Preço recorde da gasolina e dados do mercado de trabalho marcam a semana

O Brasil abriu 136.189 cargos com carteira assinada em março, apontam dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. O terceiro resultado positivo consecutivo do mercado formal ocorreu com 1.953.071 admissões e 1.816.882 desligamentos Marcelo Camargo/Agência Brasil

A taxa de desemprego no Brasil fechou o primeiro trimestre de 2022 em 11,1%, o menor percentual para o período desde 2016, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A estabilidade na comparação com os três meses anteriores ocorreu mesmo com a queda de 472 mil no número de pessoas ocupados

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO-15/03/2022

Após um mês, o BC (Banco Central) voltou a divulgar as expectativas do mercado financeiro para a economia nacional, De acordo com o relatório Focus, a previsão de inflação para este ano subiu pela 15ª semana e alcançou a 7,65%. Ao mesmo tempo, as apostas para o crescimento econômico subiu para 0,65% REUTERS/Adriano Machado-29/10/2019

Já está disponível na Página do Participante o resultado do pedido de isenção para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) recebeu 1,9 milhão pedidos de isenção. O Órgão também divulgou na sexta-feira (29) as datas de inscrições no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 — versões impressa e digital. Os estudantes interessados em fazer a prova neste ano devem fazer a inscrição pela página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 85 e pode ser paga até 27 de maio. O exame será aplicado nos dias 13 e 20 novembro Marcello Casal/Agência Brasil

Segundo o ranking The University Impact, divulgado pela Times Higher Education, que avalia como as universidades do mundo todo estão contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas) em termos de pesquisa, divulgação e governança. A USP (Universidade de São Paulo) ocupa a 62ª posição, com 91,2 pontos de um total de 100. Em nove dos 17 itens avaliados, a universidade ficou entre as 100 melhores instituições do mundo Rovena Rosa/ Agência Brasil

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo lançaram na terça-feira (26) uma ação de mobilização nas escolas para que jovens de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor. Os adolescentes nessa idade não são obrigados a votar. Segundo a secretária de Educação, Renilda Peres, até março, apenas 27% dos 1,2 milhão de jovens nessa faixa etária no estado tinham tirado o título de eleitor, totalizando 329 mil adolescentes aptos a votar Rovena Rosa/Agência Brasil - 14.09.2021

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), responsável pela aplicação do vestibular para a USP (Universidade de São Paulo), divulgou o calendário para 2023. O período de inscrição vai de 15 de agosto a 23 de setembro de 2022.Já a prova da primeira fase será realizada no dia 4 de dezembro, e as provas da 2ª fase estão agendadas para 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidades específicas serão aplicadas entre os dias 11 e 14 de janeiro. O resultado será divulgado em 30 de janeiro em primeira chamada Marcos Santos/USP Imagens - 26.11.2017

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou na segunda-feira (25) o calendário do processo seletivo 2023. Os participantes interessados poderão se inscrever a partir do mês de agosto pela internet, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 192, até o dia 9 de setembro. Segundo a Comvest, a primeira fase será realizada no dia 6 de novembro de 2022, e a segunda fase acontecerá, pela primeira vez, no mês de dezembro de 2022, e não em janeiro, como de costume Thomas Marostegan/Divulgação Unicamp

Uma recombinante da variante Ômicron, da Covid-19, foi detectada em uma criança de três anos pelo laboratório Dasa, no estado São Paulo. A amostra não foi identificada em nenhum outro lugar do mundo, segundo registros do GISAID, plataforma que disponibiliza dados genômicos do coronavírus Divulgação/National Institutes of Health

A polícia realizou na quinta-feira (28) uma operação para localizar o esconderijo de Acxel Gabriel Peres, suspeito de ter se disfarçado de entregador para roubar Renan Loureiro, que acabou assassinado ao reagir. O crime ocorreu na segunda-feira (25) no Jabaquara, zona sul da capital Reprodução: Record TV

