Privatização da Petrobras e tumulto na Cracolândia marcam a semana

A Petrobras anunciou um reajuste de 8,9% no preço do óleo diesel nas distribuidoras. Com a decisão, o valor cobrado pelo litro do combustível passou de R$ 4,51 para R$ 4,91. A alta passou a valer na terça-feira (10) e deve encarecer alimentos, transporte público e fretes

O descontentamento do presidente Jair Bolsonaro com o reajuste do preço do diesel resultou na exoneração de Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia. Para o posto, assumiu Adolfo Sachsida, que integrava a chefia de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Em sua primeira ação como ministro, Sachsida garantiu que pedirá estudos para a privatização da Petrobras e do Pré-Sal. Ele defendeu, ainda, a privatização da Eletrobras e elencou também os projetos prioritários para o setor no Congresso Nacional, como modernização do setor elétrico, mudança do regime de partilha para concessão, modernização de registros públicos e novo marco de garantias

As movimentações reascenderam as discussões sobre uma paralisação nacional dos caminhoneiros. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, os trabalhadores aparecem em postos, abastecendo seus tanques e criticando o preço do diesel Antônio Cruz/ABr

Escolhida como uma das bandeiras da gestão Jair Bolsonaro (PL), a regulamentação da educação domiciliar — ou homeschooling — não saiu do papel. Em 2018, o STF (Supremo Tribunal Federal) considerou o modelo constitucional, mas disse que cabe ao Congresso definir regras. Com o projeto de lei sobre o tema ainda travado na Câmara, parlamentares defensores da ideia — vários apoiadores do presidente — emplacam vitórias nos Legislativos locais, mas têm esbarrado na Justiça ou na regulamentação das propostas. Especialistas são críticos ao modelo, sob argumento de que ele reduz as chances de supervisão pedagógica especializada e convívio social das crianças Reprodução / Thinkstock

Às vésperas da abertura das inscrições para o Enem, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) estabeleceu novos procedimentos para a utilização dos resultados do exame. A portaria, publicada no Diário Oficial de segunda-feira (9), retifica as normas dos resultados para processos seletivos de acesso ao ensino superior e processos de certificação de conclusão do ensino médio. Com a alteração, para solicitar acesso aos dados e resultados dos participantes, será necessária uma justificativa sobre as formas como eles serão utilizados. Um termo de sigilo e responsabilidade também deverá ser preenchido e assinado Marcello Casal/Agência Brasil

O primeiro dia de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) já registrou 1 milhão de interessados cadastrados. A informação foi publicada pelo ministro da Educação Victor Godoy em sua conta no Twitter. As inscrições para o exame começaram no dia 10 de maio e vão até o dia 21 do mesmo mês, mas só terão validade após a confirmação de pagamento da taxa de R$ 85. O valor pode ser pago por boleto, Pix ou cartão de crédito até 27 de maio. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro Marcello Casal JrAgência Brasil

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o secretário de Educação, Fernando Padula, assinaram na segunda-feira (9) o decreto que aumenta o raio de distância entre a casa dos estudantes e as escolas para serem atendidos pelo TEG (Transporte Escolar Municipal Gratuito) a partir do ano letivo de 2023. O investimento será de R$ 4,9 milhões por mês. Com a mudança, os alunos que moram a partir de um quilômetro e meio da escola em que estão matriculados, passarão a ter direito ao transporte. Hoje a legislação prevê que sejam atendidos os alunos que moram há mais de dois quilômetros de distância Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) criou um grupo de trabalho para elaborar projeto de abordagem para a alfabetização de surdos. A portaria que cria o grupo foi publicada na terça-feira (10) no Diário Oficial da União. O projeto servirá como subsídio para a formulação de políticas públicas para educandos surdos, surdocegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou super dotação ou com outras deficiências associadas Divulgação / Associação de Tradutores Intérpretes de Língua de Sinais do Oeste do Pará

A cantora Anitta lançou na terça-feira (10) o Anitta Prepara, um curso de empreendedorismo e marketing para estudantes universitários. Agora, além de cantora, palestrante e empresária, a Top 1 Global será professora em uma universidade. No curso os alunos vão poder aprender estratégias de negócios, inovação e marketing, através de oito módulos de estudo online, sendo um deles uma live com a cantora Flipar

