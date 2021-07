Fux: "Fixaremos balizas sólidas entre os Três Poderes" Presidente do STF relatou reunião com Bolsonaro, disse que o presidente falou em perdão e ficou marcado um próximo encontro

Fernando Frazão/Agência Brasil - 02.04.2021

O presidente do STF, Luiz Fux, falou com jornalistas nesta segunda-feira (12) após reunião com o presidente Bolsonaro. Ele disse que ficou definida um segundo encontro entre os Poderes para fixação de balizas sólidas e pela estabilidade. Sinalizou ainda que o chefe do Executivo pediu perdão pelas suas falas da semana passada, que causaram tensão entre os Poderes.

"Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontencimentos, onde nós debatemos o quão importante para a democracia brasileira é o respeito às intituições e o limites impostos pela Constituição Federal. O presidente entendeu, se utilizou até de um momento evangélico, ele gosta de orar diuturnamente sobre o perdão, e ao final combinamos uma reunião entre os Três poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Isso é o que compete a mim. Chamar o presidente e dialogar".