O processo de cassação do ex-deputado Arthur do Val (União Brasil) vai prosseguir na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), apesar de ele ter renunciado ao cargo no último dia 20 após polêmica envolvendo a divulgação de áudios sexistas sobre ucranianas. A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) convocou para a próxima terça-feira (3) uma reunião para dar andamento ao caso. A decisão se dá após a Procuradoria da Casa atestar a continuidade do processo. O documento foi elaborado após requerimento da defesa do ex-parlamentar, que alegava extinção do procedimento após a renúncia do mandato Reprodução/Youtube

O corpo da empresária Lucilene Ferrari foi enterrado no fim da manhã de quinta-feira (28), no cemitério de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, mais de dois anos após o desaparecimento. Amigos e familiares, muito comovidos com a situação, pedem justiça Reprodução/Leonardo Lara/Record TV - 28.04.2022

A polícia acredita que o empresário Otávio Júnior matou a mulher, o filho, a mãe e a sogra e depois tirou a própria vida. As cinco pessoas foram encontradas mortas em um condomínio de luxo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na manhã de quarta-feira (27). O homem, de 44 anos, era proprietário de uma empresa de distribuição de alimentos. Segundo a investigação, ele devia R$ 30 milhões e, com depressão, planejava matar a família



Reproduição/Record TV - 27.04.2022

A polícia de São Paulo confirmou na terça-feira (26) que encontrou o corpo de Lucilene Maria Ferrari, que sumiu, aos 48 anos, na véspera de Natal de 2019 na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo. O corpo estava no IML (Instituto Médico-Legal) na tarde de terça. A mulher sumiu no dia 24 de dezembro daquele ano, e os ossos foram achados há seis meses em Porto Ferreira, em área rural próxima a Pirassununga. Exames da arcada dentária e também de DNA confirmaram que o corpo é de Lucilene Reprodução/Record TV

A Polícia Civil investiga o caso do paciente, de 37 anos, baleado e morto em um hospital do Guarujá, no litoral de São Paulo, e acredita que o homem tenha sido vítima do "tribunal do crime", uma espécie de julgamento ilícito organizado por integrantes de uma facção criminosa que atua em São Paulo. O caso ocorreu no domingo (24)

Reprodução/Record TV - 25.04.2022

Um jovem morreu baleado na frente da namorada após reagir a uma tentativa de assalto na rua Freire Farto, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, por volta de 23h20 de segunda-feira (25). A vítima, Renan Loureiro, de 20 anos, saia da casa da namorada quando, poucos metros a frente, foi abordado por um suspeito que se passava por entregador de aplicativo, com uma moto e mochila. O falso entregador empurrou o casal na parede e exigiu que eles entregassem os celulares e carteira

Reprodução/Record TV - 26.04.2022

Um adolescente de 14 anos matou o pai para proteger a mãe de agressões, na noite de sábado (23). André invadiu a casa da ex-sogra para atacar Edilaine, sua ex-esposa, em Porto Ferreira, no interior de São Paulo Reprodução: Record TV

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de integrar um grupo especializado em montar falsos estacionamentos para roubar carros durante shows e jogos de futebol em São Paulo. A ação é coordenada pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e tem como alvo um grupo que age nas imediações do estádio de futebol Allianz Parque, na zona oeste da capital Reprodução / Record TV

A rede de fast-food McDonald's anunciou a retirada dos dois sanduíches da linha Novos McPicanha do cardápio. A decisão ocorreu após inúmeras queixas de que os lanches não têm o corte específico da carne na sua composição, o que gerou pedido de explicações do Procon e do Ministério da Justiça Reprodução/Instagram

Uma japonesa reconhecida como a pessoa mais velha do mundo faleceu aos 119 anos, anunciaram na segunda-feira (25) as autoridades locais. Kane Tanaka nasceu em 2 de janeiro de 1903 na região de Fukuoka (sudoeste do Japão), no mesmo ano em que Marie Curie se tornou a primeira mulher a vencer um Prêmio Nobel Fukuoka Prefectural Government / AFP

