GDF abre edital para concessão de terrenos em polo agroindustrial

Produtores serão beneficiados pelo Polo Agroindustrial Rio Preto Renato Araújo/Agência Brasília

O GDF (Governo do Distrito Federal) lançou edital de chamamento público para concessão de terrenos e instalação de empreendimentos no novo polo agroindustrial situado no Núcleo Rural do Rio Preto, na região de Planaltina. Estão disponíveis 13 terrenos, distribuídos em duas áreas de 75 hectares.

Na região, onde vivem 1,5 mil moradores, será permitida a exploração comercial das terras em atividades como cultivo e venda de flores, reciclagem de materiais inorgânicos, fabricação de fertilizantes e manutenção automotiva de equipamentos agrícolas.

A criação do novo Polo Agroindustrial Rio Preto é vista como um instrumento para atrair investimento e indústrias para a região. Por isso, os aprovados no edital deverão manter o compromisso de garantir a promoção do desenvolvimento rural sustentável e a geração de emprego e renda, ajudando a modernizar as atividades agropecuárias e fortalecendo as cadeias produtivas, além de introduzir e integrar as atividades produtivas.

"Estamos tirando do papel projetos que são fundamentais para o desenvolvimento rural de todo o Distrito Federal. Esperamos acolher propostas que estejam em sintonia com esse objetivo”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico do DF, Jesuíno Pereira.

Para a presidente da Emater-DF (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), Denise Fonseca, essas agroindustriais representam uma grande oportunidade para os produtores rurais venderem os alimentos produzidos. "Além de oportunizar a aquisição de insumos, maquinários e outros produtos que serão produzidos com foco em pequenos, médios e grandes produtores”, destaca.

O chamamento público será válido por um ano, mas o período de participação poderá ser prorrogado se houver lotes remanescentes.