Fux manda sortear novo relator para inquérito sobre Bolsonaro Caso estava a cargo do ex-ministro Celso de Mello, que se aposentou neste mês. Novo relator pode ser sorteado ainda nesta terça Fux manda sortear novo relator para inquérito sobre Bolsonaro no STF

O presidente do STF, Luiz Fux Fellipe Sampaio /SCO/STF - 15.10.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, determinou nesta terça-feira (20) que seja sorteado um novo relator para o inquérito que investiga suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A escolha é feita por meio do sistema de sorteio eletrônico do STF.

A substituição se dá por conta da aposentadoria do ex-ministro Celso de Mello, ocorrida neste mês.

STF autoriza prorrogação de inquérito que investiga acusações de Sergio Moro

A decisão de escolher de forma rápida um novo relator atende a um pedido da defesa do ex-ministro Sergio Moro, que é outra da partes investigadas no inquérito. A apuração começou a partir das denúncias do próprio Moro ao se demitir do Ministério da Justiça.

"A pedido dos advogados do ex-ministro Sérgio Moro, e em função da celeridade inerente a um inquérito, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, determinou a redistribuição do inquérito 4831 que estava sob a relatoria do ministro Celso de Mello. A redistribuição deve ocorrer ainda hoje pelo sistema eletrônico do STF", afirma o comunicado divulgado pelo STF à imprensa.

Caso isso aconteça, a designação ocorrerá um dia antes da sabatina do desembargador Kassio Nunes Marques no Senado, marcada para esta quarta-feira (21). Ele é o indicado pelo presidente Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello e poderá herdar as relatorias conduzidas pelo ex-ministro.