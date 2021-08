Palmas: incêndio destrói centenas de veículos em pátio de secretaria

Um incêndio de grandes proporções destruiu centenas de veículos estacionados no Pátio da Sefaz (Secretaria de Fazenda do Estado do Tocantins), neste sábado (28). Bombeiros militares e voluntários de outros órgãos de segurança formaram um força-tarefa para conter as chamas, extintas ontem, mesmo. Carros, caminhonetes, caminhões, motocicletas e até bicicletas ficaram destruídas. Veja a seguir fotos da ocorrência

Fogo atingiu os carros após as fortes rajadas de ventos que levaram as chamas ao local

Ação teve apoio de seis viaturas do Corpo de Bombeiros com seis caminhões-pipas com água. A corporação teve o apoio da Brigada Estadual de Combate a Incêndio Florestal, da Brigada Municipal de Palmas, do Centro Integrado de Operações Aéreas, da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e da Defesa Civil Municipal

Divulgação/Luiz Henrique Machado/Governo do Tocantins - 28.08.2021