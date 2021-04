Prisões pela morte de Henry, CPI da Covid e leilões marcam a semana

Após um mês de investigações, a mãe e o padrasto de Henry Borel foram presos. A polícia do Rio de Janeiro reuniu indícios contra o casal pela morte do menino de 4 anos agredido no apartamento onde eles vivam, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Outro destaque foi a decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia da covid-19. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir Reprodução/Instagram

A polícia está convencida de que o menino Henry já sofria agressões antes de se morto há um mês. Trocas de mensagens entre a mãe Monique Medeiros - presa nesta quinta-feira (8) junto com o namorado, o vereador Dr. Jairinho - e a babá apontaram para uma "rotina de violência", segundo o delegado responsável pelo caso. As conversas foram reveladas depois que os investigadores apreenderam os telefones dos envolvidos em uma operação Divulgação

A mãe de Henry Borel, Monique Medeiros, tirou uma selfie na 16ª DP (Barra da Tijuca), no dia do primeiro depoimento à polícia sobre a morte do filho, que ocorreu nove dias depois do ocorrido. Na foto, Monique aparece com as pernas em cima de uma cadeira e um leve sorriso. Na ocasião, Monique não revelou aos agentes que sabia das torturas que a criança sofria por parte do padrasto, o vereador Dr. Jairinho. Reprodução Record TV Rio

Um software israelense foi a ferramenta que permitiu à polícia do Rio levantar as principais provas da investigação da morte do menino Henry Borel, de 4 anos. O Cellebrite é uma ferramenta usada por peritos forenses digitais para recuperar diversos tipos de dados contidos em celulares e outros equipamentos eletrônicos, mesmo depois de eles terem sido apagados. Divulgação/Polícia Civil do RJ

O Brasil atingiu um novo recorde diário de mortes por covid nesta semana, com 4.249 óbitos registrados na quinta-feira (8)

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Após passar 28 dias sob as regras da etapa emergencial do Plano São Paulo, o estado voltará à fase vermelha de flexibilização econômica na próxima segunda-feira (12). No entanto, a gestão Doria vai impor novas restrições além daquelas já estabelecidas anteriormente na etapa vermelha. Haverá restrição de atendimento presencial em todos os serviços essenciais, o toque de recolher será mantido das 20h às 5h e terá reforço da fiscalização sobre eventos e aglomerações, além da recomendação para escolonar a entrada e saída de trabalhadores da indústria, serviços e comércio, obrigatoriedade do teletrabalho e a proibição de celebrações religiosas Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress/07.04.2021

O Estado de São Paulo atingiu nesta quinta-feira (7) a marca de 80.742 pessoas mortas por covid-19. De acordo com os dados oficiais do governo paulista, o Estado tem ainda 2.597.366 casos confirmados. Das mortes por covid-19 em São Paulo, 23.750 foram na capital. A segunda cidade com mais óbitos é Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, com 2.874, e em seguida aparece Campinas, no interior paulista, com 2.602 mortes. Outros oito municípios ultrapassaram o número de mil mortes por coronavírus Divulgação HUB/Agência Brasil

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informou que a partir desta terça-feira (6), os 20 postos de drive-thru da cidade serão fechados temporariamente. Eles serão reabertos quando as vacinas para próxima faixa-etária estiverem disponíveis. A pasta acrescenta que 93,8% dos idosos entre 65 e 69 anos foram vacinados Governo do Estado de São Paulo - 05.04.2021

Um bando fortemente armado fez ataques em, ao menos, três agências bancárias na cidade de Mococa, no interior de São Paulo. Em imagens nas redes sociais, é possível ver a ação do grupo, que atirou contra o comércio da região, que faz divisa com Minas Gerais. O tiroteio começou por volta da meia-noite e uma pessoa ficou ferida, atingida por estilhaços de explosões. Não houve confronto da quadrilha com Guarda Civil e as polícias Militar e Civil Reprodução/Twitter

Um homem foi flagrado dando tiros de fuzil para o alto na tentativa de dispersar uma multidão que se aglomerava durante um baile funk na favela da Fazendinha, na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, na madrugada entre sábado (3) e domingo (4). Um vídeo mostra o momento em que o atirador, na companhia de outros dois homens – que suspostamente davam cobertura – dispara rajadas para cima, no meio da rua. Testemunhas contam terem ouvido ao menos 20 disparos. Reprodução/Record TV

