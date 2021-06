Quebra de sigilos de ex-ministros e inflação recorde marcam a semana

A CPI da Covid no Senado aprovou a transferência de dados telefônicos dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de outras inúmeras pessoas que em algum momento foram ligadas ao governo federal. Outro destaque foi a alta de 0,83% da inflação de maio, pressionada pelo salto nos preços da energia elétrica, o maior índice para o mês desde 1996. Veja essas e outras notícias que marcaram a semana nas fotos a seguir Fotos Agência Senado

A polícia prendeu o primeiro suspeito de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar Leandro Patrocínio, de 30 anos. Ele estava desaparecido desde 29 de maio após ir a um baile na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Leandro de Jesus Tavares foi levado para a sede do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), no centro da capital, por volta de 8h40 desta sexta-feira (11), onde está sendo ouvido. O objetivo é saber a dinâmica do crime desde o desaparecimento. Reprodução

Em meio à possibilidade de uma nova crise hídrica, poucas chuvas previstas e à pandemia do novo coronavírus, o Brasil tem perdas de água potável que dariam para abastecer 63 milhões de pessoas em um ano. De acordo com estudo recém-divulgado do Instituto Trata Brasil, em 2019, 39,2% da água captada não chegou às residências do país, o que representa um volume equivalente a 7,5 mil piscinas olímpicas de água tratada desperdiçada diariamente ou sete vezes o volume do sistema Cantareira, o maior reservatório de São Paulo. Pixabay

O assassinato do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e de seus pais, João Aloizio Miguel, de 52 anos, e Mirian Selma Silva Miguel, de 50 anos, completa dois anos, nesta quarta-feira (9), sem que o homem responsável pela chacina tenha sido colocado atrás das grades. Em uma noite de domingo, o rapaz que se tornou conhecido do público brasileiro, ainda na infância, pelas suas atuações na novela Chiquititas, exibida pelo SBT, e comerciais de TV, havia ido até a casa da namorada, Isabela Tibcherani, junto com seus pais. A ideia dele era conversar sobre o namoro com o sogro, o comerciante Paulo Cupertino Matias. Reprodução/Record TV

Pessoas com comorbidades e deficiência permanente acima com mais de 18 anos podem começar a se vacinar contra a covid-19. A Prefeitura de São Paulo, por meio do Programa Municipal de Imunização (PMI) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), antecipou para a segunda-feira (7) a vacinação desse grupo. Ricardo Maldonado Rozo/EFE - 04.06.2021

Um novo pico da pandemia de covid-19 na cidade de São Paulo deve acontecer nas próximas semanas, de acordo com nota divulgada pela prefeitura por meio da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) nesta segunda-feira (7). A previsão é de aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com pacientes contaminados a partir do dia 17, por conta da maior circulação de pessoas na capital. Portal Correio

O pagamento do auxílio emergencial criado para auxiliar a população mais carente em meio à pandemia do novo coronvírus será prorrogado por mais três meses. Os valores do benefício serão os mesmos atuais, ou seja, entre R$ 150 e R$ 375 para mães de família Marcello Casal jr/Agência Brasil - 28.04.2021

A CPI da Covid aprovou a transferência de dados telefônicos e telemáticos dos ex-ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e de outras inúmeras pessoas que em algum momento foram ligadas ao governo federal Agência Senado

Pressionada pelo salto nos preços da energia elétrica (+5,37%), a inflação oficial registrou alta de 0,83% no mês de maio. O resultado é o maior para o mês desde 1996 e levou o IPCA a 8,06% no acumulado dos últimos 12 meses

Pilar Olivares/Reuters - 10.9.2020

A mineradora Vale foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 1 milhão para as famílias de cada trabalhador vítima do rompimento da barragem de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O valor será direcionado aos espólios e herdeiros dos funcionários da mineradora, conforme determinação do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) Washington Alves/Reuters

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (9), o projeto do poder Executivo que cria a Piec (Política de Inovação Educação Conectada), com o objetivo de apoiar as escolas na expansão do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica (PLC 142/2018). O texto segue para a sanção da presidência. Pedro França/Agência Senado -09.06.21

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou na quarta-feira (9) de uma audiência na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para explicar os cortes orçamentários no MEC (Ministério da Educação).Em sua fala inicial, Milton Ribeiro afirmou com relação às provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que pediu ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, "uma prova técnica, sem matizes ideológicas de qualquer natureza e não terá acesso prévio à prova, de maneira nenhum terei acesso às questões do Enem". Reprodução

