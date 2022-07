Troca na presidência da Caixa e queda do desemprego marcam a semana

O economista Pedro Guimarães pediu demissão da presidência da Caixa Econômica após denúncias de assédio sexual contra ele serem apresentadas no MPF (Ministério Público Federal). Após a revelação do caso, ele afirmou ter vida 'pautada pela ética' Joédson Alves/EFE - 25.08.2020

O Brasil abriu 277.018 vagas de trabalho com carteira assinada em maio, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O quinto resultado positivo consecutivo do mercado formal de trabalho foi fruto de 1.960.960 admissões e de 1.683.942 desligamentos Marcelo Camargo/Agência Brasil

Outro dado positivo do mercado de trabalho foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que mostrou a queda da taxa de desemprego para 9,8% no trimestre finalizado em maio de 2022, percentual que representa 10,6 milhões de profissionais fora da força de trabalho Edu Garcia/R7 - 02.03.2022

O indicador responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel vigentes no Brasil voltou a ganhar força após três meses de desaceleração e saltou 0,59% em junho. Com a alta, o índice acumula elevação de 10,7% nos últimos 12 meses, percentual que será usado para reajustar as locações com vencimento no mês de julho Jens Neumann/Pixabay

O professor de matemática Matthew Weathers encontrou um jeito curioso de ensinar: ele grava vídeos em que interage com ele mesmo e já soma 1 bilhão de visualizações no YouTube. Weathers é professor de matemática da Biola University, na Califórnia, Estados Unidos. Para ajudar os alunos, ele decidiu gravar vídeos e exibi-los durante as aulas — a graça é que ele interage com ele mesmo. Em algumas gravações, ele usa referências da cultura pop Reprodução

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o edital do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2022. Avaliação está marcada para o dia 27 de novembro em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A abertura dos portões ocorrerá às 12h e o fechamento será às 13h. O início da prova está marcado para as 13h30, e o término da prova, para as 17h30. O Enade avaliará os estudantes concludentes de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao ano três do ciclo avaliativo do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) Tomaz Silva/Agência Brasil

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou na quarta-feira (29) a convocação do ministro da Educação, Victor Godoy, que deu explicações sobre as denúncias de corrupção e tráfico de influência na pasta ao longo da gestão de Milton Ribeiro. Por se tratar de uma convocação, Godoy foi obrigado a comparecer ao colegiado e falar com os deputados. Caso faltasse sem apresentar justificativa, poderia incorrer em crime de responsabilidade e perder o cargo. Até o momento não foi definida uma data para a audiência com o ministro Clauber Cleber Caetano/PR -26.4.2022

Felipe Storch deixou o Acre pela primeira vez em 2010 rumo aos Estados Unidos como parte do programa Jovens Embaixadores. A viagem, como ele define, foi um marco em sua vida. Larissa Moreira viajou pela primeira vez de avião em 2014 com outros estudantes de escolas públicas rumo a Washington e voltou com a certeza de que pode mudar a realidade das escolas brasileiras. O Jovens Embaixadores é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado dos EUA e, no Brasil, é coordenado pela embaixada e consulados dos Estados Unidos. O programa, que neste ano completa 20 anos de existência, tem como objetivo mudar a realidade de jovens estudantes da rede pública Venâncio Ulombe/Rotina Mídia /Divulgação

O MEC (Ministério da Educação) publicou uma portaria que regulamenta a Avaliação Externa Virtual in Loco, definida como a verificação das condições de oferta de educação superior. O anúncio consta no DOU (Diário Oficial da União) de terça-feira (28). As avaliações online têm duração mínima de dois dias. Durante a visita virtual, os avaliadores analisam documentos, entrevistam representantes institucionais e professores, além de realizar a avaliação in loco das instalações físicas da instituição. Toda a apresentação é feita por meio de videoconferência Ana Escobar/EFE - 08.06.2021

