Sul-Americana: veja fotos da final entre Athletico-PR e Bragantino

Jogadores do Athletico-PR levantam a taça de bicampeões da Copa Sul-Americana, após vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0, gol de Nikão, na tarde deste sábado (20). A partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Este foi o segundo título da Copa Sul-Americana que o clube paranaense conquistou. A primeira taça foi obtida em 2018

Nikão comemora o gol do título do Athletico-PR na final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino. O time do Paraná venceu a partida com o gol de Nikão, aos 28 minutos do 1º tempo

Raul Martinez/EFE - 20.11.2021