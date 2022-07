Preso por estupro no parto e PEC dos Benefícios marcam a semana

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi denunciado pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) pelo crime de estupro de vulnerável nesta sexta-feira (15). Ele foi preso após ter sido flagrado, no último dia 10, abusando sexualmente de paciente que estava sedada durante o parto cesariano no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil ainda investiga se outras mulheres foram vítimas do anestesista Reprodução/Record TV Rio

O material escolar passou a dividir espaço com os aparelhos de celular nos últimos anos. Em 2019, os tradicionais smartphones estavam presentes na rotina de 86,7% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental 2, valor 13 pontos percentuais acima do apurado em 2009, quando os aparelhos eram utilizados por 73,7% dos alunos.Os dados, apresentados na quarta-feira (13) pela PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostraram um aumento maior no percentual de estudantes da rede pública que possuem celular no intervalo de uma década (de 69,4% para 83,4%). Nas escolas particulares, o aumento foi menor, de 89,9% para 95% Wokandapix/ Pixabay

O período de férias escolares nas escolas da rede estadual de São Paulo, começou na segunda-feira (11). Conforme previsto no calendário, o período de 15 dias vai até 25 de julho com a retomada das aulas no dia 26. No total, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) atende 3,5 milhões de estudantes em 5,4 mil escolas. Durante as férias, dos dias 11 a 22 de julho, os estudantes terão a oportunidade de participar do Projeto de Recuperação Intensiva, de forma presencial ou remota pelo CMSP (Centro de Mídias São Paulo). A ação é destinada aos estudantes que não conseguirem atingir nível satisfatório no encerramento do semestre. Os alunos, que por vontade própria, desejarem reforçar os estudos também podem participar Divulgação/ Freepik

A Comvest, responsável pela aplicação do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), deve divulgar a lista de beneficiados com a isenção do pagamento da taxa no dia 29 de julho em sua página na internet.Também a partir desta data, os contemplados começam a receber, exclusivamente via correio eletrônico, um comunicado que informa que foram beneficiados. A inscrição no vestibular não é automática. É preciso, posteriormente, fazer a inscrição utilizando o código de isento fornecido pela comissão. O calendário do processo seletivo 2023 já foi divulgado, e as inscrições serão realizadas de 1º de agosto a 2 de setembro de 2022, pela internet. Já as inscrições para a modalidade Enem-Unicamp serão realizadas em novembro Thomas Marostegan/Divulgação Unicamp

O Brasil possui sete universidades entre as dez melhores da América Latina segundo o ranking internacional Times Higher Education. A lista foi divulgada na tarde de quinta-feira (14) e põe a USP (Universidade de São Paulo) em destaque. Vale observar que a maioria das instituições brasileiras são públicas. A USP é a segunda melhor universidade da América Latina, ficando atrás da Pontificia Universidad Católica de Chile, que lidera o ranking pelo quarto ano seguido. Edu Garcia/R7 - 02.05.2022

Uma jovem de Porto Velho, em Rondônia, achou um celular, modelo iPhone, próximo à escola onde estuda. Determinada a encontrar o dono do aparelho, ela decidiu gravar um vídeo com o seguinte recado na nuvem da plataforma: "Moço, dono do celular que você deixou cair, a gente encontrou e estuda na escola 4 de Janeiro. Vem buscar", diz a menina no vídeo. A postagem viralizou e está fazendo sucessos nas redes sociais Reprodução/ TikTok

Um vídeo que mostra a reação de estudantes ao receberem a nota de avaliação de matemática de um professor viralizou nas redes sociais. Com mais de 14 milhões de visualizações no TikTok, nas imagens do vídeo é possível ver o professor entregando a prova, que vale de zero a 10.Todos os alunos que tiraram nota baixa foram aplaudidos pelos colegas. Alguns estudantes esboçam surpresa com o resultado obtido e as notas baixas, entre zero e 5 Reprodução/ TikTok

O ato de faltar à escola sem a permissão dos pais é admitido por 19,6% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental 2, de acordo com dados divulgados na quarta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Conforme os valores coletados pela PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) 2019, o número dos alunos da faixa etária que declaram "matar aula" caiu 24,6% no intervalo de sete anos, já que um de cada quatro estudantes (25,9%) dizia faltar sem autorização em 2012. Em todas as edições da pesquisa divulgada desde 2009, os percentuais revelaram que os alunos de escolas públicas faltaram mais às aulas sem a permissão dos pais do que os alunos das escolas privadas Rovena Rosa/Agência Brasil - 15.09.2021

