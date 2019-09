Do R7

Gasolina sobe em 12 Estados e no DF e chega a R$ 4,317 no país Preço avançou 0,16% na média nacional durante semana sobre a anterior, quando atingiu R$ 4,310, segundo levantamento da ANP

Em SP, maior consumidor do país, gasolina caiu 0,12%, de R$ 4,080 para R$ 4,075 Rickey Rogers/Reuters - 15.6.2004

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 12 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada.

Os dados são da da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e foram compilados pelo AE-Taxas.

Houve queda em 13 Estados e estabilidade no Amazonas.

Na média nacional, o preço médio avançou 0,16% na semana sobre a anterior, de R$ 4,310 para R$ 4,317.

O equilíbrio entre as unidades da federação que aumentaram e reduziram os preços e a leve alta nos valores da gasolina mostram que não foram captados possíveis reajustes nas bombas, após o aumento de 3,5% nas refinarias anunciado pela Petrobras na quarta-feira (18).

Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,12%, de R$ 4,080 para R$ 4,075, em média.

No Rio de Janeiro, o combustível recuou 0,38%, de R$ 4,789 para R$ 4,771, em média.

Em Minas Gerais, houve alta no preço médio da gasolina de 0,13%, de R$ 4,556 para R$ 4,562 o litro.

Etanol sobe em 13 Estados e no DF

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, de acordo com levantamento da ANP.

Houve queda em 11 Estados e estabilidade em Alagoas.

No Amapá não foi feita avaliação.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve estabilidade no preço médio do etanol na semana passada ante a anterior, em R$ 2,843.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, houve recuo de 0,15% no período.

A cotação média do hidratado variou de R$ 2,626 para R$ 2,622 o litro.

A maior alta semanal, de 3,45%, foi em Rondônia e a maior queda, de 1,39%, na Paraíba.

Na comparação mensal, os preços do etanol subiram também em 13 Estados e no Distrito Federal.

Houve recuo em outras 11 unidades da Federação e estabilidade no Pará.

Não foi feita avaliação mensal no Amapá.

Na média brasileira, o preço do biocombustível pesquisado pela ANP acumulou alta mensal de 0,89%.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,291 o litro, em São Paulo.

O estado também o detentor do menor preço médio, de R$ 2,622.

O preço máximo individual, de R$ 4,970 litro, foi registrado em um posto do Pará e o Rio Grande do Sul registrou o maior preço médio, de R$ 3,962 o litro.

