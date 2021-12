Vacinação em crianças, Mendonça no STF e chuvas marcam a semana

Depois de três meses, a China suspendeu o embargo de importação da carne bovina brasileira. Com o fim das restrições motivadas pela confirmação de casos atípicos de mal da vaca louca, a proteína tende a ficar mais cara para as famílias brasileiras Reprodução / Agência Brasil

Dados também referentes ao mês de outubro mostram que o setor de serviços começou o último trimestre de 2021 com queda de 1,2% em outubro, na comparação com setembro. Apesar do resultado negativo, o segmento ainda figura em patamar 2,1% acima do registrado antes da pandemia

O coordenador da Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) da Prefeitura de São Paulo, Luiz Caldeira, afirmou que o surto recente de gripe na capital paulista exige atenção. "Devemos estar neste momento todos alertas perante esse aumento do número de casos de pessoas com quadro respiratório que estão procurando, principalmente nesta última semana, nossos serviços de saúde", afirmou, em entrevista ao Cidade Alerta, da Record TV



Jorge Luiz Morais de Oliveira, que ficou conhecido como "Monstro da Alba", será julgado em março de 2022. Ele é acusado de matar seis pessoas em 2015 e de enterrá-las em sua casa, na região da Favela Alba, zona sul de São Paulo Reprodução/Rede Record

A Prefeitura de São Paulo informou nesta quarta-feira (15) que há a confirmação de sete novos casos da variante Ômicron na capital. Todos estão relacionados com um paciente de 67 anos diagnosticado com a variante na última sexta-feira (10). Com esses sete novos diagnósticos, a capital soma dez casos identificados da nova variante ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO-13/04/2021

O segundo suspeito de envolvimento na morte de Lucas do Valle Oliveira, de 29 anos, neto do famoso locutor esportivo Luciano do Valle, foi preso na tarde desta terça-feira (14), na comunidade de Heliópolis, zona sul de São Paulo Reprodução/Facebook

Um menino de 7 anos morreu em um incêndio na casa da avó em Lajeado, zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira (13). Ítalo Lima tentou se esconder no guarda-roupa e não conseguiu deixar o imóvel por causa das chamas. Junto com os irmãos, de 3 e 9 anos, ele estava sozinho na residência. As informações são da Record TV

Uma trava de segurança da montanha-russa Montezum, do parque Hopi Hari, localizado no km 72 da rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, se soltou na mão de um visitante durante a subida do brinquedo no último sábado (11). O parque informou que o caso aconteceu por volta das 17h40 e a atração não foi reaberta até o fim dia



Três pessoas ficaram feridas após deslizamento de terra atingir residências na avenida Deputado Cantídio Sampaio, altura do número 4595, na Brasilândia, zona norte da capital, por volta das 16h15, deste domingo (12) Google Street View - 13.12.2021

O MEC (Ministério da Educação) publicou na última quinta-feira (9), no Diário Oficial da União (DOU), a portaria nº 1.001, que altera duas outras portarias sobre o Diploma Digital. Com isso, as instituições de ensino superior com prerrogativa apenas para emissão de diploma ganham mais prazo, até 4 de abril de 2022, para implementar o Diploma Digital. Já para as instituições de ensino superior com prerrogativa para registro de diploma, o prazo para implementação do Diploma Digital não mudou, continua sendo até 31 de dezembro de 2021 Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou na terça-feira (14) um reajuste de até 73% no salário-base de professores a partir do próximo ano. O valor passará de R$ 2.886, considerando uma jornada de 40 horas semanais, para R$ 5 mil e valerá para os que aderirem à nova carreira que será criada, que contará com avaliações de desempenho periódicas Governo do Estado de São Paulo - 24.11.2021

O Senado aprovou na noite da última quarta-feira (15) um PL (projeto de lei) que altera regras do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). Como os senadores aprovaram duas emendas, o texto volta à Câmara dos Deputados. O texto adia para 2024 a definição de novos índices para rateio dos recursos do fundo quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. Além disso, lista quais profissionais da rede de educação básica poderão ser beneficiados com esses recursos Roque de Sá/Agência Senado

A confiança e o apoio nas redes sociais ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) caiu em novembro, mês em que a prova foi realizada, aos níveis mais baixos já registrados. Só 29% dos posts faziam menções positivas ao exame ante índices de mais de 90% observados em 2017 pela agência .MAP, que analisa uma amostra do total de 1,4 milhão de mensagens diárias no Twitter e perfis abertos no Facebook. O Enem foi o sexto assunto mais comentado do ano nas redes, à frente de emprego e de corrupção, de acordo com a pesquisa Rovena Rosa/Agência Brasil - 21.11.2021

A Comvest, responsável pela aplicação do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), divulgou a lista com os locais de exame para a segunda fase do vestibular. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022.Os candidatos devem acessar o site da Comvest para conferir onde farão as provas dissertativas.Na mesma oportunidade, o Inep também divulgou os resultados dos pedidos de reaplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 já estão disponíveis na Página do Participante. As pessoas que tiveram a solicitação aprovada terão a possibilidade de realizar provas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) vai encerrar os repasses a centros de pesquisa de ponta — os chamados institutos INCT's (Nacionais de Ciência e Tecnologia) — neste ano. A fundação argumenta que não tem mais recursos para novas bolsas de pesquisa nem para prorrogar a vigência dos auxílios aos INCTs em 2022. O comunicado pegou os coordenadores dos institutos de surpresa Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

