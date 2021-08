Voto impresso, desfile militar e Auxílio Brasil marcam a semana

A PEC do voto impresso, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, foi derrotada na Câmara dos Deputados, no mesmo dia em que veículos militares desfilaram pela Praça dos Três Poderes, em Brasília. Outro destaque foi a entrega da MP que prevê o novo Bolsa Família, com valor 50% maior do que o benefício atual. Veja essas e outras notícias que repercutiram na semana nas fotos a seguir GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO-10/08/2021

Derrota voto impressoA Câmara dos Deputados derrubou, com 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que tornaria obrigatória a adoção do voto impresso. Eram necessários 308 votos favoráveis para que a proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro avançasse Antonio Augusto/Ascom/TSE

A Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma eleitoral. O texto retirou a adoção do voto majoritário para a escolha de deputados federais e reestabeleceu as coligações partidárias para a escolha de parlamentares. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o trecho será rejeitado pela Casa

O ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A ação foi motivada por suposta participação do ex-parlamentar em organização criminosa digital montada para promover ataques à democracia Felipe Menezes/PTB Nacional

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu as investigações do caso da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e avaliou que a parlamentar sofreu uma “queda da própria altura”, possivelmente decorrente dos efeitos de remédio para dormir. Ela afirmava ter sido vítima de um atentado após aparecer com hematomas no rosto e na coluna Gabriela Biló / Estadão Conteúdo / 25.07.2021

A inflação oficial de preços voltou a acelerar e subiu 0,96% em julho, a maior alta para o mês em 19 anos, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Novamente puxada pelo preço das contas de luz, a variação foi mais sentida no bolso dos mais pobres

Um homem e uma mulher foram presos transportando cocaína no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última quinta-feira (5). As investigações apontaram que a acusada é advogada e influencer digital, com mais de 400 mil seguidores no Instagram Reprodução/Instagram - 13.06.2021

No Estado de São Paulo, 466 policiais civis (cerca de 2% do total) se recusaram a tomar vacina contra a covid-19. As informações atualizadas pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) no início do mês de agosto também apontam que 562 policiais civis constavam como "faltantes", mas ainda poderiam ir receber a imunização Divulgação/Governo de SP

Um empresário foi resgatado de um sequestro que já durava cerca de uma semana, em um cativeiro na rua Pedro Mathias Sigar, na Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos, com idades entre 22 e 40 anos, foram presos Reprodução/ Google Street View

Os três ativistas apontados como responsáveis por atear fogo na estátua do Borba Gato, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, deixaram a prisão entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira (11), após decisão da Justiça determinar que eles respondam o processo em liberdade Reprodução/Instagram

O estado de São Paulo atingiu um novo recorde de aplicação das vacinas contra covid-19 em um único dia. Na última terça-feira (10), o Vacinômetro registrou 640,5 mil doses aplicadas nos 645 municípios Reprodução/Prefeitura de Ribeirão Pires - 21.07.2021

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou nesta terça-feira (10) que os adolescentes serão vacinados contra a covid-19 no estado e na capital a partir do dia 18. Por falta de imunizantes da Pfizer, o início da campanha havia sido adiado. A primeira etapa será com jovens de 17 e 16 anos



Um homem, de 56 anos, foi fazer uma pesquisa de mercado no Assaí Atacadista em Limeira, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (6), e ao sair com as mãos vazias, foi abordado por seguranças e obrigado a tirar a roupa para que os funcionários checassem se ele não havia roubado nenhum produto da loja



O advogado Daniel Mourad Mazjoub, de 47 anos, foi morto a tiros após uma briga de trânsito em São Paulo na rua Nova Cantareira, altura do número 339, bairro da Água Fria, zona norte de São Paulo, às 20h11 do sábado (7)



O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) informou na noite do último sábado (7) que todos os sistemas da Plataforma Lattes foram restabelecidos. Pesquisadores já podem atualizar o currículo e cadastrar novos usuários. Pesquisadores notaram no dia 23 de julho que a plataforma estava fora do ar, o que gerou apreensão em todo o meio acadêmico com a possibilidade de perda de dados Divulgação

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) divulgou, na última quarta-feira (11), um boletim especial do Observatório Covid-19 em que aponta que, pela primeira vez desde outubro de 2020, nenhum dos 26 Estados e o Distrito Federal apresentam taxas de ocupação de leitos de UTI para covid-19 para adultos no SUS (Sistema Único de Saúde) iguais ou superiores a 80%

A disseminação da variante Delta pelo Brasil aponta para um caminho em que a cepa, identificada primeiramente na Índia, poderá se tornar a dominante no país mais rápido do que ocorreu com a Gama, mutação responsável pelo colapso do sistema de saúde em Manaus e pelos recordes sucessivos do número de mortes entre março e abril deste ano. Yander Zamora/EFE

Outro fator que aumenta a preocupação é que a variante Delta, diferentemente da Alfa, Beta, Gama e o SARS-CoV-2 original, pode ser transmitida também em ambientes abertos. Para evitar os riscos de se infectar gravemente com a cepa que surgiu na Índia, médicos indicam esquema vacinal completo e uso de máscara com maior poder de filtração do ar Renato S. Cerqueira/ Futura/ Press Estadão Conteudo -24.04.2021

Cientistas brasileiros identificam variante Gama plus do coronavírus. A cepa que surgiu em Manaus apresentou mutação com característica encontrada na Delta, afirmam pesquisadores da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz). Os cientistas analisaram 1.380 amostras de pessoas com covid-19 no país. Onze delas tinham a mutação P681H e foram encontradas em Goiás (5), Tocantins (2), Mato Grosso (1), Ceará (1), Santa Catarina (1) e Paraná (1) Divulgação/National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Marcelo Queiroga, ministro da saúde, afirmou na última quarta-feira que pretende terminar de vacinar todos os brasileiros em dezembro e disse: "Vamos poder tirar de uma vez por todas essas máscaras e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usados máscaras, precisam ser desmascarados". Na última semana, o Ministério atualizou que 7 milhões de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra covid-19

Na terça-feira (10) o democrata Andrew Cuomo anunciou sua renúncia do cargo de governador do Estado de Nova York (EUA). Ele é investigado na Justiça por ter assediado sexualmente pelo menos 11 mulheres durante seu mandato, além de outras violações. Ele deixará o posto definitivamente até o dia 24 e será substituído pela vice-governadora Kathy Hochul, que se tornará a primeira mulher a governar Nova York Justin Lane / EFE - EPA - Arquivo

Na Alemanha, pelo menos 8 mil pessoas na região da Saxônia, no norte do país, foram convocadas para reforçar a vacinação contra a covid-19. Investigadores descobriram que uma enfermeira de 40 anos adulterou o conteúdo de centenas de ampolas, substituindo o imunizante por soro fisiológico. A profissional de saúde publicava conteúdo contra as vacinas e as medidas do governo em suas redes sociais EFE/EPA/MARKUS SCHREIBER

O príncipe Andrew, terceiro filho da rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, voltou às manchetes durante a semana. Uma mulher que diz ter sido entregue aos 16 anos para ele como parte do esquema da rede de aliciamento e tráfico sexual de menores do bilionário norte-americano Jeff Epstein, abriu um processo na Justiça dos EUA, alegando ter sido forçada a manter relações sexuais com Andrew Toby Melville/ Reuters - 20.6.2019