Funcionários da gráfica do Enem farão ato em frente a empresa A gráfica RR Donneley divulgou uma nota informando da autofalência porque não terá condições de honrar a folha de pagamento do mês de abril

Até o final da noite desta segunda-feira (1º), governo não tinha se pronunciado sobre a falência Enem Virtual

Funcionários da RR Donneley, gráfica que imprime o Enem, e decretou autofalência, vão fazer um ato em frente à sede da empresa às 7h, nesta terça-feira (02), em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Leia mais: Falência de gráfica do Enem causa apreensão entre alunos

Os quase mil funcionários da empresa de capital norte-americano, que atuava havia 25 anos no Brasil, estão se mobilizando para receber todos os direitos trabalhistas.

Os empregados foram surpreendidos na noite de domingo (31), quando o turno da noite chegou para trabalhar e encontrou a empresa fechada.

Os funcionários foram informados da falência da gráfica e que todos os contratos serão rescindidos, possibilitando assim, o recebimento do Fundo de Garantia e a entrada no pedido de Seguro Desemprego.

A RR Donneley divulgou uma nota informando que a decisão da autofalência foi uma medida extrema causada pela difícil situação de mercado na indústria gráfica e editorial tradicional.

A decisão pela autofalência, segundo a RR Donneley, aconteceu porque a empresa não terá condições de honrar a folha de pagamento do mês de abril.

A nota informa ainda que a gráfica tem ativos que poderão ser usados para pagar, como prevê a legislação brasileira, os passivos trabalhistas e tributários.

O pedido de autofalência da RR Donneley foi protocolado no dia 31 de março na Vara Cível da Comarca de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

A RR Donneley tinha contrato com o INEP, do Ministério da Educação, para imprimir o teste do ENEM, que em 2018, resultaram na impressão de 11 milhões de provas.

Até o final da noite desta segunda-feira (01), o governo não tinha se pronunciado sobre a falência da RR Donnely e qual empresa ficará responsável pela impressão das provas do Enem 2019.