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) abriu, na quarta-feira (13), o prazo de matrículas do segundo semestre de 2022. O candidato deve realizar o processo diretamente na instituição de ensino em que foi aprovado.Também pode participar da lista de espera, no próprio perfil do candidato na página do Portal Único de Acesso, na internet. A adesão termina no mesmo dia que o período de matrícula, na segunda-feira (18) Valter Campanato/Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo afirmou que o condomínio Edifício Comércio e Indústria, localizado na rua Comendador Abdo Schahin, 78, no centro, aprovou a proposta apresentada pela gestão municipal e aceitou a demolição do prédio, atingido pelo incêndio. A previsão é que os trabalhos comecem no sábado (16). Segundo engenheiros, o processo pode durar até três meses. Está descartada a possibilidade de implosão em razão do risco para imóveis vizinhos. Com a decisão, aprovada em assembleia geral na noite de quarta-feira (13), não há mais a necessidade de ação judicial para obter a autorização para demolição, e o problema poderá ser resolvido de forma mais rápida Edu Garcia/R7 - 11.07.2022

Um homem teve a bicicleta furtada enquanto estava dentro de uma delegacia para buscar o cartão de crédito que havia perdido. O caso ocorreu no 38º DP (Distrito Policial), na Vila Amália, zona norte de São Paulo (SP). O entregador de marmitas, Cristiano tinha perdido o cartão, que foi confiscado de suspeitos pela polícia, e então foi ao 38º DP para buscá-lo. Ele havia deixado o veículo encostado do lado de fora da delegacia. Quando voltou, somente a mochila estava no local. A vítima havia financiado a bicicleta, a qual utilizava para trabalhar, em 12 prestações – ainda faltam 7. “Estou parado nesse exato momento, e estou pagando a bicicleta. Dependo dela para levar o sustento para casa. Moro com minha mãe, ela teve derrame”, lamenta. Em contato com a reportagem, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) não respondeu sobre o caso. Reprodução/Record TV

As recentes dispersões geradas pela Operação Caronte na Cracolândia, na praça Santa Isabel, no centro de São Paulo (SP), geraram ao menos 16 novos pontos com concentração de pessoas em situação de rua e com uso abusivo de drogas. O número é de um levantamento realizado pelo LabCidade, laboratório de pesquisa da FAU-USP (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), que acompanhou e identificou locais com a presença dos chamados "fluxos" na região central paulistana. Os pesquisadores criaram um mapa que mostra onde estão esses novos pontos, que ocupam um raio inferior a 750 m da praça Princesa Isabel. Segundo eles, essas aglomerações não se reduziram, mas, espalhadas, agora estão em “concentrações menores e itinerantes”. Edu Garcia/R7 - 24.05.2022

A Sexta Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) decidiu, por unanimidade, manter a condenação de uma ex-professora e de duas filhas dela ao pagamento de indenização de R$ 1 milhão a uma empregada doméstica que, durante 29 anos, foi submetida a condições análogas à escravidão. A vítima trabalha desde os 7 anos e não teve a oportunidade de estudar. Ao negar o recurso de revista das empregadoras, o colegiado determinou a expedição de ofício ao MPF (Ministério Público Federal) para que investigue o caso. Na reclamação trabalhista, a vítima disse que foi levada de Curitiba (PR) para morar na casa da patroa, em São Paulo, sob a falsa promessa de ser integrada à família, que daria a ela um futuro promissor e um lar. No entanto, a empregada dormiu em um colchão no chão no banheiro dos fundos da residência, no chão de um dormitório, quando cuidava do esposo da patroa, que tinha Alzheimer, e, por seis anos, na área de serviço, em local sujeito a água da chuva e ventos Reprodução/Facebook