Giulia odiava ler em voz alta diante da turma na sala de aula. Trocava as letras e gaguejava. Diogo chegou ao 2º ano do ensino fundamental sem saber ler. Nicholas passava os fins de semana estudando e não conseguia uma boa nota. Além de apresentarem dificuldade de aprendizado, esses estudantes têm em comum a dislexia. Dislexia, discalculia e disgrafia são distúrbios de aprendizagem que só podem ser diagnosticados por um médico. "Para chegar a esse diagnóstico, é preciso excluir as dificuldades que são inerentes ao processo de aprendizagem, problemas pessoais, TDHA (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) ou alguma deficiência intelectual", explica Marisa Castanho, presidente da ABPp (Associação Brasileira de Psicopedagogia) Arquivo Pessoal

A Comissão de Educação (CE) do Senado promoveu na segunda-feira (27) a primeira audiência pública interativa para discutir o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Essa foi a primeira de seis audiências, que têm como objetivo discutir o projeto que autoriza esse modelo de educação no país.O PL 1.338/2022, que regulamenta o homeschooling, foi aprovado na Câmara dos Deputados e, se aprovado, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9.394, de 1996) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069, de 1990). Nessa primeira audiência foi discutido o direito à educação Jefferson Rudy/Agência Senado 01/02/2019

Matheus Guimarães Montenegro, 20 anos, mora em São Vicente, no litoral de São Paulo. Apaixonado por jogos online, ele foi aprovado em 28 universidades dos Estados Unidos por uma habilidade um tanto diferente — atleta de e-sports (competições de jogos virtuais disputadas por profissionais), é um craque em Fortnite. Diante das opções, ele escolheu estudar na Oklahoma Christian University por ter uma bolsa de 75% para o curso de ciência da computação. Para completar o restante do valor e poder realizar seu sonho, Matheus criou uma vaquinha online com a meta de obter R$ 84.165, para custear o primeiro semestre de estudos, que se inicia já no dia 1º de agosto Divulgação/ Arquivo Pessoal

As inscrições para o segundo processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2022 se iniciaram na terça-feira (28) e se encerraram na sexta-feira (1º). O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho CAIO ROCHA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 22.2.22

O Canadá Day, organizado pela CCBC (Câmara de Comércio Brasil-Canadá), promoveu um evento imersivo para brasileiros que querem realizar intercâmbio para estudar, morar e trabalhar no país norte-americano. Foram quatro dias de evento e toda a programação foi transmitida no formato online. Os participantes tiveram a chance de conhecer, de leste a oeste, todas as possibilidades para migrar e dar um pontapé na vida profissional. A iniciativa contou ainda com palestras exclusivas de empresas parceiras Divulgação Freepik

A polícia de São Paulo descobriu um desmanche de caminhões no interior do estado na quinta-feira (30). Em um galpão em Salesópolis, na região de Mogi das Cruzes, funcionava um espaço utilizado para desmontar e remarcar chassis de caminhões. Foram apreendidos 13 reboques, oito cabines e cinco motores. Nenhum suspeito estava no local quando as equipes da polícia chegaram Divulgação/Deic

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) afirmou que o procurador Demétrius Oliveira de Macedo tem histórico de problemas com as mulheres em seu ambiente de trabalho. Ele foi preso por espancar sua chefe, a procuradora-geral de Registro, Gabriela Samadello Monteiro, depois de ser denunciado por ter destratado outra funcionária Reprodução Record TV

Um adolescente de 14 anos teve o nariz quebrado em duas partes por um segurança de um shopping na zona norte de São Paulo. A agressão ocorreu na noite de terça-feira (28), no Santana Parque Shopping



Reprodução / Record TV

Os sete filhotes de cachorro que foram abandonados em uma sacola no banheiro da Estação AACD-Servidor, da Linha 5-Lilás do Metrô, em Indianópolis, zona sul de São Paulo, foram adotados na quinta-feira (30) Reprodução/ViaMobilidade - 29.06.2022

Uma mulher matou o próprio pai dentro do apartamento da família em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, por volta das 14h da tarde de terça-feira (28). A vítima, Oscar Yukie Yanagui, de 78 anos, morava com a filha, Lucilene Yukie Yanagui, de 51 anos, em um apartamento