O Ministério da Infraestrutura conseguiu conceder à iniciativa privada 22 aeroportos, um trecho da Ferrovia EF-334/BA, conhecida como Fiol (Ferrovia de Integração Oeste–Leste), e os portos do Maranhão e Rio Grande do Sul. Os leilões ocorrem na chamada Semana de Infraestrutura e devem atrair R$ 10 bilhões pelos próximos 30 anos

Divulgação/Infraero

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por 9 votos a 2, que Estados e municípios podem determinar o veto de público a atividades religiosas como medida de combate à pandemia de covid-19. O entendimento contou com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Luiz Romberto Barroso e do presidente da Corte, Luiz Fux

Fellipe Sampaio/SCO/STF - 03.08.2020

Estudantes que participaram da última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) participaram do Sisu (Sistema de Seleção Unficada) de terça-feira (6) a sexta-feira (9). O resultado será divulgado na próxima terça-feira (13). O Sisu é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país Reprodução

Na tentativa de neutralizar as críticas e aprovar ainda este semestre o homeschooling, o MEC (Ministério da Educação) elaborou um novo texto para o projeto de lei que autoriza a modalidade no País. O substitutivo tem regras mais rígidas que a proposta anterior do próprio governo Bolsonaro, mas ainda consideradas insuficientes por especialistas. Alunos que estudam em casa seriam submetidos a avaliações trimestrais e os pais teriam de "assegurar a convivência comunitária" das crianças, mas não fica claro como isso seria fiscalizado Pixabay

Guiada novamente pelo preço da gasolina, do etanol e do botijão de gás, a inflação oficial de preços subiu 1% em março registrou a maior taxa para o mês desde 2015. Com o resultado, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor0 acumula alta de 6,1% nos últimos 12 meses e figura acima do teto da meta estabelecida pelo governo para o índice Marcelo Teixeira/Reuters

A caderneta de poupança registrou saída líquida de R$ 3,524 bilhões em março, acumulando saldo negativo pelo terceiro mês consecutivo em 2021. O desempenho negativo se dá após a poupança ter batido recorde de aplicações no ano passado e ainda não ter captado os eventuais efeitos do início da concessão da nova rodada do auxílio emergencial aos mais vulneráveis Divulgação/Ken Teegardin

O corte de 96% da verba destinada para a realização do Censo Demográfico 2021 fez o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) suspender as provas para seleção de mais de 200 mil profissionais para atuar na coleta de dados para o estudo Marcelo Justo/Folhapress, COTIDIANO - 29.07.2010

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, morreu aos 99 anos na sexta-feira (9). Em nota, o Palácio de Buckingham confirmou a morte e informou que o príncipe fez a passagem "em paz". Carrie Davenport/Reuters - 28.6.2016

Após mais de um ano afastados da família real britânica, Meghan Markle e o príncipe Harry ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a morte do príncipe Philip, avô de Harry e marido da rainha Elizabeth IIr Joe PUGLIESE / HARPO PRODUCTIONS / AFP

O presidente dos EUA, Joe Biden anunciou algumas medidas para tentar controlar o que ele chamou de uma "epidemia de violência armada" no país, que registrou pelo menos quatro grandes tiroteios em massa apenas no último mês de março. Kevin Lamarque / Reuters - 8.4.2021

As autoridades cubanas anunciaram novas medidas para controlar o surto de covid-19 na Ilha com uma aplicação mais estrita de sanções e campanhas para persuadir a população a levar a irrigação mais a sério. Casas onde um morador testou positivo para covid-19 passaram a ser sinalizada e isoladas para tentar frear o número de contágio, principalmente na capital Havana, epicentro da pandemia na Ilha.

YAMIL LAGE / AFP

As autoridades da ilha caribenha de San Vicente emitiram ordem de evacuação a cerca de 15% da população devido à ameaça de uma erupção vulcânica. Vários navios de cruzeiro foram enviados para o local para abrigar milhares de pessoas forçadas a fugir das próprias casas. VincieRichie/UWI Seismic Research/EFE

O Egito anunciou a descoberta de uma cidade perdida de cerca de 3,4 mil anos de idade perto de alguns dos monumentos mais conhecidos do país na cidade de Luxor, a 770 km ao sul do Cairo. Segundo os arqueólogos, o achado pode ser o mais importante em quase 100 anos. Divulgação via Reuters - 8.4.2021

Cientistas da Universidade de Brown, em Rhode Island, nos Estados Unidos, desenvolveram um sistema que permitiu, pela primeira vez, conectar o cérebro de um paciente com paralisia a um tablet sem precisar de um fio Divulgação/BrainGate