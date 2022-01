GDF não descarta novas medidas restritivas de circulação no DF Anúncio foi feito pelo governador em exercício, Paco Britto, após o DF atingir patamar crítico com taxa de transmissão de 1,45

DF pode voltar a ter medidas restritivas mais duras para conter a Covid-19 FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-10/07/2021

Depois da taxa de transmissão no Distrito Federal chegar a 1,45, o governador em exercício, o vice, Paco Britto, afirmou, na manhã desta sexta-feira (7), que o GDF pode voltar a adotar o endurecimento de medidas restritivas de circulação para conter a disseminação da Covid-19.

"Se for necessário, serão tomadas todas as ações para preservar a vida da população do DF. A responsabilidade do governante é salvar vidas. A economia nós estamos levando", afirmou Paco Britto.

O governador em exercício destacou que o GDF foi o primeiro governo a fechar o comércio para conter o avanço do coronavírus e a flexibilizar as medidas de restrição, inclusive, com a ampliação do funcionamento de bares e restaurantes.

Carnaval cancelado

Na manhã desta sexta-feira, decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado no DODF (Diário Oficial do Distrito Federal) cancelou oficialmente o carnaval no DF. O objetivo da medida é evitar as aglomerações típicas dos eventos que possam favorecer os contágios.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a variante Ômicron se espalha em transmissão comunitária no DF. As taxa de reprodução do vírus deu um salto nesta semana e chegou a 1,45, ou seja, 100 pessoas contaminadas passam a doença para outras 145 pessoas saudáveis. Esse é o patamar mais crítico do que qualquer índice diário registrado em 2021.

Na última quinta-feira (6), foram registrados 1.451 novos casos, o dobro do dia anterior. "Aumentou realmente devido às festas de final de ano. A Ômicron é muito mais contagiosa, mas muito menos letal. Nós estamos fazendo todo o possível para que vacinemos mais pessoas", reforçou o vice-governador Paco Britto.