Um menino de nove anos morreu após pegar a arma do pai e atirar na própria cabeça. O caso ocorreu em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo, na segunda-feira (11). De acordo com o boletim de ocorrência, o menino estava na sala com a mãe, vendo televisão, enquanto o pai dele, César Felipe da Silva Luz, de 32 anos, estava deitado no quarto com o irmão. Em determinado momento, a criança disse à mãe que iria até a cozinha para pegar algo para comer. Nesse momento, ele encontrou a arma do pai que estava em cima do armário. Após alguns instantes, os pais ouviram um barulho de disparo. Na cozinha, o menino foi localizado com ferimento na cabeça e caído no chão. O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Ferraz de Vasconcelos, onde não resistiu aos ferimentos Reprodução/Record TV

Um laudo da Polícia Científica revela que o acidente de ônibus que envolveu a dupla sertaneja Conrado & Aleksandro, em maio, aconteceu após pneu estourar, enquanto o veículo estava a 109 km/h — muito acima do limite da pista, de 80 km/h. O documento, com mais de 80 páginas, foi encaminhado na segunda-feira (11) à Polícia Civil. Em 5 de maio, o ônibus tombou na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo, e provocou a morte de Aleksandro e outros cinco profissionais que trabalham para os sertanejos. O veículo da dupla tinha saído de Tijucas do Sul, no Paraná, e tinha como destino a cidade de São Pedro, em São Paulo, onde os músicos fariam mais um show Montagem R7/Reprodução Instagram/Divulgação

O incêndio que atingiu um prédio comercial no centro de São Paulo e se alastrou por outros três edifícios mudou completamente a rotina de trabalho de lojistas e moradores. A região onde as chamas começaram, próximo à rua 25 de março, é considerada o maior centro comercial da América Latina."A fumaça tóxica está muito forte aqui, estou impossibilitada de trabalhar", disse a comerciante Patrícia Shu, que precisou mandar as funcionárias que trabalham com ela de volta para casa na manhã de hoje. Após o incêndio, muitas pessoas se aglomeram no entorno da 25 março, pegas de surpresa ao notar a dimensão das chamas. Elas permaneceram nas ruas observando o trabalho do Corpo de Bombeiros e registrando as cenas com os celulares Edu Garcia/R7 - 11.07.2022

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de domingo (10) para combater um incêndio em um galpão onde funcionam lojas de brinquedos e artigos de festas na Rua Barão de Duprat, altura do número 95, na Sé, bairro do Centro Histórico de São Paulo. Mais de 50 bombeiros combateram as chamas que duraram cerca de 64 horas. Inicialmente, não houve vítimas, mas dois agentes da corporação tiveram queimaduras e, feridos, foram levados ao pronto-socorro do Hospital Tatuapé, na zona leste paulistana. Segundo o capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, o prédio atingido não possuía o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) Lucas Lima - 10/07/2022

A volta da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, retomada depois de quatro anos por conta da pandemia de Covid-19, reuniu um público de 660 mil visitantes e registrou média de sete livros comprados por pessoa. Segundo dados da SPturis (São Paulo Turismo), ligada à prefeitura, o público foi 10% superior ao da última edição, em 2018, e o ticket-médio foi de R$ 226,94 (um aumento de 40%).Ao todo 182 expositores disponibilizaram cerca de 500 selos editoriais, que somaram o total de 3 milhões de livros vendidos. Também houveram 1.500 horas de programação de debates e palestras entre personalidades do mundo literário, educadores e celebridades YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/07/2022 - 19:47

Um motorista de ônibus morreu após o veículo cair em uma ribanceira na Estrada dos Fernandes, altura do número 100, no Jardim Pinheiro, em Arujá, na Grande São Paulo, por volta das 18h20 do sábado (9). De acordo com o repórter Fagner Coelho, da Record TV, testemunhas afirmaram que o coletivo estava estacionado vazio próximo ao local quando, por motivos que ainda devem ser esclarecidos, quando começou a descer a via. Ao perceber a movimentação do veículo, o motorista Adriano Antonio da Silva, de 42 anos, correu em direção ao veículo na tentativa de conseguir puxar o freio de mão e parar o coletivo.Como não conseguiu frear a tempo, o veículo caiu na ribanceira de uma altura de aproximadamente 10 metros. Por conta do impacto, a vítima ficou presa nas ferragens. A vítima teve trauma cranioencefálico e de tórax Reprodução