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou na quarta-feira (11) o resultado final da primeira etapa do Revalida (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2022/1. Os participantes podem conferir se atingiram a pontuação necessária, por meio do Sistema Revalida. A primeira parte do exame foi aplicada no dia 6 de março, em oito cidades. Também estão disponíveis as respostas sobre os recursos referentes aos resultados preliminares da prova discursiva. Os participantes que passaram nesta primeira etapa estão aptos a se inscrever na segunda fase a partir do dia 13 de maio Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um homem foi executado com mais de dez tiros em uma barbearia na região de Pedreira, extremo sul de São Paulo, na quinta-feira (12). A polícia investiga um suposto acerto de contas entre os autores e a vítima, que não tinha antecedentes criminais Reprodução/Record TV

O acidente com um avião de pequeno porte ocorrido em Boituva, no interior de São Paulo, na quarta-feira (11), deixou dois mortos. As informações são da Record TV. Ao menos sete vítimas ficaram feridas após a queda na Estrada Vicinal, área rural da cidade, e são atendidas em um hospital da região Reprodução - 11.05.2022

Um grupo de pessoas que estava entre os passageiros do avião que precisou fazer pouso forçado e capotou em Boituva, no interior de São Paulo, na quarta-feira (12), teria saltado de paraquedas na mesma região momentos antes do acidente

Um homem é acusado de importunação sexual após assediar pelo menos 21 psicólogas antes e durante consultas. As denunciantes relataram que o suspeito teve falas de cunho sexual para se autoestimular, chegando inclusive a fazer movimentos de masturbação. O caso é investigado pelo Ministério Público de São Paulo Divulgação / SSP SP

A região da Cracolândia voltou a registrar tumulto na noite de quarta-feira (11), horas após uma grande operação da Polícia Civil contra a ocupação da praça Princesa Isabel por usuários de drogas. O local havia se tornado o epicentro da Cracolândia após operações recentes da polícia dispersarem o principal foco anterior, na alameda Cleveland Reprodução/Record TV

A Cracolândia, no centro de São Paulo, tem ruas interditadas após dependentes químicos e pessoas em situação de rua atearem fogo em objetos na tarde de terça-feira (10). Atualmente, o grupo está instalado na praça Princesa Isabel, próximo à avenida Duque de Caxias, com algumas dispersões. No fim de março, eles deixaram a antiga Cracolândia, entre a rua Helvetia e a alameda Cleveland, no bairro de Campos Elíseos



Um ônibus e cinco carros colidiram na avenida Jacu-Pêssego, na altura do número 1685, no bairro Colônia, zona leste de São Paulo, às 5h57 de quarta-feira (11). Um homem ficou ferido no acidente Reprodução Record TV

O anúncio da Prefeitura de São Paulo da possibilidade de criar acampamentos para pessoas em situação de rua gerou críticas de especialistas que acompanham o tema. A poucas semanas do inverno, a explosão do número de pessoas desabrigadas preocupa a gestão municipal, que relata já ser cobrada por movimentos sociais para estudar soluções de emergência como o acampamento



Era quase Dia das Mães quando o filho de Ana Nijou, Johan Nijou Pelepenko, de 10 anos, foi assassinado pelo próprio pai, em um hotel da zona norte de São Paulo. "Tiraram de mim o meu maior amor, tiraram parte do meu coração. Um anjo você já era, agora virou uma estrelinha", escreveu a mãe do garoto em uma publicação nas redes sociais. Após assassinar o filho devido a um desentendimento motivado pela guarda da criança, o ex-companheiro de Ana, Jhoathan João Pelepenko, tirou a própria vida Reprodução/Redes sociais - 10.05.2022

O padre acusado de atropelar um suspeito de furtar uma igreja no interior de São Paulo está foragido. O atropelamento ocorreu na noite do domingo (8) após o homem furtar pela segunda vez o estabelecimento. A vítima foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave Reprodução Record TV

O casal acusado de torturar e ferir o filho de 11 anos em Itu, no interior de São Paulo, foi preso em Uberlândia, em Minas Gerais. O pedreiro Juliano Ribeiro, de 32 anos, e a mulher dele, Maria Angélica Gomes, de 27 anos, fugiram de casa após o caso se tornar público e em razão das ameaças, segundo o irmão de Juliano. Eles foram encontrados em um carro na periferia de Uberlândia Reprodução/Record TV

Sete casos suspeitos de hepatite aguda são investigados pelo CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo. Apenas dois pacientes estão internados com suspeita da doença. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde divulgadas na segunda-feira (9), a chamada "hepatite misteriosa" foi identificada na capital paulista e em dois municípios do interior de São Paulo: São José dos Campos e Fernandópolis

