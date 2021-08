Talibã e pedido de impeachment de ministro do STF marcam semana

A semana começou com as imagens de afegãos tentando fugir do Talibã, grupo radical fundamentalista islâmico, que derrubou o governo do Afeganistão e retomou o poder 20 anos depois de ter sido expulso pelos americanos e aliados. Outro destaque foi o pedido de impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Veja essas e outras notícias clicando nas fotos a seguir Marc Tessensohn/Bundeswehr/AFP - 17.08.2021

O estado de São Paulo tem a primeira sexta-feira (20) sem restrições de horários e taxa de ocupação nos comércios. Na fase chamada "Retomada Segura", que foi anunciada pelo governo nesta semana, permite a ocupação de 100% nos estabelecimentos, mas com a manutenção dos protocolos de saúde e do uso de máscaras USP Imagens

Um aposentado de 74 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, na rua Yukio Wada, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, por volta de 16h40 desta quarta-feira (18). De acordo com testemunhas que conversaram com a equipe da Record TV, os vizinhos desconfiavam há mais de um mês que o homem abusava da criança, com o consentimento do pai da criança Reprodução / Record TV

O pedido de prisão domiciliar de Lorraine Cutier Bauer Romeiro, a Gatinha da Cracolândia, de 19 anos, foi negado em 1ª instância. De acordo com o advogado da suspeita, José Almir, o pedido de conversão da prisão preventiva por tráfico de drogas para domiciliar foi feito no início do mês



Reprodução/Record TV

A milionária Anne Cipriano Frigo, suspeita de planejar a morte do namorado, teve prisão domiciliar revogada pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) nesta quarta-feira (18) e deve voltar à cadeia. Anne teria pagado R$ 200 mil para que um corretor de imóveis matar Vitor Lúcio Jacinto no dia 17 de junho Reprodução/ Record TV

A cidade de São Paulo ultrapassou o índice de público alvo estimado para a vacinação contra a covid-19 da população adulta. Segundo a prefeitura, até às 13h desta terça-feira (17), 8.929.953 pessoas tomaram a primeira dose e outras 318.498 a dose única das vacinas na capital, que representa 100,2% do público estimado Reprodução/Prefeitura de São Paulo - 15.08.2021

O velório de Karine Cristina Ramos, de 20 anos, que foi morta por um policial militar durante uma festa no último sábado (14), terminou em confusão com a presença de um outro PM que filmava a cerimônia enquanto amigos e parentes se despediam. O velório aconteceu no cemitério Bonsucesso, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (16) Reprodução/Facebook - 16.08.2021

Um homem matou a própria mulher e baleou três policiais militares na avenida Ernesto Augusto Lopes, na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, por volta das 16h desta segunda-feira (16), de acordo com informações preliminares da Polícia Militar. A mulher morreu no local Reprodução/Record TV

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) reprovou por unanimidade, durante reunião extraordinária da diretoria colegiada na quarta-feira (18), a ampliação do uso emergencial da vacina CoronaVac para crianças acima de 3 anos de idade, por falta de informações suficientes. O Instituto Butantan vai entregar a documentação necessária para atender a agência MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO

Na última quarta-feira, Marcelo Queiroga apresentou as estratégias de distribuição das vacinas do Ministério da Saúde e afirmou que o PNI (Plano Nacional de Imunizações) busca uma distribuição equânime entre os 26 estados e o Distrito Federal. O ministro pediu que municípios sigam PNI para garantir doses e reafirmou que prioridade é a vacinação de adultos Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.07.2021

Mesmo com o avanço da vacinação contra a covid-19 neste ano, o Brasil pode voltar a ter um novo pico de infecções e mortes pela doença em 2022, segundo projeções feitas pelo Grupo de Pesquisa Interdisciplinar Ação Covid-19. O estudo leva em conta a taxa média de proteção das vacinas aplicadas no país contra casos sintomáticos da doença — CoronaVac (50%), Janssen (66%), AstraZeneca (76%) e Pfizer (95%) — e uma eventual queda do nível dos anticorpos conferidos por elas em dois cenários: após 12 e 18 meses ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO - 1.8.2021

A Fuvest abriu as inscrições para o vestibular na última segunda-feira (16). Os interessados em ingressar na USP devem realizar a inscrição no processo seletivo da Fuvest 2022 até o dia 31 de outubro e a taxa é de R$ 182. A primeira fase será no dia 12 de dezembro deste ano. Nesta semana a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) apresentou o plano de retomada de atividades presenciais. De acordo com o reitor Antônio José de Almeida Meirelles, além da obrigatoriedade do esquema vacinal completo dos professores, alunos e funcionários, haverá também testagem e vigilância epidemiológica para o controle diário do bem-estar dos frequentadores da instituição Marcos Santos/USP Imagens - 26.11.2017

Os professores do Estado de São Paulo só devem retornar às aulas presenciais 14 dias após a conclusão do esquema vacinal contra a covid-19. A decisão foi dada em caráter liminar pelo juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Já o Senado adiou, mais uma vez, a votação do projeto que classifica a educação presencial como atividade essencial em período de pandemia. A proposta foi alterada pelos senadores, mas há dúvida sobre a manutenção das mudanças no retorno do texto à Câmara. Ana Escobar/EFE - 08.06.2021

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse na última quinta-feira (19) que existem crianças com determinado grau de deficiência em que "é impossível a convivência em sala de aula" e defendeu o uso de salas especiais para esses alunos. A afirmação ocorreu após o titular da pasta dizer, em uma entrevista na semana passada, que estudantes com deficiência atrapalham os colegas de classe. As declarações de Ribeiro motivaram críticas e, ainda nesta quinta, ele se desculpou nas redes sociais. Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.03.2021

Projeto de lei Lei 707/19 do deputado Tenente Nascimento (PSL), que regulamenta o ensino domiciliar, o chamado homeschooling, tramita na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) desde 2019. Deputados de oposição têm obstruído a votação do texto; autores já articulam votação em plenário Stockpick

O presidente Jair Bolsonaro enviou nesta sexta-feira (20) o pedido de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Na peça encaminhada ao Senado, Bolsonaro afirma que o integrantes da Suprema Corte teria cometido crime de responsabilidade ao tomar "medidas e decisões excepcionais", cometer "abusos" contra o presidente da República e coibir a liberdade de expressão Nelson Jr./SCO/STF - 03.03.2021

A CPI da Covid aprovou nesta quinta-feira (19) pedido de quebra de sigilo fiscal do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. Os senadores também deram aval a um requerimento que quebra o sigilo fiscal de Frederick Wassef, que se apresenta como advogado do presidente e sua família. Também foram aprovadas quebras de sigilo financeiro de responsáveis por blogs, perfis em redes sociais e sites acusados de espalhar fake news durante a pandemia de covid-19

Adriano Machado/Reuters -19.08.2021

A Amazônia perdeu em um ano, de agosto de 2020 a julho de 2021, uma área de floresta de 10.476 km², território seis vezes maior do que a cidade de São Paulo, segundo dados do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). O número equivale a um aumento de 57% em relação ao mesmo período do calendário anterior e é a pior marca dos últimos dez anos

Portal Correio