Gasolina sobe nos postos pela primeira vez em dez semanas

A- A+

Preço médio da gasolina está em R$ 6,60 nesta semana Portal Correio

Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo) revelam que o preço médio da gasolina subiu pela primeira vez nos postos desde novembro do ano passado. O reajuste para o consumidor é resultado de um aumento no preço do litro do combustível que foi anunciado pela Petrobras na semana passada.

Na segunda semana de novembro, o preço médio da gasolina comum nos postos, de acordo com o levantamento, era de R$ 6,75. No mesmo período de dezembro, de acordo com os dados da agência, ele estava em R$ 6,70, e, na primeira semana deste ano, apresentou o menor valor, custando R$ 6,59 na semana que se iniciou no dia 2 e terminou no dia 8.

No entanto, de 9 de janeiro até este sábado (15), os preços voltaram a subir, e o valor médio da gasolina comum está em R$ 6,60. O valor máximo, encontrado nos postos, chega a R$ 7,89 por litro. Na terça-feira (10), a Petrobras anunciou reajuste de 4,85% da gasolina nas refinarias – o preço do litro passou de R$ 3,09 para R$ 3,24.

Também houve reajuste no diesel, que subiu 8,08%, com o litro passando de R$ 3,34 para R$ 3,61. O preço dos combustíveis é o principal vilão da inflação, que em 2021 fechou em alta de 10,06%, o dobro da meta máxima prevista pelo Conselho Monetário Nacional.