As vacinas atuais induzem a uma menor produção de anticorpos neutralizantes contra a Ômicron do que contra outras variantes do coronavírus, revela um estudo publicado na segunda-feira (13) no Reino Unido, que no entanto destaca que uma dose de reforço dos imunizantes oferece boa imunidade. O estudo, realizado pela Universidade de Oxford, mostra que, embora não haja evidências de que a Ômicron apresente maior risco de doença grave ou morte, essa menor eficácia das vacinas torna mais provável "um aumento das infecções entre pessoas que já pegaram o vírus e entre os vacinados Portal Correio

Nenhuma variante da Covid-19 até agora se espalhou tão rapidamente quanto a Ômicron, alertou a OMS (Organização Mundial da Saúde) na terça-feira (14), lembrando que a maioria dos países já foi afetada Pixabay

O percentual de casos globais da variante Delta da Covid-19 está caindo pela primeira vez desde abril, enquanto o da Ômicron continua aumentando. A nova variante já está presente em surtos de transmissão comunitária, alertou na quarta-feira (15) a OMS (Organização Mundial da Saúde) Philipp Guelland/EFE/EPA - 27.11.2021

Entre janeiro e o começo de dezembro deste ano, os casos prováveis de chikungunya no Brasil somaram 93.403, o que representa um aumento de 31,3% em relação ao mesmo período no ano passado. As regiões com as maiores taxas de incidência da doença foram Nordeste (111,7 por 100 mil habitantes), Sudeste (29,1) e Centro-Oeste (6,9). No período analisado, foram confirmadas 13 mortes em decorrência da doença, com 24 casos em investigação Paulo Whitaker/Reuters

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou nesta quinta-feira (16) a autorização de uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A imunização será feita em duas doses com um intervalo de três semanas entre elas. A dose da vacina que será aplicada nas crianças equivale a um terço da dose usada nos adultos, e o imunizante poderá ser armazenado por dez semanas à temperatura de 2°C a 8°C. Já a vacina aplicada em pessoas acima de 12 anos pode ser guardada por quatro semanas após o descongelamento. O frasco infantil é de cor laranja, enquanto o adulto é roxo Divulgação/Pfizer/via Reuters

A OMS (Organização Mundial da Saúde) anunciou nesta sexta-feira (17) que aprovou a vacina indiana contra o coronavírus Covovax. A vacina é produzida pelo Serum Institute of India, sob licença da Novovax, e faz parte do Covax (sistema internacional de distribuição de vacinas contra a Covid-19). Esse imunizante requer duas doses e pode ser armazenada entre 2 a 8°, temperaturas das geladeiras comerciais Freepik

O governador do estado norte-americano de Kentucky, Andy Beshear, disse no domingo (12) que os destroços estão dificultando os esforços de resgate após tornados terem devastado a região dois dias antes. "Há cidades que desapareceram", disse o governante em entrevista ao programa State of the Union, da CNN. "A cidade em que meu pai nasceu, Paxton, desabou. É difícil descrever" BRETT CARLSEN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

O Reino Unido confirmou a primeira morte causada pela variante Ômicron do coronavírus, na segunda-feira (13). O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um alerta contra a crença de que a nova cepa é menos mortal que as anteriores e fez um apelo a favor da vacinação. "Infelizmente, foi confirmado que ao menos um paciente morreu com a Ômicron, então acho que a ideia de que esta é de alguma forma uma versão mais branda do vírus é algo que temos que deixar de lado", afirmou o premiê

Dois policiais e um suspeito morreram, na terça-feira (14), em um ataque terrorista com explosivos no aeroporto internacional da cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, segundo informaram autoridades locais. O agressor conseguiu cruzar a malha que separa o aeroporto da pista, e foi quando houve a primeira detonação. "Depois, nossos especialistas antiexplosivos, ao fazerem o reconhecimento da área, identificaram uma maleta, que também explodiu e causou a morte de dois deles", informou o chefe da Polícia Metropolitana de Cúcuta, coronel Giovanni Madarriaga, à imprensa

A administração aduaneira da China anunciou na quarta-feira (15) que permitirá que as importações de produtos de carne bovina do Brasil sejam retomadas. O Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo, suspendeu os embarques para seu principal cliente, a China, após a confirmação de casos atípicos de mal da vaca louca no início de setembro Nelson Almeida/AFP - 05.09.2019

Cerca de 110 mil passaportes falsos circulam na França — disseram na quinta-feira (16) à AFP fontes próximas ao ministro do Interior, Gérald Darmanin. Desde a introdução no verão boreal (inverno no Brasil) da obrigação de apresentar esse passe para ter acesso a determinados lugares, "houve uma centena de detenções no âmbito das 400 investigações abertas", disse Darmanin na rede France 2 Yves Herman/Reuters - 14.12.2021

A polícia japonesa confirmou que ao menos 24 pessoas morreram depois que um incêndio atingiu os andares superiores de um pequeno prédio comercial em Osaka, na manhã de sexta-feira (17), segundo o jornal The Japan Times. Oficiais suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso Reuters - 17.12.2021

Google e Apple controlam como as pessoas usam telefones celulares, eliminando qualquer escolha significativa do sistema e potencialmente aumentando os custos, disse o órgão regulador de concorrência da Grã-Bretanha na terça-feira (14). A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) disse que descobriu que as duas companhias foram capazes de alavancar seu poder de mercado para criar ecossistemas autossuficientes Arte: Dado Ruvic / Reuters

A sonda da Nasa Parker Solar Probe (PSP) conseguiu "tocar" o Sol em 28 de abril deste ano, e fez uma viagem na coroa do astro, revelaram pesquisadores durante uma coletiva de imprensa do encontro American Geophysical Union, realizado na quarta-feira (14), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O estudo sobre o feito foi publicado no site da revista Physical Review Letters e será também publicado na renomada The Astrophysical Journal. A notícia também foi publicada pela Nasa

