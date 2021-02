Frente parlamentar faz ato em defesa do auxílio emergencial Benefício dado a brasileiros em situação de vulnerabilidade foi encerrado em 2020, mas há pressão para ser retomado neste ano

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Auxílio emergencial foi encerrado em dezembro LUIS LIMA JR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-26/01/2021

A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica realizará, nesta quarta-feira (10), ato em defesa da prorrogação do auxílio emergencial e ampliação do programa Bolsa Família.

O evento está previsto para 12h. Na ocasião, haverá a leitura de um manifesto e, após, coletiva de imprensa. Estarão reunidos parlamentares, como o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), e entidades da sociedade civil, como Rede Brasileira de Renda Básica e Coalizão Negra por Direitos.

O auxílio emergencial foi criado pela Lei 13.982/20 e dado para auxiliar brasileiros em situação de vulnerabilidade social e econômica durante a pandemia da covid-19. No entanto, foi encerrado em 31 de dezembro do ano passado, após cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300.

A retomada do benefício tem sido pressionada por parlamentares, principalmente de partidos de esquerda. Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vinham se posicionando contra o retorno devido à situação fiscal do país, mas há tratativas sobre a volta do auxílio.

O governo federal estuda um novo programa social, o BIP (Bônus de Inclusão Produtiva), que seria pago em três parcelas de R$ 200. Não se sabe ainda qual seria o número de beneficiados.

No ano passado, em todo o setor público brasileiro, o déficit primário atingiu a marca histórica de R$ 703 bilhões. Quando se compara com 2019, o impacto da pandemia fica mais claro: um ano antes, esse déficit havia sido muito menor, de quase R$ 62 bilhões. O desempenho no ano passado é o pior da série medida pelo Banco Central, iniciada em 2001.