Um motorista com sinais de embriaguez bateu na traseira de uma viatura da PM (Polícia Militar), que capotou com o impacto. O suspeito, um homem de 56 anos, tentou fugir depois do acidente, mas foi capturado e preso em flagrante depois que fez o teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool. Gravado por câmeras de segurança, o caso ocorreu por volta das 23h da quinta-feira (7) na avenida São Miguel, bairro da Vila Marieta, zona leste de São Paulo. O condutor de um Ford Ecosport branco estava em alta velocidade antes de bater contra a viatura da PM. Os dois agentes de segurança que estavam no carro oficial se machucaram e foram socorridos ao Hospital Tatuapé — ambos sofreram várias escoriações Reprodução/ Agência Record

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira (14) a A PEC dos Benefícios que autoriza o governo federal a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios sociais até o fim do ano, com início do pagamento a alguns meses das eleições. Entre outros pontos, a proposta concede auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas e amplia os valores do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, e de 50% do Auxílio Gás Roque de Sá / Agência Senado

O volume de vendas do comércio varejista engatou a quinta alta consecutiva ao crescer 0,1% em maio, na comparação com abril, mostram dados divulgados nesta quarta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já o volume de serviços prestados no Brasil manteve a trajetória positiva dos últimos meses e avançou 0,9% em maio DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO-04/05/2022

A SPE (Secretaria de Política Econômica), órgão ligado ao Ministério da Economia, aumentou a estimativa de crescimento do Brasil neste ano de 1,5% para 2%, de acordo com o Boletim Macrofiscal divulgado nesta quinta-feira (14).Para 2023, o relatório mantém a aposta de que o PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços produzidos no país — crescerá 2,5% na comparação com o dado final deste ano Pixabay

O euro atingiu nesta terça-feira (12) a paridade com o dólar pela primeira vez em duas décadas, afetado pela ameaça de corte de fornecimento do gás russo para a União Europeia. Os investidores privilegiam a moeda americana, considerada um ativo de proteção contra risco, que valorizou 14% desde o início do ano e chegou a ser negociada a um dólar por euro às 9h50 GMT (6h50 de Brasília), a maior cotação diante da divisa europeia desde dezembro de 2002

O telescópio espacial James Webb, o mais potente já colocado em órbita, revelou na segunda-feira (11) a "imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo primitivo", sendo os primeiros registros das galáxias formadas após o Big Bang Handout/NASA/AFP - 11.07.2022

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou, na segunda-feira (11), que o WhatsApp vai atualizar seu recurso de reações com emoji para dispositivos iOS e Android. Essa nova atualização permitirá que os usuários reajam às mensagens com qualquer carinha de seus teclados Maria Cunha/R7

A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro, de acordo com uma projeção da ONU divulgadas na segunda-feira (13). O levantamento mostra também que a Índia vai superar a China como país de maior população em 2023. REPRODUÇÃO/NASA

Um foguete de propulsão da empresa SpaceX explodiu após um teste na segunda-feira (11) no sul do Texas, nos Estados Unidos. O protótipo Super Heavy Booster 7 estava sendo desenvolvido para a espaçonave de última geração Starship.

A Superlua dos Cervos foi vista no céu em todo o Brasil na quarta-feira (13). De acordo com Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), uma superlua acontece quando a Lua está em sua fase cheia ao mesmo tempo em que atinge a menor distância em relação à Terra Donaldo Hadlich/Estadão Conteúdo - 13.07.2022

Parentes e amigos do ex-primeiro-ministro japonês assassinado, Shinzo Abe, prestaram homenagens a ele na segunda-feira (11) em Tóquio, durante seu funeral. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o chamou de "homem com uma visão do futuro" Kim Kyung-Hoon/11.07.2022

Na segunda-feira (11), as maiores manifestações antigovernamentais que ocorreram em Cuba em 60 anos completaram um ano. Os protestos de 11 e 12 de julho de 2021 mobilizaram quase 50 cidades aos gritos de "Estamos com fome" e "Liberdade" deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de 1.300 detidos, segundo a Cubalex, uma ONG de direitos humanos com sede em Miami Eduardo Munoz/Reuters - 13.07.2022

Na quarta-feira (13), manifestantes antigovernamentais do Sri Lanka desafiaram gás lacrimogêneo, canhões de água e a declaração de estado de emergência e invadiram o gabinete do primeiro-ministro, horas depois que o presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu do país para as vizinhas Maldivas. Os manifestantes exigem que o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe também renuncie pela pior crise econômica e política da história Sri Lanka Adnan Abidi/Reuters - 13.07.2022

