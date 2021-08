Frederick Wassef vai à polícia após tumulto em restaurante em Brasília

A- A+

O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, se dirigiu à delegacia após uma confusão em um restaurante no Lago Sul, área nobre de Brasília, na tarde deste sábado (21). No tumulto, além de ser ameaçado com uma faca, Wassef diz que teve uma cadeira arremessada contra ele.

Segundo Wassef, uma mulher estava na mesa com o marido e, ao reconhecê-lo como advogado do presidente Jair Bolsonaro, começou a agredi-lo verbalmente. O advogado conta que reagiu, tentando argumentar com a mulher. Na confusão, o marido dela pegou uma faca para ameaça-lo, mas não conseguiu atingi-lo. Ainda segundo o advogado, o homem foi preso.

Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro Joédson Alves/EFE - 24.02.2021

"Eu sofri uma tentativa de homicídio à faca, assim como fizeram com o presidente Bolsonaro, que tentaram esfaqueá-lo na barriga, tentaram me esfaquear. Tudo está filmando no circuito de segurança do restaurante. O restaurante inteiro é testemunha. Fui ameaçado pelo simples fato de ser advogado do presidente e da família Bolsonaro", disse Wassef, na saída da delegacia

Wassef afirma que teve de deixar o restaurante e, na saída, foi o momento em que o homem lançou a cadeira contra ele. Frequentadores e funcionários do restaurante conseguiram conter o agressor e Wassef se dirigiu a um distrito polícial onde registrará ocorrência por tentativa de homicídio.

O casal que teria ameaçado o advogado não concedeu entrevista. As imagens do circuito de segurança do restaurante ainda não foram obtidas.