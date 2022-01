GDF destina R$ 1 milhão para escadas e elevadores da rodoviária Sem data de início para a reforma, equipamentos continuam interditados aos usuários do terminal do Plano Piloto GDF destina R$ 1 milhão para escadas e elevadores da Rodoviária

Escadas precisam de reforma para voltar a funcionar na Rodoviária do Plano Piloto Divulgação/Agencia Brasília

O GDF (Governo do Distrito Federal) destinou R$ 1 milhão para a Novacap (Companhia da Nova Capital) realizar a manutenção de 12 escadas rolantes e seis elevadores da Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal. A portaria que libera a reforma foi assinada pelo secretário de Governo, José Humberto Pires, e publicada, nesta segunda-feira (24), no Diário Oficial do DF.

Ao R7, a Novacap informou que trata-se de um contrato de manutenção continuada que prevê ainda o fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e insumos, ferramentas e peças. "Diariamente tem vandalismos e danos por excesso de uso. Esse contrato existe para garantir a manutenção dos equipamentos durante o ano inteiro", diz trecho da nota.

Por enquanto, ainda sem a data de início para a reforma, os equipamentos continuam interditados aos usuários do terminal do Plano Piloto, impactando o fluxo intenso de passageiros, funcionários e coletivos no local.

Cerca de 800 mil pessoas circulam pela plataforma por dia, sendo que 120 mil vêm de cidades do Entorno, e 6,4 mil ônibus passam pela rodoviária.

Estragos na estrutura

Em outubro do ano passado, a Rodoviária do Plano Piloto precisou passar por uma obra de manutenção no teto, no asfalto das adjacências, troca de portas dos banheiros, e até mesmo as escadas rolantes foram restauradas.

No mês anterior, a chuva provocou estragos e várias partes do teto da plataforma cederam. Os funcionários do terminal tiveram que interditar as escadas.