A Coreia do Norte reconheceu na quarta-feira (13) a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, seguindo os passos de Rússia e Síria, anunciaram fontes diplomáticas norte-coreanas Handout / Embassy of the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DNR)/AFP - 13.7.2022

Paris realizou na quinta-feira (14) o tradicional desfile militar por ocasião do feriado nacional francês de 14 de julho, em um contexto marcado pelo regresso da guerra na Ucrânio. A data representa a queda da Bastilha, fortaleza onde o governo francês prendia seus opositores. O local constituía um grande símbolo da monarquia, e sua invasão em 1789 é considerada o marco zero da Revolução Francesa, que encerrou a monarquia absolutista no país, além de ser um grande acontecimento histórico por abrir os caminhos para a democracia

O presidente russo Vladimir Putin assinou, na quinta-feira (14), uma lei que pune com longas penas de prisão aqueles que são contra as medidas de segurança impostas pela Rússia, atitude considerada como repressão a todas as vozes opositoras da ofensiva militar na Ucrânia GRIGORY SYSOYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT/EFE/EPA – 28.06.2022

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, negou-se a aceitar a renúncia do primeiro-ministro, Mario Draghi nesta quinta-feira (14), em meio a uma crise política que pode levar a terceira economia da zona do euro a realizar eleições antecipadas.



O primeiro-ministro anunciou sua demissão perante o Conselho de Ministros, depois de o M5E (Movimento 5 Estrelas) se abster de votar a moção de confiança a um decreto-lei fundamental, por considerá-lo contrário aos seus princípios

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, assumiu na sexta-feira (15) como presidente interino, para substituir o presidente demissionário, Gotabaya Rajapaksa, conforme previsto na Constituição. A renúncia de Rajapaksa foi aceita pelo Parlamento depois de ele fugir do país em meio a protestos pela crise econômica que abala a ilha ao sul da Índia Ishara S. Kodikara/AFP - 12.5.2022

O surgimento de outra variante do coronavírus pode ser a causa do crescimento de casos de Covid-19 na Índia, a BA.2.75. Na última semana, Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS (Organização Mundial de Saúde), afirmou que a entidade está rastreando a nova cepa, que circula há mais de um mês no país asiático Freepik

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou na terça-feira (12) que revogará o recolhimento, a interdição e a proibição da comercialização de lotes de medicamentos que contêm o princípio ativo losartana, presente nos remédios para insuficiência cardíaca mais utilizados no Brasil Freepik

Existe o mito de que no frio podemos beber menos água, já que não temos perdas líquidas significativas com a transpiração e, normalmente, sentimos menos sede. Porém essa prática não condiz com a realidade apontada pelos médicos. O nefrologista Henrique Carrascossi explica que nosso corpo precisa da mesma quantidade de água seja qual for a estação do ano. Se no calor perdemos mais líquidos com a transpiração, no frio precisamos da água pelo fato de ela ser fundamental para a circulação, responsável por manter constante a temperatura dos nossos órgãos Freepik

Em reunião extraordinária, a diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou na quarta-feira (13), por unanimidade, a aplicação emergencial da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos. A agência levou em consideração que os imunizantes de vírus desativado são usados continuamente no Brasil, como é o caso das vacinas contra a gripe e a poliomielite Reprodução/Flickr - 18.01.2022

A ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgaram na quinta-feira (14) uma pesquisa que mostra que a pandemia de Covid-19 reduziu a taxa da cobertura vacinal de crianças ao patamar mais baixo dos últimos 30 anos. "Este é um alerta vermelho para a saúde da criança. Estamos testemunhando a maior queda sustentada na imunização infantil em uma geração. As consequências serão medidas em vidas", disse Catherine Russell, diretora-executiva do Unicef Divulgação

Dois meses após o início de um pesadelo, Louise Reynaud, de 22 anos, vê sua vida voltando a uma normalidade que ela jamais imaginava. Em maio, depois de passar por uma rinomodelação malsucedida, a jovem teve necrose na ponta do nariz e quase perdeu parte dele. Após dias angustiantes e diversos tratamentos, conseguiu reverter o quadro grave Arquivo pessoal