Frota quer que academias exibam malefícios dos anabolizantes

Na imagem, deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) Reprodução Câmara dos Deputados

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) quer que as academias de musculação, crossfit, treinamento funcional e outros tipos exibam placas, cartazes ou banners sobre os malefícios causados por anabolizantes e outros esteroides.

Frota propôs a obrigação para os estabelecimentos em projeto de lei protocolado na Câmara dos Deputados em 31 de março. Nesta segunda-feira (19), a Mesa Diretora encaminhou a proposta para as comissões de Esporte, Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.

Segundo o documento, as academias terão o prazo de 90 dias para se adequarem. Em caso de descumprimento da medida, o projeto prevê advertência e multa mínima de um salário mínimo na reincidência e prazo de 10 dias para adequações e máxima de 10 salários mínimos.

“O uso de anabolizantes vem se tornando, a cada dia, um hábito comum, principalmente pelas pessoas que praticam esportes, para aumentar a competitividade, ajudar na cura de lesões ou simplesmente por questões estéticas”, diz Frota.

O parlamentar alerta, contudo, para os efeitos colaterais. “Aumento de acnes, queda do cabelo, distúrbio da função do fígado, tumores no fígado, explosões de ira ou comportamento agressivo, paranoia, alucinações, psicoses, coágulos de sangue, retenção de líquido ou no organismo, aumento da pressão arterial, entre outros”, relata.