Reprodução/ Record TV

Após audiência no TRT (Tribunal Regional do Trabalho), na tarde da quarta-feira (29) para decidir o dissídio coletivo para motoristas e cobradores, a Justiça decidiu que a greve dos trabalhadores foi abusiva nos dois dias (14 e 29) de paralisação, estabeleceu multa de R$ 100 mil pelo descumprimento da liminar judicial que garantia a frota durante os horários de pico e determinou o retorno imediato da categoria ao trabalho ISAAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.06.2022

O Sindmotoristas, sindicato que representa motoristas e cobradores de ônibus da capital paulista, anunciou uma nova greve de ônibus a partir da 0h de quarta-feira (29). A decisão ocorreu depois que uma reunião entre os trabalhadores e o sindicato patronal terminou sem acordo na tarde de terça-feira (28). A paralisação se encerrou na tarde da quarta-feira após determinação da Justiça WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO- 14/06/2022 - 07:32

Apesar da queda de 6,5% no número de mortes violentas no país, 47.503 foram assassinadas em 2021, de acordo com dados do Anuário de Segurança Pública divulgados na terça-feira (28). Isso significa que 20,4% dos homicídios no planeta ocorreram no Brasil



Edu Garcia/R7 - 25.04.2021

O número de mortes de pessoas negras decorrentes de ações de policiais aumentou 5,8% entre 2020 e 2021 no Brasil, aponta o Anuário do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), divulgado na terça-feira (28). Inversamente, a mesma estatística mostra queda de mortes entre a população total (5%) e os brancos — nesse caso, de forma mais acentuada, houve redução de 30,9%

Kaique Dalapola/R7

Cerca de 36 mil mulheres são vítimas de perseguição e violência psicológica em todo o país. A 16ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado na terça-feira (28), traz pela primeira vez dados sobre crimes de stalking e violência psicológica. De acordo com o estudo, em 2021 foram registrados 27.722 casos de perseguição e 8.390 de violência psicológica Rovena Rosa/Agência Brasil

A defesa do réu Paulo Cupertino solicitou investigação sobre policiais civis e servidores que divulgaram imagens do momento da captura e da câmera de segurança interna das unidades prisionais em que ele ficou detido Allison Sales/Estadão Conteúdo - 16.05.2022

Um ano após a morte de Lázaro Barbosa, de 32 anos, a lembrança do matador ainda assombra as regiões rurais das cidades por onde ele passou no Centro-Oeste do país. “A gente não sabe quando outra pessoa completamente psicopata assim pode aparecer e simplesmente ameaçar e matar sua família. As vítimas mortas não eram familiares meus, mas eu moro aqui, as pessoas que eu amo estão aqui, eu tive medo por elas. O trauma vai ficar para sempre”, desabafou um homem que preferiu não ser identificado, morador de Ceilândia, no Distrito Federal, onde Lázaro foi acusado de matar uma família inteira Reprodução/Record TV

Gabriel, de 13 anos, e Jhonny, de 27, foram mortos durante uma troca de tiros em Maresias, no litoral norte de São Paulo. De acordo com a família, os dois estavam com alguns parentes e amigos ao redor de uma fogueira em frente à casa onde moravam quando um policial à paisana apareceu atirando Reprodução/ Record TV

Hospitais da capital e do interior de São Paulo estão com enfermarias infantis e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) lotadas por causa de um novo aumento nos casos de doenças respiratórias, inclusive a Covid-19. Alguns centros médicos da rede pública já recorreram à central de regulação do estado devido à falta de capacidade para receber novos pacientes. A chegada do inverno e o retorno às aulas presenciais depois da pandemia agravam o quadro. Há também falta de medicamentos nas farmácias Hospital Universiitário de Brasília / Agência Brasil

Uma mulher morreu após ser baleada no peito em uma chácara na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo, no domingo (26). A vítima, Gleiciane Souza, de 27 anos, dançava com um amigo na festa junina que ocorria no local quando foi atingida pelo disparo Reprodução/Record TV - 28.06.2022

A modelo Nicole Bahls presenteou crianças ribeirinhas com latas de energético em sua passagem pelo Festival de Parintins, no Amazonas, no último fim de semana. A ação repercutiu nas redes sociais, e muitos internautas questionaram a adequação, ou não, da bebida para a faixa etária pediátrica. Segundo Nelson Douglas Ejzenbaum, médico pediatra membro da Academia Americana de Pediatria, crianças não devem tomar bebidas energéticas de nenhum tipo Reprodução/Instagram

