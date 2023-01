Veja antes e depois de móveis, obras de arte e objetos vandalizados em Brasília

ANTES: Salão Negro do Congresso Nacional, conhecido como 'chapelaria'

DEPOIS: Salão Negro do Congresso Nacional, conhecido como 'chapelaria'

ANTES: Galeria de Presidentes, no Palácio do Planalto

DEPOIS: Galeria de Presidentes, no Palácio do Planalto

ANTES: Quadro 'As mulatas', pintado por Di Cavalcanti e exposto no Palácio do Planalto







Roberto Stuckert Filho/PR - Arquivo