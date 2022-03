GDF autoriza concurso com 723 vagas para planejamento urbano Serão 217 vagas imediatas e 506 para cadastro-reserva; analistas e técnicos podem ser lotados em qualquer órgão do governo local GDF autoriza edital com 723 vagas para carreira de planejamento urbano

Brasil | Jéssica Moura, do R7, em Brasília

Carreira de planejamento urbano prevê remuneração que varia de R$ 4.000 a R$ 10,9 mil Arquivo/Agência Brasil

Depois de autorizar o primeiro concurso público para o Iprev-DF, a Secretaria de Economia autorizou mais uma seleção no Distrito Federal. Ao todo, serão 723 vagas para os cargos de técnico e analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura. A publicação foi feita no Diário Oficial do DF e assinada pelo secretário José Itamar Feitosa.

Do total, serão 108 vagas imediatas para analistas (nível superior), 109 para técnicos (nível médio) e as outras 506 para preenchimento de cadastro-reserva. Os servidores poderão atuar em qualquer órgão da administração direta, órgãos relativamente autônomos ou especializados, fundações públicas e autarquias, inclusive de regime especial.

Criada em 2010, a carreira de planejamento urbano e infraestrutura prevê remuneração que varia de R$ 4.000 a R$ 10,9 mil. O trabalho consiste no planejamento, elaboração, gerenciamento, acompanhamento e execução de programas, projetos e obras de infraestrutura urbana e regional. Entre as especialidades previstas no edital estão alguns ramos da engenharia, geografia, geologia, meteorologia, agropecuária, topografia e eletrotécnica.