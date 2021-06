Frederick Wassef causa tumulto ao tentar entrar sem máscara na CPI

Brasil | Do R7

A- A+

O advogado Frederick Wassef estava no corredor da sala da CPI e foi impedido de entrar Joédson Alves/EFE - 24.02.2021

Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, causou tumulto nesta sexta-feira (25) ao tentar entrar na sala de reuniões da CPI da Covid sem máscara. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou que Wassef estava no corredor e pretendia entrar mesmo sem máscara, razão pela qual o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), chamou a Polícia Legislativa para retirá-lo do recinto.

Enquanto Randolfe Rodrigues dizia que a presença de Wassef no local causava estranhamento, senadores governistas afirmavam que qualquer pessoa podia assistir a uma sessão do Senado. Ainda assim, Randolfe disse que iria investigar quem autorizou a entrada do advogado, uma vez que o acesso à sala da CPI é restrito.

No Twitter, circulavam informações de que Wassef tinha ido à CPI após "descobrir" que seria alvo de quebras de sigilo, a pedido do relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Mas o suposto pedido de quebra de sigilo não foi feito.

Após ser retirado, Wassef falou a jornalistas sobre o que chamou de uso indevido da máquina pública. "Eu tenho as minhas prerrogativas. A CPI está sendo usada com desvio nítido de finalidade e função", disse. "Senhor Renan Calheiros, o senhor poderia pedir ajuda à organização criminosa que está infiltrada dentro do Coaf, e que agiu desta mesma forma quebrando meu sigilo bancário e fiscal, e vazando criminosamente à imprensa."