Suspensão de julgamento do FGTS e desaceleração dos preços marcam a semana

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam, na noite desta quinta-feira (27), Felipe Lucas de Oliveira, de 24 anos, que participou do roubo do carro de luxo do cantor Péricles no dia 16 de fevereiro. As autoridades detiveram Felipe na cidade de Mauá, no Grande ABC. O criminoso estava com uma moto que havia sido furtada

Reprodução - 27.04.2023