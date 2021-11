Frias: governo punirá quem ignorar proibição a passaporte vacinal

Brasil | Augusto Fernandes e Plínio Aguiar, do R7, em Brasília

O diretor de Governança, Hiran Silveira, o secretário Mario Frias e o CEO da emissora, Marcus Vinicius Vieira RecordTV/Divulgação

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, visitou a sede da Record TV em São Paulo, na manhã desta terça-feira (9). Ele foi recepcionado pelo CEO da emissora, Marcus Vinicius Vieira, e pelo diretor de Governança, Hiran Silveira. Dentre os assuntos discutidos no encontro, Frias disse que vai recorrer à Justiça contra municípios e estados que desrespeitarem a portaria do governo federal que proíbe a exigência do passaporte de vacina em projetos custeados pela Lei Rouanet.

"A portaria é muito clara. Estamos proibindo a cobrança do passaporte para quem estiver fazendo a utilização da lei de incentivo à cultura. Obviamente, a gente tem a possiblidade de punição de quem descumprir essa regra", afirmou Frias.

"Cada um faz o seu papel. Eu sou o gestor da pasta da cultura nacional. Estou colocando aquilo que me é designado. Eu posso fazer essas alterações legalmente. Se o secretário do estado achar que ele deve fazer o contrário, que ele faça e arque com as consequências", acrescentou.

De acordo com o secretário, a exigência da apresentação do comprovante de imunização poderia restringir o acesso à cultura. Ele garantiu que não é contra as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

"O objetivo da portaria é não permitir que se criem barreiras para o acesso à cultura, para a livre fluição do patrimônio cultural. Não tem nenhum objetivo diretamente contra as medidas sanitárias. Eu não sou contra a vacina ou contra o uso de máscaras. Mas daí eu fazer uma segregação das pessoas que podem ou não ter acesso à cultura, não pode ser um posicionamento do governo", explicou.

Portaria

A Secretaria Especial da Cultura havia publicado, na última segunda-feira (8), portaria que veta a exigência de passaporte da vacina em projetos financiados pela Lei Rouanet.

"Fica vedado pelo proponente a exigência de passaporte sanitário para a execução ou participação de evento cultural a ser realizado, sob pena de reprovação do projeto cultural e multa", diz o texto publicado no Diário Oficial da União.

Para Frias, o passaporte da vacina viola o direito básico de liberdade. "A proibição do famigerado passaporte de vacinação, nos projetos da Lei Rouanet, visa garantir que medidas autoritárias e discriminatórias não sejam financiadas com dinheiro público federal e violem os direitos mais básicos da nossa civilização", argumenta.

A portaria ainda determina que, os projetos culturais que comprovarem a adoção dos protocolos de medidas de segurança, para prevenir a Covid-19, tais como aferição de temperatura, exame de testagem para Covid e uso de materiais de higiene, terão prioridade na análise de homologação de admissibilidade.