A ONU afirmou na terça-feira (26) que 8,3 milhões de pessoas podem fugir da Ucrânia neste ano devido à invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, o que levou a organização a dobrar o pedido de ajuda humanitária para enfrentar a crise Ueslei Marcelino/Reuters - 25.04.2022

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu na terça-feira (26) em Moscou um cessar-fogo na Ucrânia "o mais rápido possível". "O que nos interessa muito é encontrar os meios para criar as condições de um diálogo eficaz, criar as condições para um cessar-fogo o mais rápido possível", declarou Guterres, antes de uma reunião com o chefe da diplomacia da Rússia, Serguei Lavrov Maxim Shipenkov/Reuters - 26.04.2022

A China confirmou o primeiro caso humano conhecido da gripe aviária H3N8, mas autoridades afirmaram que o risco de transmissão entre pessoas é pequeno. A cepa H3N8 está em circulação desde 2002, após ser detectada em aves aquáticas americanas. Já infectou cavalos, cães e focas, mas não havia registro da variante em humanos Pixabay

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de ataques na noite de quinta-feira (28), durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres. Jornalistas viram um edifício em chamas na região bombardeada, os primeiros ataques russos contra Kiev desde meados de abril. A ação foi confirmada por moscou no dia seguinte Sergei Supinsky/AFP - 28.4.2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs na quinta-feira (28) utilizar os bens confiscados dos bilionários russos, a quem chamou de "caras malvados", para compensar a Ucrânia pelos danos provocados pela invasão do país pelas tropas de Moscou. A declaração ocorreu em anúncio feito na Casa Branca. O líder americano também anunciou uma ajuda de US$ 33 bilhões para Kiev

Reprodução/ YouTube - Casa Branca

O filho mais velho do primeiro-ministro de Israel, Yoni Bennett, de 17 anos, recebeu uma carta que continha uma munição na quinta-feira (28). A informação foi publicada pelo jornal Haaretz. Essa foi a segunda ameaça à família de Naftali Bennett em menos de 48 horas. Na última terça-feira (26), enviaram para o local de trabalho de sua esposa, Gilat Bennett, um envelope com o cartucho de uma munição.



Menahem KAHANA / AFP

O governo da Ucrânia informou nesta quarta-feira (27) que a Rússia causou danos em sua infraestrutura avaliados em cerca de 90 bilhões de dólares (R$ 446 bilhões) desde o início da invasão, em 24 de fevereiro. O ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, disse na reunião do Congresso de Autoridades Locais e Regionais, da qual o presidente Volodimir Zelenski participou, o valor aproximado dos danos como resultado da guerra.



Yasuyoshi Chiba/AFP - 19.4.2022

Corpo encontrado nos escombros de um prédio residencial bombardeado na quinta-feira (28) por mísseis do Exército da Rússia em Kiev era de uma jornalista ucraniana que trabalhava para a emissora americana Radio Free Europe/Radio Liberty, segundo divulgou na sexta-feira (29) o Instituto de Informação de Meios (IMI) Reprodução/Facebook - Vira Hyrych

O número de casos de sarampo explodiu quase 80% em todo o mundo nos primeiros dois meses do ano, anunciaram a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Unicef na quarta-feira (27). A OMS tem constantemente alertado nos últimos meses sobre o risco de "catástrofe absoluta" se o perigoso atraso na vacinação de crianças devido à pandemia de Covid-19 não for superado e se as restrições sanitárias forem levantadas muito rapidamente Fonte: Agência Saúde DF

A incidência do diagnóstico de depressão cresceu 40% no Brasil entre o período pré-pandemia e o primeiro trimestre de 2022, segundo o levantamento Covitel, realizado pela Vital Strategies, organização global de saúde pública, e pela UFPel (Universidade Federal de Pelotas), divulgado na quarta-feira (27) Freepik

Uma avaliação divulgada na quinta-feira (28) pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS), com base em amostras dos laboratórios Dasa e DB Molecular, constatou que a BA.2, subvariante da Ômicron, correspondeu a 84,3% dos testes de Covid-19 analisados, o que a torna dominante no país Pixabay