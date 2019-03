Fux nega que haja crise institucional entre STF e Ministério Público

Fux diz que não há crise institucional Nelson Junior/STF 19.12.2018

O vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, disse nesta segunda-feira (18) que não há nenhuma crise institucional entre o Ministério Público e o STF. "MP e STF sempre se relacionaram e isso continuará", disse FUX, antes de evento na FGV (Fundação Getulio Vargas).

Sobre a questão do Caixa 2, segundo ele, o destino da ação penal, se irá para a Justiça Federal ou Eleitoral, continua sendo prerrogativa do MP.

"No momento da denúncia, o Ministério Público termina de enquadrar as condutas [criminosas]. É nesse momento que você verifica para que Justiça vai. Se oferecer a denúncia por crime eleitoral vai para a Justiça Eleitoral. Se for por crime federal vai para a Justiça Federal. O Caixa 2, por exemplo, depende da origem do dinheiro. Se você aplica na Justiça Eleitoral um dinheiro ilícito, você está lavando dinheiro", disse Fux.