A média mensal de sequestros-relâmpago cresceu 35,40% no estado de São Paulo desde a chegada do Pix — sistema de pagamentos instantâneos do BC (Banco Central) — e atingiu a taxa de 89 crimes do tipo por mês em 2021. Os dados, obtidos e analisados pelo R7 por meio da Lei de Acesso à Informação, constam em boletins de ocorrência registrados na SSP (Secretaria de Segurança Pública) entre os anos de 2020 e 2021

A Rússia realizou o desfile do Dia da Vitória na Praça Vermelha, em Moscou, na última segunda-feira (9), o 77º aniversário da vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Em seu discurso, no evento, o presidente Vladimir Putin disse que a ação militar da Rússia na Ucrânia foi necessária porque o Ocidente estava "se preparando para a invasão de nossa terra, incluindo a Crimeia"

Mais de 8 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas e encontrar abrigo em outros lugares da Ucrânia, devido à invasão russa que começou em fevereiro 24 de fevereiro, informou a OIM (Organização Internacional para as Migrações), uma das agências da ONU. Além dos deslocados internos, 5,9 milhões de ucranianos saíram do país. Jorge Silva/Reuters - 03.05.2022

A jornalista veterana Shireen Abu Aqleh, do canal Al Jazeera, morreu ao ser atingida por tiros na última quarta-feira (11) quando cobria uma operação do Exército israelense no campo de refugiados palestinos de Jenin, na Cisjordânia JAAFAR ASHTIYEH/AFP - 11.5.2022

O presidente e a primeira-ministra da Finlândia se declararam favoráveis, na última quinta-feira (12), a uma adesão "sem demora" à Otan e afirmaram que a decisão do país nórdico será anunciada, a princípio, no domingo. A Rússia reagiu imediatamente à notícia e considerou que, "sem dúvida", será uma ameaça para o país, nas palavras do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov

Markku Ulander/Lehtikuva/AFP - 24.02.2022

A Coreia do Norte anunciou, na última sexta-feira (13), a primeira morte confirmada por Covid-19 e afirmou que 187 mil pessoas com febre estão "isoladas e sendo tratadas" após a expansão nacional do primeiro surto de coronavírus no país desde o início da pandemia STR/KCNA Via KNS/AFP - 12.05.2022

O Google I/O 2022, evento do gigante da tecnologia para desenvolvedores, apresentou na última quarta-feira (11) grandes novidades da empresa para os próximos meses. Entre os lançamentos, a empresa divulgou o novo celular Pixel 6a e o revolucionário fone sem fio Pixel Buds Pro Reprodução YouTube/Google

Elon Musk anunciou, na última sexta-feira (13), a suspensão temporária da compra do Twitter, à espera de detalhes sobre a proporção de contas falsas na rede social. "O acordo sobre o Twitter fica em suspenso de maneira temporária à espera de detalhes que sustentem o cálculo de que as contas falsas representam menos de 5% dos usuários", tuitou o homem mais rico do mundo, CEO da Tesla Mike Blake/Reuters - 21.04.22

Cientistas descobrem método que impede totalmente a infecção pelo coronavírus. Um grupo de pesquisadores belgas conseguiu isolar um tipo de açúcar presente nas células humanas e que o vírus da Covid-19 utiliza para infectar o paciente, de forma a evitar que esse agente patogênico infecte humanos, segundo uma publicação na revista científica Nature Communications Freepik

A quarta dose da vacina contra a Covid-19 deve ser direcionada no momento apenas para pessoas com imunidade debilitada e idosos, disse hoje a OMS (Organização Mundial da Saúde). “Não há dados específicos que justifiquem recomendar a quarta dose de forma mais ampla”, afirmou a cientista-chefe da organização, Soumya Swaminathan, em entrevista coletiva que tratou da evolução da pandemia Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um estudo guiado pela Fiocruz Minas (Fundação Oswaldo Cruz), publicado na revista Transaction of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene e divulgado na quarta-feira (11), constatou que 50,2% dos pacientes que tiveram quadros graves de Covid-19 seguem com alguns sintomas por cerca de um ano após a infecção. A pesquisa foi realizada no pronto-socorro do Hospital da Baleia e no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, em Belo Horizonte. Foram monitorados 646 pacientes, entre 18 e 91 anos, sendo que 53,9% eram do sexo feminino EFE/ SEBASTIAO MOREIRA

O boletim InfoGripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado na quinta-feira (12), indica um aumento dos casos de SRAG (síndrome respiratória aguda) causados por vírus respiratórios entre adultos em 17 das 27 unidades federativas do Brasil. A publicação também aponta uma interrupção na queda de novos casos da síndrome provocados por Covid-19 – a infecção pelo Sars-CoV-2 representa 37% dos testes positivos neste caso Joseph Prezioso / AFP - 11.1.2021