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) e o resultado da justificava da ausência da edição anterior, nesta quarta-feira (9) na página do participante.As inscrições para o Enem começam no dia 30 deste mês e vão até 14 de julho para fazer a inscrição. O valor da taxa é de R$ 85 e deve ser pago até o dia 19 de julho. Portal Correio

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta terça-feira (8) o calendário das modalidades de ingresso 2022. Além o vestibular, os candidatos poderão se inscrever nas vagas remanescentes, vestibular indígena, Enem-Unicamp ou vagas olímpicas. A Comvest, responsável pelas provas, também anunciou novas datas para a segunda fase do vestibular Thomaz Marostegan/Unicamp

A Fuvest, responsável pelas provas para ingresso de novos estudantes na USP (Universidade de São Paulo), anunciou nesta terça-feira (8) o calendário para o vestibular 2022. O período de inscrições começa no dia 16 de agosto e seguirá até 1º de outubro.Os estudantes devem participar da primeira fase no dia 12 de dezembro e as provas da segunda fase deverão ser realizadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. A previsão é que a lista dos aprovados seja divulgada no dia 4 de fevereiro. Marcos Santos/USP Imagens

Professores da rede municipal de ensino decidiram na segunda-feira (7), suspender a greve que já durava 117 dias na cidade de São Paulo. Os docentes aprovaram a última proposta da gestão Ricardo Nunes do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e vão retornar às atividades presenciais, atualmente limitada a 35% de ocupação nas escolas por causa da pandemia de covid-19. Gabriel Soares/ Brazil Photo/ Estadão Conteúdo

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, participou na segunda-feira (7) de uma audiência pública na Comissão de Educação na Câmara dos deputados com a participação de ex-presidentes do instituto. Dupas teve de explicar as demissões sucessivas na autarquia ligada ao MEC (Ministério da Educação) responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) entre outros exames Divulgação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o Instituto Butantan, de São Paulo, a realizar os testes da vacina ButanVac em humanos. Antes de começar a vacinação dos voluntários, o instituto ainda vai apresentar algumas informações complementares sobre testes em andamento com o imunizante Ronaldo Silva/Futura Press/Estadão Conteúdo - 26.3.2021

O FDA (agência de medicamentos dos Estados Unidos) aprovou primeiro novo remédio para Alzheimer, em 18 anos. O medicamento visa destruir placas no cérebro que comprimem neurônios, principal fator do problema DAVID A. WHITE/EFE/EPA

Um estudo feito com 2,53 milhões moradores da Escócia mostrou que a vacina contra a covid-19 AstraZeneca pode causar problemas sanguíneos em 1,13 casos a cada 100 mil pessoas que receberam a primeira dose do imunizante, até 27 dias após a aplicação Leonhard Foeger/Reuters - 18.05.2021

Após quase um mês, o Instituto Butantan retomou a entrega de imunizantes ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) e entregou 800 mil doses da CoronaVac. Com a nova remessa, o instituto totaliza 48 milhões de vacinas contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Na última semana, o imunizante produzido no Brasil teve o uso aprovado para crianças acima dos 3 anos na China



Daniel Becerril/Reuters

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso da vacina anticovid da Pfizer para crianças e adolescente de 12 a 15 anos. A medida não libera, de forma imediata, a vacinação para esta faixa etária. A campanha de vacinação contra a covid-19 em andamento no país restringe a aplicação dos imunizantes a adultos a partir de 18 anos Thomas Lohnes/AFP

A pandemia agravou problema da baixa procura por vacinas para doenças possíveis de se prevenir. O Ieps (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) fez um relatório da cobertura vacinal no Brasil e concluiu o alcance vacinal está abaixo da meta do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Sendo que a proteção contra a hepatite B apresentou a maior queda, com cobertura de apenas 62,8%

Freepik

A Espanha reabriu suas fronteiras para quase todos os viajantes do mundo na segunda-feira (7), desde que os turistas estejam vacinados contra a covid-19 com imunizantes aprovados pela União Europeia ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Jon Nazca/Reuters - 7.6.2021

O Chile inaugurou na terça-feira (8) a primeira usina termossolar da América Latina, o Cerro Dominador, em meio ao deserto do Atacama, o mais árido e com maior radiação solar do mundo, um projeto que visa alcançar a neutralidade de carbono prometida até 2050

Divulgação via AFP - 8.6.2021

Uma gigantesca operação internacional contra o crime organizado permitiu a prisão de mais de 800 pessoas, depois que foram descriptografadas as comunicações entre bandidos que utilizaram, sem saber, telefones distribuídos pelo FBI Wikimedia Commons

