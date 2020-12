Fux mantém Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal A decisão se dá após um recurso impetrado pelo Governo do Rio na última quarta-feira (23). O Estado foi pioneiro na adesão ao RRF

Resumindo a Notícia Fux mantém Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal

Decisão se dá após recurso protocolado pelo Governo do Rio

Estado foi pioneiro na adesão ao RRF em 2017

Acordo previa ajuste de R$ 63 bilhões

Na imagem, ministro Luiz Fux (STF) Rosinei Coutinho/SCO/STF - 09.12.2020

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, concedeu uma liminar nesta quinta-feira (24) que mantém o Estado do Rio de Janeiro no RRF (Regime de Recuperação Fiscal). A medida suspende, portanto, a cobrança de R$ 2,9 bilhões.

"Defiro a tutela provisória de urgência nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar à União que mantenha o Estado do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do que inicialmente já determinado pelo Tribunal de Contas da União, assegurados todos os direitos e obrigações a ele inerentes”, afirma Fux.

"Portanto, diante das circunstâncias extraordinárias aqui expostas, impõe-se, como medida de cautela, o deferimento do pedido de tutela provisória deduzido pelo Estado do Rio, para que se assegure, até o exame final do mérito da questão, sua continuidade do Regime de Recuperação Fiscal pactuado junto à União, garantidos todos os compromissos e benefícios dele decorrentes”, acrescenta.

A decisão se dá após uma ação ingressada pelo Estado do Rio para evitar um colapso nas contas fluminenses. Com isso, fica suspensa a dívida de R$ 2,9 bilhões, cobrados pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

A cobrança enviada no dia 21 de dezembro teve como destinatário o secretário de Estado de Fazenda fluminense, Guilherme Mercês. O ofício lista dívidas remanescentes da liquidação do Banerj (R$ 1,4 bilhão) e "avais honrados" pelo Tesouro (R$ 1,6 bilhão), num total de R$ 2,9 bilhões.

O Estado foi pioneiro na adesão ao RRF, em setembro de 2017, depois de um quadro de falência das finanças que levou a atrasos no pagamento de salários dos servidores e caos na oferta de serviços de educação, saúde e segurança pública.

Mesmo favorecido pela melhoria de receitas provenientes dos royalties de petróleo ao longo de 2019, o Estado não está conseguindo fazer o dever de casa do lado das despesas, mantendo uma situação de insustentabilidade. O acordo previa ajuste de R$ 63 bilhões até 2020.

Com a faca no pescoço, o governo do Rio enfrenta ainda o vencimento de um empréstimo de R$ 4,5 bilhões com o banco francês BNP Paribas. O prazo para o pagamento venceu no dia 20 de dezembro. A União deu a garantia, e as ações da Cedae entraram como contragarantia. Isso significa que, se o crédito não for pago, a empresa é federalizada. Por previsão contratual, o BNP Paribas tem até amanhã para comunicar ao Tesouro Nacional a eventual inadimplência por parte do Estado. Após essa comunicação, caso ocorra, o Tesouro Nacional terá que realizar o pagamento devido e executar a contrapartida.

*Com informações da Agência Estado