante entre quatro opções alinhadas aos itinerários formativos e de acordo com sua opção de estudo no nível superior. Pode ser uma de quatro áreas: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens ou matemática. Após a divulgação do Novo Enem, o MEC enviou uma nota em que afirma que as mudanças só passarão a valer após homologação pela pasta Marcello Casal/Agência Brasil

Escolas particulares de São Paulo enviaram carta ao governo em que pedem que os professores e alunos sejam priorizados na liberação total das máscaras no estado. Citando estudos científicos, o documento diz que “o uso prolongado de máscaras em escolas inviabiliza trocas importantes entre os alunos e destes com os seus professores e traz prejuízos no desenvolvimento sócio-emocional infantil” Rovena Rosa/Agência Brasil - 14.09.2021

O número de testes rápidos feitos no varejo farmacêutico que deram resultado positivo para Covid-19 caiu 64,52% em fevereiro em relação ao mês anterior. As confirmações passaram de 984.650, em janeiro, para 349.287 no mês seguinte. Os dados da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias) também indicam queda de positivações nos primeiros dias de março Myke Sena/MS - 07.01.2022

Especialistas consideram precipitada a decisão do governo de São Paulo de acabar com o uso obrigatório de máscara na maioria dos ambientes fechados. A avaliação é que o país segue em uma situação de risco diante da chegada da variante Deltacron, com apenas cerca de 50% da população com a dose de reforço e lentidão no avanço da vacinação contra Covid-19 das crianças Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/10/2021

Os Estados Unidos deram nesta semana um novo passo em busca de uma vacina contra o vírus HIV, causador da Aids. O Niaid (Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas), ligado ao governo dos EUA, anunciou na segunda-feira (14) o início dos testes em humanos de três imunizantes Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Uma pesquisa divulgada na terça-feira (15) pela SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e pela biofarmacêutica Takeda revelou que 31% dos brasileiros acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia da Covid-19. Essa percepção, no entanto, contrasta com os dados do Ministério da Saúde, que apontam crescimento de 43,5% no número de casos de dengue, considerando-se as seis primeiras semanas deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado Pixabay

Há poucas possibilidades de que uma mulher grávida com Covid-19 transmita a doença para seu bebê, particularmente quando o caso é leve, revelou um amplo estudo publicado na quarta-feira (16). "A taxa de positividade do Sars-CoV2 é baixa entre os bebês nascidos de uma mulher infectada" com o coronavírus, da ordem de 2%, resumiu o trabalho, publicado no British Journal of Medicine Agência Câmara de Notícias

O Ministério da Saúde de Israel anunciou, na quarta-feira (16), a detecção de dois casos de contágio, sem gravidade aparente, por uma variante não identificada do coronavírus que combina duas subvariantes da Ômicron, a BA.1 e a BA.2 Pixabay

'Irmã' da Ômicron representa mais ameaça ao Brasil do que Deltacron, segundo o virologista José Eduardo Levi. O anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de que o Brasil investiga dois casos suspeitos da variante Deltacron — uma versão híbrida de Delta e Ômicron — chamou atenção nesta semana, embora ela não represente risco, ao contrário do que ocorre com uma subvariante da Ômicron que já circula no país e está associada a um aumento de novos casos de Covid-19 na Europa Freepik

O premiado jornalista americano Brent Renaud foi morto a tiros no último domingo (13) em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde as forças ucranianas estão lutando contra as forças russas. Um colega de Renaud ficou ferido. Os dois homens foram atingidos enquanto circulavam em um carro com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas Reprodução/Twitter

Um correspondente da Fox News foi ferido e hospitalizado na última segunda-feira (14) enquanto cobria a invasão russa da Ucrânia, informou a rede de televisão americana. Benjamin Hall, um britânico que cobre o Departamento de Estado para a emissora, foi atingido enquanto apurava notícias nos arredores de Kiev. Dois colegas de Hall na Fox News foram mortos durante o mesmo confronto: o franco-irlandês Pierre Zakrzewsk e a ucraniana Aleksandra Kurshynova Reprodução Site/Fox News

Uma mulher invadiu na última segunda-feira (14) o estúdio do canal estatal russo Channel One com um cartaz em protesto contra a guerra na Ucrânia. Na cartolina, a jornalista Marina Ovsyannikova trazia a mensagem “Pare a guerra! Não acredite em propaganda! Eles estão mentindo para você aqui”. A jornalista foi liberada pela Justiça russa no dia seguinte, após ser condenada a pagar multa equivalente a US$ 275 (cerca de R$ 1.400) Reprodução Twitter/Kevin Rothrock

A antiga usina nuclear de Chernobyl, ocupada e controlada desde 24 de fevereiro por militares russos, está novamente conectada à rede elétrica, segundo informou na última terça-feira (15) o diretor-geral da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica), Rafael Grossi. Em comunicado, a agência nuclear da ONU confirmou que na usina, onde ocorreu o pior acidente nuclear da história, em 1986, o fornecimento de energia foi restabelecido na tarde de segunda-feira (14), quando os geradores a diesel foram finalmente desligados

Um teatro utilizado como abrigo por "centenas de civis" foi parcialmente destruído por um ataque aéreo russo em Mariupol, anunciou na última quarta-feira (16) a prefeitura da cidade portuária sitiada na Ucrânia. "O avião jogou uma bomba no prédio onde centenas de civis estão abrigados. É impossível estabelecer o balanço de vítimas neste momento, porque os bombardeios continuam", escreveu a prefeitura no Telegram ao postar uma foto do teatro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou na última quarta-feira (16) o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, de "criminoso de guerra" pela violenta invasão da vizinha, Ucrânia. No dia seguinte, o líder americano disse que Putin é um "ditador assassino" Alex Wong/Getty Images North America/Getty Images via AFP - 16.3.2022

A família do pequeno Hassan Al-Khalaf se reencontrou na Eslováquia após a história da fuga solitária do menino de 11 anos rodar o mundo. O garoto deixou a cidade de Zaporizhzhia, na Ucrânia, e percorreu mais de 1.000 km sozinho para chegar ao país vizinho. Hassan encontrou sua mãe, Yulia Pisetskaya, na última terça-feira (15), após a matriarca da família enviá-lo sozinho à Eslováquia para encontrar os quatro irmãos que moram lá. O menino chegou à fronteira dos países apenas com o telefone de um irmão anotado na mão Reprodução Facebook/Polícia da República da Eslováquia