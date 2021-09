Queda do PIB, salto da conta de luz e chuva nos EUA marcam a semana

Nesta semana, o país registrou as menores médias de casos e mortes por covid do ano. Isso pôde ser observado desde o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde e pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) na terça-feira (31). A média móvel em 7 dias foi de 22.668 casos e 644 mortes; o número de recuperados é de 19,7 milhões de pessoas



Tomaz Silva/Agência Brasil

A terceira dose da vacina AstraZeneca dobra o nível de anticorpos, segundo um estudo realizado no Reino Unido e publicado no periódico médico Lancet. Os pesquisadores também descobriram que o intervalo de dez meses entre a primeira e segunda doses oferece maior proteção Dado Ruvic/Reuters

O país atingiu no domingo (29), 80% da população acima de 18 anos com a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que corresponde a 128 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Cerca de 35% haviam completado a imunização com duas doses de vacina ou vacina de dose única, o que equivale a 60 milhões de pessoas. A previsão é que até 15 de setembro 100% dos adultos acima de 18 anos tenham recebido uma dose de vacina



Carla Carniel / Reuters - 16.8.2021

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a importação e o uso da substância proxalutamida em pesquisas científicas no Brasil, em uma decisão unânime da diretoria tomada na quinta-feira (2). Trata-se de um remédio que bloqueia a ação de hormônios masculinos, que está sendo testado no tratamento de tumores na próstata e era apontado como possível tratamento contra a covid pelo presidente Jair Bolsonaro



Ueslei Marcelino/Reuters

A chance de pessoas vacinadas com todas as doses recomendadas pelos laboratórios serem internadas com covid-19 é 70% menor que a de pessoas não vacinadas, concluiu um estudo realizado pela King’s College London, no Reino Unido, publicado pelo periódico médico Lancet. A pesquisa ainda mostra que o esquema vacinal completo aumenta a chance de ser assintomáticos em caso de teste positivo para a doença



Antonio Lacerda/EFE - 26.08.2020

A economia brasileira se estabilizou e encolheu 0,1% no segundo trimestre, na comparação com os três meses anteriores. O resultado divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) interrompe a série de três altas seguidas, mas mantém o PIB (Produto Interno Bruto) acima do patamar pré-pandemia. Para os próximos meses, o resultado deve ser afetado pela crise hídrica e pela inflação

Pixnio

As contas de luz do mês de agosto receberão a bandeira tarifária “Escassez Hídrica”, com a cobrança de R$ 14,20 a cada 100kWh consumidos. O valor é quase 50% acima da bandeira atual, a vermelha patamar 2, e leva em conta a situação crítica enfrentadas pelos reservatórios Pixabay - 21.07.2021

O desemprego no Brasil caiu pela segunda vez seguida e fechou o trimestre encerrado em junho em 14,1%, o que representa uma estabilidade com 14,4 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho ao fim do primeiro semestre Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.06.2021

O Banco Central anunciou que os usuários que tenham conta bancária e PIX cadastrados poderão utilizar o meio de pagamento para sacar até R$ 600 diariamente no comércio a partir de 29 de novembro ADRIANO ISHIBASHI/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.169 para 2022, segundo a proposta de Orçamento apresentada para o ano que vem. O valor representa um aumento de R$ 69 em relação ao salário mínimo atual e deve apenas repor a inflação, sem ganho real aos trabalhadores Marcello Casal JrAgência Brasil - 13.10.2020

A produção industrial no Brasil recuou 1,3% em julho e ficou 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado negativo com que redução da produção de bebidas (-10,2%) e de produtos alimentícios (-1,8%) Reuters - 2.3.2020

Um homem morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um dos boxes da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), que fica na avenida Doutor Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, por volta das 5h30 desta sexta-feira (3)



Reprodução Record TV

O secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro subiu o tom nas redes sociais, nesta quinta-feira (2), e ameaçou o governador de São Paulo, João Doria (SP), caso o tucano reinaugure o Museu do Ipiranga, em São Paulo, no feriado de 7 de setembro, sem sua autorização



Portal Correio

O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, classificou como uma "ousadia descomunal" o atentado a tiros praticado na casa de uma família que foi agredida por agentes da Polícia Militar durante uma abordagem, realizada no dia 27 de agosto, no bairro Sacadura, em Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo. "Um escárnio" Reprodução/Agência Record - 27.08.2021

Familiares da vítima atingida por um explosivo deixado no ataque às agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo, fizeram uma vaquinha online, divulgada nesta quarta-feira (1), para arrecadar recursos para ajudar com os custos médicos. O rapaz de 26 anos teve os pés e dedos das mãos amputados Reprodução/Vakinha online - 01.09.2021

Um padre é encontrado morto dentro de residência na região da Lapa, zona oeste da capital, nesta segunda-feira (30). A vítima estava desaparecida há cerca de 4 dias Reprodução Record TV

A Polícia Federal atuará junto com as forças de segurança pública do estado de São Paulo na investigação dos ataques às instituições bancárias de Araçatuba, no interior de São Paulo, ocorridos na segunda-feira (30). A ação deixou ao menos três mortos e cinco feridos Reprodução Record TV

O ataque às agências bancárias de Araçatuba, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30), deixou ao menos três mortos e cinco feridos. Uma das vítimas, um ciclista de 25 anos, passou pelo local, foi atingido por um artefato explosivo e teve os dois pés amputados. Homens fortemente armados fizeram um escudo humano com reféns Reprodução Record TV

A Prefeitura de São Paulo autorizou que as creches e unidades escolares que atendem bebês e crianças de 0 a 3 anos, nas redes pública e privada na capital, retomem 100% do atendimento presencial a partir da próxima quarta-feira (8) Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira (1º) o Projeto de Lei 486/21, da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), que desvincula a vigência de normas excepcionais sobre o ensino, na pandemia de covid-19. Entre as medidas estão a suspensão da obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos; a aglutinação de duas séries ou anos escolares; a permissão para o ensino remoto; e a antecipação da conclusão de cursos de medicina ou cursos técnicos relacionados ao combate à Covid-19, se cumpridos 75% da carga horária Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 17.12.2019

Durante a semana, Portugal anunciou que viajantes brasileiros com a vacinação completa poderão voltar a entrar no país, encerrando um ano e meio de restrições. Nos EUA, o governo do estado da Flórida anunciou que irá multar em até US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) os estabelecimentos que exigirem o comprovante de vacinação de seus clientes EFE - 08.07.2021