O presidente da França, Emmanuel Macron, levou um tapa na cara durante uma viagem oficial que está fazendo ao sul do país. A agressão aconteceu no momento em que Macron se aproximou das grades de proteção para cumprimentar as pessoas que o aguardavam. O homem que aparece nas imagens foi preso e condenado a uma pena de 18 meses de prisão Reprodução/Twitter

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos flexibilizaram as recomendações de viagens para 61 países, incluído França, África do Sul, Canadá, México, Rússia, Espanha e Itália. Esse agora são destinos de nível 3, que as autoridades consideram seguros se a pessoa já estive completamente imunizada contra a covid-19. O Brasil continua no nível 4, que recomenda que o turista viaje apenas se necessário e se já estiver vacinado

Kevin Mohatt / Reuters - Arquivo

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, deu uma declaração durante uma coletiva com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Buenos Aires, nesta quarta-feira (9), com teor xenofóbico contra brasileiros e mexicanos, ao tentar reforçar laços com a Europa.

"Escreveu uma vez Octavio Paz que os mexicanos descendem dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, argentinos, chegamos nos barcos. Eram barcos que vinham da Europa", disse o mandatário argentino. No entanto, a frase não foi escrita pelo poeta mexicano Octavio Paz

Juan Ignacio Roncoroni / EFE - 9.6.2021

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai comprar 500 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer para distribuir entre 92 países que estão atrasados na vacinação de sua população e que não têm condições de adquirir grandes lotes do imunizantes. A distribuição será feita a partir do consórcio Covax Facility e deve começar ainda neste ano

Reuters/Carlos Osorio/Direitos Reservados

A candidata à presidência do Peru Keiko Fujimori teve a prisão preventiva decretada pelo promotor anticorrupção, José Domingo Pérez, na última quinta-feira (10). A filha do ex-presidente Alberto Fujimori é acusada de ter violada a determinação da justiça de não entrar em contato com testemunhas das investigação da Lava Jato. Durante a coletiva de imprensa em que pediu a anulação de 200 mil votos, ela estava acompanhada de Miguel Torres Morales, que já foi ouvido pelas autoridades peruana

Cortesia do Palácio da Justiça/Divulgação via REUTERS - 31.10.2018

Após uma longa apuração dos votos, o candidato Pedro Castillo venceu nas urnas Keiko Fujimori será presidente do Peru. A derrotada alega que houve fraude, mas não apresentou provas

Luka González / AFP - 7.6.2021

Os líderes do G7 iniciaram na sexta-feira (11), na Inglaterra, uma reunião de cúpula apresentada como uma "enorme oportunidade" para colocar em prática a recuperação mundial após a pandemia, começando pela distribuição de um bilhão de doses de vacinas contra a covid-19. Leon Neal / Pool via AFP - 11.6.2021

O Brasil foi eleito na sexta-feira (11) como membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2022-2023, igualando com o Japão como o país mais vezes eleito para este órgão. Essa será a 11ª vez que o Brasil ocupará um assento no principal órgão de decisão das Nações Unidas, onde há anos exige um lugar permanente United Nations/via Reuters - 22.9.2020

O novo governo de Israel, determinado a encerrar o período de 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, assinou os últimos acordos de sua coalizão na sexta-feira (11), com destaque para os limites de mandatos. Acredita-se que a coalizão de partidos que vão da extrema-direita à esquerda se concentrará mais em temas econômicos e sociais, ao invés de correr o risco de expor fraturas internas tentando tratar de grandes questões diplomáticas, como o conflito israel-palestino.

Menahem Kahana/Pool via REUTERS

A Apple abriu, na segunda-feira (7), o WWDC21, conferência anual voltada a desenvolvedores de aplicativos. O evento foi transmitido pela internet e apresentou o iOS15, novo sistema operacional presente em iPhones, o iPadOS15, para os tablets da marca, e também o macOS Monterey, para MacBook e iMac

Divulgação/Apple

Uma falha global fez com que sites de grandes veículos de imprensa, emissoras de TV e até de governos ficassem indisponíveis na terça-feira (8). Portais como CNN, The New York Times, The Guardian, BBC, Le Monde, Buzzfeed News, Vox, El Pais e até o site do governo britânico e da Casa Branca ficaram fora do ar REUTERS/Brendan McDermid/28.6.2018

Aconteceu na madrugada de quinta-feira (10) o único eclipse solar anelar de 2021. O fenômeno foi observado perfeitamente pelos moradores do Hemisfério

GEOFF ROBINS/AFP - 10.6.2021