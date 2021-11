Morte de Marília Mendonça e PEC dos Precatórios marcam a semana

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesta sexta-feira (5) após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. Além dela, morreram no acidente o seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto. O avião atingiu um cabo de torre de distribuição da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) antes de cair em região de difícil acesso em Piedade de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte Reprodução

O número de vagas de trabalho com carteira assinada criadas em 2020 foi 46,82% inferior ao anunciado em janeiro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de acordo com as revisões apresentadas pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)

A Polícia Federal realiza, nesta sexta-feira (5), as operações 'Fraudcard' e 'Empório da Fraude' que têm como objetivo desarticular esquemas criminosos de fraudes em contas eletrônicas mantidas na Caixa Econômica Federal. No total, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Jundiai, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel, além da quebra de sigilos de dados dos investigados e sequestro de bens Reprodução - 05.11.2021

O Sistema Cantareira, que abastece cerca de 7 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo, passou a operar oficialmente na faixa de restrição. Até esta quarta-feira (3), o reservatório operava com 28,5% da capacidade. São, ao todo, cinco faixas definidas pela ANA (Agência Nacional de Águas), as quais orientam os limites de retirada de água do sistema. A faixa de restrição é definida quando o sistema fica acima de 20% e abaixo de 30% Luís Moura/14.02.2014/Estadão Conteúdo

Um homem foi demitido após se fantasiar de goleiro Bruno e personalizar um saco de lixo com o nome de Eliza Samudio, em uma festa de halloween realizada em uma casa noturna na cidade de Manaus, no estado do Amazonas



Quatro pessoas ficaram feridas após uma grave colisão entre um carro e um ônibus na rua Saturnino Pereira, altura do número 900, no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo, por volta das 5h10 desta quarta-feira (3). Reprodução - 03.11.2021

A modelo Nathalie Sousa teve seu perfil no Instagram hackeado por criminosos que estão utilizando a página para ganhar dinheiro. Eles se passam pela modelo para anunciar a venda de produtos, como celulares. Nathalie, que usava a conta com 300 mil seguidores para firmar contratos e parcerias e divulgar seu trabalho, caiu em um golpe. Reprodução/Instagram

A Gruta Duas Bocas, localizada na cidade de Altinópolis, no interior de São Paulo, cuja parte superior caiu, já registrou outros deslizamentos de terra. No sábado (30), dez bombeiros ficaram soterrados e somente um corpo foi retirado com vida. O prefeito do município, José Roberto Ferracin Marques, classificou a queda como a maior tragédia da história da cidade. Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Estado de São Paulo registrou neste domingo (31) 3.245 pessoas internadas com Covid-19, somando 1.591 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1.654 em enfermaria. O balanço representa queda superior a 90% nas hospitalizações quando comparado aos números recordes do pico da segunda onda da pandemia, em março Divulgação/Agência Brasil/Rovena Rosa

Participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já podem consultar o local do exame. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) liberou na última quarta-feira (3) a consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante, na internet. As provas serão realizadas nos dias 21 e 28 deste mês de novembro Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Estudantes de todo o estado de São Paulo, tanto de escolas públicas como privadas, retornaram presencialmente às aulas na última quarta-feira (3). Na prática, o retorno foi para 100% dos alunos, porque não há mais necessidade de distanciamento entre as carteiras; no mesmo dia o governo também anunciou o calendário letivo para 2022 de todos os alunos da rede pública. A previsão é que as aulas comecem no dia 2 de fevereiro e se estendam até o dia 23 de dezembro Reprodução / Record TV Minas

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (sem partido), sancionou a lei que permite o ensino domiciliar, também chamado de homeschooling, no estado. A lei que regulamenta a prática no estado exige que os pais ou tutores demonstrem aptidão técnica para o desenvolvimento das atividades pedagógicas ou contratem profissionais capacitados, de acordo com as normas do governo estadual Julio Cavaleiro/Secom

A USP (Universidade de São Paulo) é a única instituição brasileira entre as 100 universidades com melhor reputação acadêmica do mundo de acordo com o World Reputation Ranking da consultoria britânica THE (Times Higher Education), divulgado na última segunda-feira (1º). Já o top 10 com as melhores instituições da América Latina segundo o ranking da US News College, põe USP em primeiro e Unicamp em segundo lugar; UFRJ, UFRGS, UFMG e Unesp também estão na lista George Campos/ Jornal da USP

