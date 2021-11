Fux e Lira se reúnem para tratar da PEC dos Precatórios

A- A+

A reunião durou cerca de 40 minutos divulgação/STF

Em meio à tensão por causa do julgamento em torno da suspensão do orçamento secreto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, se reuniram por 40 minutos. Eles conversaram sobre a decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu o repasse das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, e sobre a PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios.

Lira é alvo de ações apresentadas na Corte que questionam a maneira como o texto foi aprovado em primeiro turno. Além de ter sido votada uma emenda aglutinativa, parlamentares que estavam em missão oficial puderam votar remotamente.

O encontro começou às 18h55 e terminou por volta de 19h40. Lira levou com ele o deputado Hugo Leal (PSD-RJ), o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB-PB), e o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo na Câmara. De acordo com fontes na Corte, Fux ouviu argumentos dos parlamentares na maior parte do tempo.

Interlocutores de Arthur Lira afirmam que ele não saiu do encontro com grandes expectativas e esperava uma posição mais proativa do ministro Fux. O magistrado chegou para o encontro minutos após o presidente da Câmara.