Funcionários do setor de loterias da Caixa não jogam na Mega da Virada Eles evitam apostar para 'garantir mais transparência' ao sorteio; prêmio recorde de R$ 500 milhões será sorteado neste sábado

Apostador preenchendo uma cartela da Mega da Virada Agência Brasil/Marcello Casal - Arquivo

Funcionários da Caixa Econômica envolvidos com a loteria não realizam apostas para o prêmio da Mega da Virada ou outros concursos. Não existe proibição, mas os empregados que trabalham diretamente com o jogo optam por não participar como forma de "garantir mais transparência e confiabilidade ao processo", afirmou ao R7 o vice-presidente do Agente Operador da instituição, Edilson Carrogi.

Com o prêmio estimado em R$ 500 milhões, a Mega da Virada deste ano, que será sorteada neste sábado (31), às 20h, adota diversos procedimentos de segurança. De acordo com Carrogi, por exemplo, as bolas usadas para a realização do sorteio são medidas e pesadas para evitar influência externa.

Como funciona o sorteio?

Após o encerramento das apostas, às 17h deste sábado, serão realizados procedimentos para a conferência dos sistemas e das maletas que contêm as bolas. Com o fim do sorteio, são feitas as apurações e a checagem dos bilhetes premiados.

Segundo Carrogi, em casos de tentativas de fraude, o pagamento não será realizado. O vice-presidente do Agente Operador ainda fez um alerta sobre a compra de bolões fora das casas lotéricas. "Tem que ficar atento para verificar se o bilhete vendido é realmente para o concurso que vai ser sorteado, se está válido e se reúne as características de segurança."



As dezenas mais sorteadas da Mega da Virada Luce Costa/Arte R7 - 30.12.2022

Rendimento de R$ 3,4 milhões

Neste ano, o valor do prêmio deve ser 32% maior do que o de 2021, que foi de R$ 378,1 milhões. De acordo com a Caixa, caso apenas uma pessoa ganhe, ela poderá ter um rendimento mensal de R$ 3,4 milhões se aplicar o valor na poupança.

A instituição informou que 111 apostadores já acertaram as seis dezenas na Mega da Virada desde 2009, ano de início da modalidade. Em 2018, houve ganhadores em 16 estados de todas as regiões do Brasil.

O valor para apostas simples, com seis números, é de R$ 4,50. O preço pode chegar a R$ 174 mil para jogos com 20 dezenas.

Chance de ganhar

Com a probabilidade de acerto de 0,000002% ao ser feita a aposta simples, a Mega-Sena é o concurso da loteria mais difícil de ganhar no país, representando uma em 50 milhões de combinações numéricas possíveis.

Um estudo feito pelo Museu de História Natural da Flórida, nos Estados Unidos, revelou que o risco de ser atacado por um tubarão é de 1 em 11,5 milhões. Ou seja, há cinco vezes mais possibilidade de ser atacado por um tubarão do que acertar a Mega-Sena com uma aposta de seis dezenas.