A produção industrial no Brasil caiu 0,4% em setembro e registrou o quarto mês consecutivo de perdas do setor. A sequência de resultados negativos fez o setor encolher 1,1% no terceiro trimestre e figurar em patamar 3,2% abaixo do nível pré-pandemia, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Washington Alves/Reuters - 20.05.2020

Os aumentos na energia elétrica em 2021 vão impedir a criação de 166 mil postos de trabalho e reduzir o consumo das famílias em R$ 7 bilhões, aponta estudo divulgado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) Reuters - 2.3.2020

Líderes mundiais e personalidades importantes discursaram durante a abertura da COP26, em Glasgow, na última segunda-feira (1º), para discutir avanços no enfrentamento do aquecimento global. Na edição deste ano, os líderes vão avaliar o que foi feito desde o Acordo de Paris, marco nas negociações sobre o clima, assinado por quase 200 nações na COP21, em 2015, com o objetivo de evitar a mudança climática catastrófica do planeta Paul Ellis/AFP - 01.11.2021

Um arranha-céu em construção desabou na capital econômica da Nigéria, Lagos, na última segunda-feira (1º), com pessoas no interior, relataram trabalhadores da construção civil e socorristas. Pelo menos 36 pessoas foram encontradas mortas nos escombros do edifício

O painel de especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) aprovou por unanimidade na última terça-feira (2) a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos. Cerca de 2 horas depois, Rochelle Walensky, diretora do órgão, deu também sua permissão para que a imunização pudesse ser iniciada no país

Cleo Smith, a menina de 4 anos que desapareceu da barraca onde estava com a família em um camping na costa oeste da Austrália no último dia 16 de outubro, foi encontrada com vida na madrugada da última quarta-feira (3) pela polícia em uma casa na pequena cidade de Carnarvon Handout / WESTERN AUSTRALIAN POLICE FORCE / AFP

O TPI (Tribunal Penal Internacional) abrirá uma investigação formal contra a Venezuela por possíveis crimes de lesa-humanidade durante a repressão às manifestações antigovernamentais em 2017, informou na última quarta-feira (3) o procurador Karim Khan em encontro com o presidente Nicolás Maduro em Caracas

O órgão consultivo do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o Conselho de Estado, aprovou na última quarta-feira (3) a proposta dele de dissolução do Parlamento, depois que o projeto do Orçamento de 2022 do governo foi rejeitado pelos parlamentares na semana passada. Novas eleições legislativas serão realizadas em 30 de janeiro do próximo ano Adriano Machado/Reuters - 2.8.2021

O Ministério alemão das Relações Exteriores revelou na última sexta-feira (5) que, em outubro, um diplomata russo foi encontrado morto do lado de fora de sua embaixada em Berlim. O corpo sem vida do diplomata foi descoberto pela polícia no dia 19, na calçada. Aparentemente, ele morreu, ao cair do complexo da embaixada, segundo as primeiras informações da revista semanal alemã Der Spiegel

A calota polar da Groenlândia perdeu cerca de 3,5 trilhões de toneladas de gelo em 10 anos, o que provocou um aumento do nível do mar de um centímetro e agravou o risco de inundações em todo o mundo, de acordo com um estudo publicado na última segunda-feira (1º) Pixabay

Arqueólogos encontraram um bolo de nozes de 79 anos nas ruínas de uma casa em Lubeck, na Alemanha. Os pesquisadores acreditam que um bombardeio britânico, durante a Segunda Guerra Mundial, tenha causado a destruição do imóvel. De acordo com a revista Smithsonian, o bolo foi encontrado onde seria a cozinha da casa do comerciante local Johann Wärme. Ele teria preparado a sobremesa para a comemoração de um feriado religioso alemão, que seria celebrado horas depois do bombardeio Hanseatic City of Lübeck via Smithsonian Magazine

Quatro astronautas que estão a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) e voltarão à Terra nos próximos dias em uma cápsula Crew Dragon não terão um banheiro disponível no veículo na viagem de volta à superfície. Segundo a Nasa, eles precisarão vestir as roupas de baixo que normalmente são usadas durante lançamentos e caminhadas no espaço C.J. Gunther / EFE - EPA - Arquivo