Desde o início da pandemia, em março de 2020, em média duas crianças com menos de 5 anos morreram a cada dia no Brasil vítimas de Covid-19, indica pesquisa divulgada na segunda-feira (27) pelo Icict (Observa Infância, projeto ligado ao Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde) da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Reprodução/Redes Sociais

Diretor-geral da OMS (Organização Mundial de Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou na quarta-feira (29) que a varíola do macaco não deve ser minimizada, embora, em reunião recente, o Comitê de Emergência da entidade não tenha considerado que ela representa uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Nesse contexto, ele informou que será convocada "rapidamente" nova reunião desse comitê, para reavaliar o quadro Pixabay

O número de casos de varíola do macaco no Brasil chega a 37, segundo informações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. A secretaria confirmou na quinta-feira (30) o sexto caso no estado. Agora, são cinco ocorrências na capital e uma na cidade de Maricá, no Grande Rio Reprodução UKHSA

O Instituto Emílio Ribas, hospital de referência para doenças infectocontagiosas no estado de São Paulo e no país, já enfrenta uma escalada de casos suspeitos de varíola do macaco. A espera pelo exame que detecta a doença, causada pelo vírus monkeypox, chega a cinco horas no local, onde foi diagnosticado o primeiro caso do Brasil Dado Ruvic/Reuters

A hérnia de disco é uma lesão que acomete principalmente a área lombar e cervical e foi o que levou o cantor Wesley Safadão a cancelar sua agenda de shows até o dia 6 de julho e se manter afastado dos palcos. O problema do cantor está localizado na lombar, entre a terceira e a quarta vértebras, e em um estágio onde há compressão dos nervos e estreitamento do canal vertebral Reprodução/Instagram

A OMS (Organização Mundial da Saúde) pediu na sexta-feira (1º) a adoção de medidas "urgentes" para conter a propagação da varíola do macaco na Europa, onde os casos triplicaram nas últimas duas semanas. De acordo com os dados mais recentes da agência da ONU, a Europa contabiliza cerca de 4.500 casos de varíola do macaco Reprodução/UKHSA (Agência de Saúde da Saúde do Reino Unido)

Um míssil russo atingiu na última segunda-feira (27) um centro comercial movimentado de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, causando mortos e feridos, informaram as autoridades locais, que acrescentaram que o número de vítimas poderia ser muito alto. Mais de 20 pessoas morreram no ataque, segundo fontes ucranianas Reprodução/Twitter

Quarenta e seis imigrantes foram encontrados mortos na última segunda-feira (27), a maioria deles dentro de um caminhão na beira de uma rodovia no Texas, disseram autoridades. "No momento, processamos 46 corpos", disse o chefe dos bombeiros de San Antonio, Charles Hood, a repórteres. Ele informou que 16 pessoas — 12 adultos e quatro crianças — foram levadas ao hospital vivas e conscientes Jordan Vonderhaar/Getty Images via AFP

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) vai "convidar" Suécia e Finlândia a fazer parte da aliança militar depois que a Turquia suspendeu seu bloqueio à adesão dos dois países, anunciou na última terça-feira (28), em Madri, o secretário-geral Jens Stoltenberg Johanna Geron/Pool/AFP - 18.5.2022

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não teria ordenado a invasão da Ucrânia se fosse uma mulher, afirmou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que acredita que o mundo seria melhor com mais mulheres no poder. "Se Putin fosse uma mulher, o que obviamente não é, eu realmente não acredito que ele teria iniciado esta guerra maluca de homens, de invasão e violência da maneira que ele fez", disse ele ao canal alemão ZDF. O início desta guerra é um "exemplo perfeito de masculinidade tóxica", acrescentou Joe Giddens/Reuters - 18.06.2022

Após se tornar piada de líderes do G7, durante a cúpula do grupo na Alemanha, o presidente russo Vladimir Putin disse que eles ficariam "nojentos" sem camisa. A chacota começou depois que Putin apareceu em fotos com o peito nu em um passeio ao ar livre ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN/EPA/EFE - 31.7.2017