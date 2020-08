Freixo solicitará afastamento de ministro da Justiça após dossiê

Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou nesta quinta-feira (6) que solicitará o afastamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.

A afirmação de Freixo se dá após a explicação de Mendonça à ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia sobre o dossiê contra servidores. Na ocasião, o ministro da Justiça afirmou que não investiga opositores do governo, mas disse que não pode compartilhar informações de inteligência.

O relatório foi produzido pela Seopi (Secretaria de Operações Integradas), vinculada à Mendonça. O trabalho da secretaria virou alvo do Ministério Público após a divulgação de que o órgão produziu um dossiê com informações de 579 professores e policiais identificados pelo governo como integrantes do “movimento antifascista”.

O diretor de Inteligência da Seopi, Gilson Libório de Oliveira Mendes, foi demitido do cargo na última segunda-feira (3). A Seopi foi criada pelo ex-ministro Sergio Moro, mas, sob Mendonça, mudou de diretores. O atual titular trocou nove de um total de 14 pessoas indicadas pelo antecessor para compor a chefia da secretaria.