A ferramenta Monitora Covid-19, da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que acompanha a evolução da pandemia da Covid-19 no Brasil, registrou no último domingo (31) 311,43 óbitos na média móvel de sete dias. É a menor média desde 28 de abril do ano passado, logo após o início da pandemia no país, quando foram 325,14 mortes Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03.11.2021

Dados da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) divulgados na segunda-feira (1º) mostraram que o número de cirurgias para retirada da próstata em decorrência de câncer caiu 21,5% entre 2019 e 2020 no SUS (Sistema Único de Saúde). A pandemia também impactou a realização de diagnósticos, os exames de PSA (antígeno prostático específico) e biópsia da próstata, que diagnosticam a presença de câncer, tiveram redução de 27% e 21% respectivamente Freepik

Grupos de proteínas tóxicas que se acredita serem responsáveis pelo declínio cognitivo associado à doença de Alzheimer chegam a diferentes regiões do cérebro precocemente e se acumulam ao longo de décadas, de acordo com um novo estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido Universidade de Cambridge/AFP

Dados do Localiza SUS, plataforma do Ministério da Saúde, atualizados na segunda-feira (1º) indicam que mais de 120 milhões de brasileiros, 56,6% da população, estão completamente vacinados contra a Covid-19, seja com uma vacina de dose única ou com o esquema de duas aplicações. Deste total, mais de 3% já receberam a dose de reforço Fernando Frazão/Agência Brasil - 03/08/2021

A OMS (Organização Mundial da Saúde) autorizou na quarta-feira (3) o uso emergencial da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, contra a Covid-19. O Sage (Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização) da OMS recomenda o uso do imunizante em duas doses, com um intervalo de quatro semanas entre as aplicações, em todas as faixas etárias acima de 18 anos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou nesta quarta-feira (3) que funcionários da instituição foram novamente ameaçados de morte, na tentativa de evitar que a agência autorize que crianças entre 5 e 11 anos sejam vacinadas contra a Covid-19 Marcelo Camargo/Agência Brasil

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, alertou na quinta-feira (4) sobre uma nova alta nos casos de Covid-19 no mundo. Durante uma coletiva de imprensa, ele ressaltou que muitos países pobres ainda têm pouco acesso às vacinas contra o coronavírus e dependem basicamente do consórcio Covax Facility para imunizar sua população

A eficácia dos três imunizantes contra a Covid-19 aplicados nos Estados Unidos foram tema de uma pesquisa publicada na revista científica Science nesta semana. Os cientistas concluíram que a eficiência de Pfizer, Moderna e Janssen diminuem ao longo do tempo. A queda de fevereiro a outubro de 2021 é de 87,9% para 48,1%, na média Vincent West/Reuters - 22.4.2021

O Observatório Obstétrico Brasileiro divulgou na quinta-feira (4) um aumento de 217% no número de grávidas e puérperas, mulheres que tiveram filhos de 45 a 60 dias, mortas devido à Covid-19 em 2021, se comparado ao ano passado. Com bases nos dados do SIVEP-Gripe (Banco de Dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave), disponibilizado pelo Ministério da Saúde, desde o começo da pandemia 1.926 gestantes e puérperas foram a óbito pela infecção do SARs-CoV-2. Sendo que 1.465 mortes foram registradas este ano e 461, em 2020, o que representa que as perdas mais de triplicaram no Brasil Reprodução / Freepik

O Brasil voltou a apresentar aumento da taxa de transmissão (Rt) da Covid-19, segundo apontou o relatório semanal da Imperial College, universidade do Reino Unido, que centraliza dados mundiais da pandemia. Nesta semana, que começou na última segunda-feira, o índice do país está em 1,04, o que significa que um infectado transmitirá a doença a 104 pessoas Mauro Pimentel/AFP - 28.10.2021

O mundo está em condições de controlar a pandemia em 2022, mas dependerá das decisões individuais e coletivas tomadas em nossas sociedades, disse nesta quinta-feira (4) a chefe da unidade técnica da OMS (Organização Mundial da Saúde) contra a Covid-19, Maria van Kerkhove. "O que vai acontecer em 2022 dependerá de nós; a possibilidade de assumir o controle da transmissão está aí: podemos eliminar mortes, internações, mas temos que tomar decisões coletivas e individuais conscientes para isso", disse a especialista americana durante entrevista coletiva Portal Correio