Fux se reúne hoje com Pacheco para discutir crise entre Poderes Presidente Jair Bolsonaro disse que pedirá impeachment de dois ministros do STF, que cabe ao Senado analisar

A- A+

Na imagem, presidente Luiz Fux (STF) Fellipe Sampaio/STF - 24.03.2021

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, se reúne nesta quarta-feira (18) às 13h com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para discutir a crise entre os Poderes.

A reunião, que seria realizada na última terça-feira (17), mas foi cancelada por causa de agenda, ocorrerá no gabinete da Presidência do STF e será fechada para a imprensa.

O encontro ocorre em meio à crise institucional entre os Poderes Executivo e Judiciário. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) informou que levará ao Senado um pedido de abertura de processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, que também preside o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Cabe ao Senado analisar esse tipo de procedimento. No entanto, senadores reagiram e o STF não pretende se manifestar sobre a ameaça de Bolsonaro. Há, no momento, mais de 10 pedidos de impeachment de magistrados da Suprema Corte.

Após o encontro com Pacheco, Fux encontrará, ainda nesta quarta, às 18h, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, recém-empossado. O representante do Centrão, bloco de partido que dá sustentação ao governo federal no Congresso, iniciou ainda no mês passado a articulação pela aprovação da agenda econômica. Agora, tenta apaziguar os ânimos entre o Executivo e Judiciário.